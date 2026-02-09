Свят

Първа официална реакция: Уилям и Кейт са „дълбоко обезпокоени" от разкритията за Джефри Епстийн

9 февруари 2026, 11:09
Гърция ограничава достъпа до социални мрежи за деца под 15 години

Гърция ограничава достъпа до социални мрежи за деца под 15 години
Освободиха от затвора венецуелски опозиционен лидер, близък до Мария Мачадо

Освободиха от затвора венецуелски опозиционен лидер, близък до Мария Мачадо
Отново пламъци в Кран Монтана: Пожар избухна на мястото на голямата трагедия

Отново пламъци в Кран Монтана: Пожар избухна на мястото на голямата трагедия
ФСС задържа Любомир Корба - предполагаемият извършител на покушението срещу генерал-лейтенант Алексеев

ФСС задържа Любомир Корба - предполагаемият извършител на покушението срещу генерал-лейтенант Алексеев
Забрана на

Забрана на "вечните химикали" във Великобритания заради рак и увреждане на имунната система
Арести и сблъсъци на протест в Минеаполис след смъртта на Рене Гуд от имиграционен агент

Арести и сблъсъци на протест в Минеаполис след смъртта на Рене Гуд от имиграционен агент
Испания и Португалия днес ще бъдат ударени от нова буря

Испания и Португалия днес ще бъдат ударени от нова буря
Скандалът

Скандалът "Епстийн" поваля политическия елит на Европа - в САЩ обаче минават метър

П ринцът и принцесата на Уелс са били „дълбоко обезпокоени“ от последния кръг разкрития за Джефри Епстийн, заяви говорител на двореца Кенсингтън, цитиран от BBC.

(Във видеото: След нови разкрития за връзките му с Джефри Епстийн: Принц Андрю напусна „Роял Лодж“)

В първото им публично изявление по темата, кралски говорител каза, че принц Уилям и принцеса Катрин са „фокусирани върху жертвите“ в светлината на новата информация, съдържаща се в документи, свързани с покойния сексуален престъпник, публикувани в САЩ.

Андрю Маунтбатън-Уиндзор е сред тези, които са подложени на подновен контрол заради миналите им връзки с Епстийн.

Говорител на двореца Кенсингтън заяви: „Мога да потвърдя, че принцът и принцесата са дълбоко обезпокоени от продължаващите разкрития. Техните мисли остават фокусирани върху жертвите.“

Джефри Епстийн Принцът и принцесата на Уелс Кралско семейство Разкрития Жертви Принц Уилям Принцеса Катрин Дворец Кенсингтън Принц Андрю Сексуален престъпник
Проклятието на „шестицата": Мистерията „Петрохан" възкреси черния спомен за престъплението в Нови Искър

Проклятието на „шестицата“: Мистерията „Петрохан“ възкреси черния спомен за престъплението в Нови Искър

Соло на червения килим: Меган Маркъл се появи сама и прикова погледите в Лос Анджелис

Соло на червения килим: Меган Маркъл се появи сама и прикова погледите в Лос Анджелис

Община Русе иска 10 млн. евро от държавата за частния паркинг край

Община Русе иска 10 млн. евро от държавата за частния паркинг край "Дунав мост"

Обявяват номинираните за наградите „Икар" 2026

Обявяват номинираните за наградите „Икар“ 2026

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

3 от 4 купувачи на EV не биха се докоснали до тази марка

3 от 4 купувачи на EV не биха се докоснали до тази марка

Крум Зарков е новият председател на БСП
Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 1 ден
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 1 ден
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 1 ден
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 1 ден
Арестуваха видни политици реформисти след масовите протести в Иран

Арестуваха видни политици реформисти след масовите протести в Иран

Свят Преди 34 минути

Юлия Наева

Юлия Наева е новият водещ на „Пресечна точка“

Любопитно Преди 35 минути

Тя ще бъде лице на публицистичното предаване на NOVA от днес

Камион прегази пешеходец в София

Камион прегази пешеходец в София

България Преди 1 час

<p>Мистерията на &bdquo;скритите&ldquo; пари: Липсват 6 милиарда лв.</p>

Мистерията на „скритите“ пари: Левът е в историята, а липсват 6 милиарда лв.

България Преди 1 час

От 1 февруари еврото официално е единственият господар в портфейлите ни, но данните на БНБ разкриват любопитен парадокс

Арестуваха футболист на ЦСКА за шофиране след употреба на алкохол

Арестуваха футболист на ЦСКА за шофиране след употреба на алкохол

България Преди 1 час

Давид Лима направил и леко ПТП с паркирала кола

Шоуто на Bad Bunny на полувремето на Супербоул

„Шамар в лицето“ - Тръмп се оплака от шоуто на Bad Bunny на Супербоул

Свят Преди 1 час

Ключова политическа седмица: Президентът Йотова провежда последни консултации с партиите

Ключова политическа седмица: Президентът Йотова провежда последни консултации с партиите

България Преди 2 часа

Те ще се проведат във вторник, 10 февруари

Кристо Стоичков е победителят във „Вече играеш… Стоичков"

Кристо Стоичков е победителят във „Вече играеш… Стоичков“

Любопитно Преди 2 часа

Лично Христо Стоичков съобщи името му в деня на своя 60-и юбилей

<p>Илон Мъск прекрачва прага от 1 трилион долара, какво следва?</p>

На крачка от историята: Мъск е на път да стане трилионер

Технологии Преди 2 часа

Илон Мъск изглежда има за цел да стане първият в света трилионер, като за целта трябва просто стойността на компаниите му да продължи да се покачва и е въпрос на седмици желанието му да стане факт. Но защо това може да е важно за него?

Съюзник на венецуелския лидер Мария Корина Мачадо е отвлечен

Съюзник на венецуелския лидер Мария Корина Мачадо е отвлечен

Свят Преди 2 часа

Носителката на Нобеловата награда за мир за 2025 г. заяви в социалните мрежи, че Хуан Пабло Гуанипа е бил отвлечен около полунощ от жилищен комплекс в столицата Каракас

Земетресение в граничния район между България и Гърция

Земетресение в граничния район между България и Гърция

България Преди 2 часа

Епицентърът е на 28 км от град Драма, Гърция

Жена пострада при катастрофа в Шумен

Жена пострада при катастрофа в Шумен

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал на кръстовището на ул. "Университетска" и ул. "Марица"

Тръмп дава достъп до Зона 51: Конгресмен разследва тайните на НЛО и извънземния живот

Тръмп дава достъп до Зона 51: Конгресмен разследва тайните на НЛО и извънземния живот

Свят Преди 2 часа

Американският конгресмен Ерик Бърлисън от щата Мисури разкри, че е поискал и е получил разрешение за достъп до охранявани локации, като Зона 51, които имат десетилетни връзки с НЛО и тайни правителствени проекти

Японската управляваща партия спечели историческо мнозинство на изборите

Японската управляваща партия спечели историческо мнозинство на изборите

Свят Преди 2 часа

ЛДП (Либерално-демократическа партия на Япония) и нейният коалиционен партньор, Партията на японското възстановяване (ПЯВ), спечелиха 351 места в 465-членната камара

Половин година след трагедията с АТВ в Слънчев бряг делото все още не е влязло в съда

Половин година след трагедията с АТВ в Слънчев бряг делото все още не е влязло в съда

България Преди 2 часа

Ранени бяха петима души, сред които 35-годишната Христина, която почина след месец в кома

Шест трупа и въпроси без отговор: Какво се крие зад ужаса „Петрохан"

Шест трупа и въпроси без отговор: Какво се крие зад ужаса „Петрохан“

България Преди 3 часа

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?
dogsandcats.bg

dogsandcats.bg

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1
dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

"Реки от облаци" над Мексиканския залив
sinoptik.bg

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното
sinoptik.bg

sinoptik.bg

Ирина Тенчева с размисли по време на житния режим на Петър Дънов
Edna.bg

Edna.bg

С бански и с ботуши: Мария Игнатова и морето без сезон
Edna.bg

Edna.bg

Пастор преживял лична трагедия в дните преди инцидента
Gong.bg

Gong.bg

Ботев Пловдив с официална позиция преди дербито с Локомотив Пловдив
Gong.bg

Gong.bg

Задържаха футболист на ЦСКА, шофирал в нетрезво състояние
Nova.bg

Nova.bg

Земетресение край българо-гръцката граница
Nova.bg

Nova.bg