Първа официална реакция: Уилям и Кейт са „дълбоко обезпокоени“ от разкритията за Джефри Епстийн

П ринцът и принцесата на Уелс са били „дълбоко обезпокоени“ от последния кръг разкрития за Джефри Епстийн, заяви говорител на двореца Кенсингтън, цитиран от BBC.
(Във видеото: След нови разкрития за връзките му с Джефри Епстийн: Принц Андрю напусна „Роял Лодж“)
В първото им публично изявление по темата, кралски говорител каза, че принц Уилям и принцеса Катрин са „фокусирани върху жертвите“ в светлината на новата информация, съдържаща се в документи, свързани с покойния сексуален престъпник, публикувани в САЩ.
Андрю Маунтбатън-Уиндзор е сред тези, които са подложени на подновен контрол заради миналите им връзки с Епстийн.
Говорител на двореца Кенсингтън заяви: „Мога да потвърдя, че принцът и принцесата са дълбоко обезпокоени от продължаващите разкрития. Техните мисли остават фокусирани върху жертвите.“