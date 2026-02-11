България

МВР разкри какви са мистериозните джиповете, забелязани край "Петрохан"

Мъжете, открити мъртви в хижата, са гладували с дни, като са приемали само вода и чайове, за да пречистят телата си, сочат данни от аутопсията

11 февруари 2026, 08:05
МВР разкри какви са мистериозните джиповете, забелязани край "Петрохан"
Източник: БТА

М истерията с труповете, намерени в хижа "Петрохан" съдържа много въпроси, които един по един започват да получават своите отговори. Според МВР единствените засечени джипове на 1 февруари в района на "Петрохан" са на организацията.

Милена Малинова, позната на един от загиналите - Ивайло Иванов, разказа преди дни в пост в социалните мрежи, че е видяла четири джипа в района на хижата, малко преди смъртта на тримата мъже.

От ГД "Национална полиция“ посочват, че на отбивката от главния път София към Монтана през прохода на Петрохан, към самата хижа в локалния участък е осигурена с камера и уточняват: "Прегледът на записите показва, че единственото движение от отбивката на локалния път към Хижата е на два джипа, собственост на сдружението, в 13:50 часа на 01.02.2026 г., които са намерени и при огледа на местопроизшествието. 

Пътят, който върви от главния път в тази посока, обслужва и друга територия и е традиционен маршрут. В този смисъл, възможно е по него да са преминали различни моторни превозни средства, но те не са се отклонили към хижата“.

От там допълват, че служителите на ГДНП продължават да търсят контакт със свидетелката, публикувала информация в социалните мрежи, за да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства.

Тримата мъже, открити мъртви в хижата на 2 февруари, не са приемали храна с дни и са пили само вода и чайове, показват данните на разследването. Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев били с празни стомаси, станало ясно при аутопсията им. Предполага се, че целта на гладуването била да пречистят телата си, съобщава днес в-к "24 часа".

От МВР предполагат, че с това е свързано и подпалването на хижата - начин мъжете да скъсат с всичко земно. В джобовете на мъжете са открити следи от пелетите, разпръснати около хижата.

Според заключенията на патолозите вероятно става дума за две убийства и самоубийство. Все още се очаква информация от експертизата на натривките, която да покаже категорично кой е произвел изстрелите и при двата случая.

Случаят „Петрохан – Околчица“ се превърна в една от най-големите криминални загадки в най-новата ни история. Разследването обхваща две локации и шест смъртни случая, открити в рамките на няколко дни през февруари 2026 г.

Хронология на събитията:

8 февруари: В района под връх Околчица е открит високопроходим кемпер, в който разследващите намират телата на трима мъже. По данни от аутопсиите, двама са били разстреляни, а третият – Ивайло К. – вероятно се е самоубил. В превозното средство са намерени револвер „Колт“ и пистолет „Глок“.

9-10 февруари: Разследването се разширява до района на хижа „Петрохан“, където са открити още три жертви. По първоначални данни случаите са пряко свързани чрез дейността на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

Ключови разкрития в разследването:

Оръжията: Прокуратурата установи, че всички намерени оръжия са законно притежавани. Лицата, свързани със случая, са имали разрешителни за голям брой огнестрелни оръжия, издадени в периода 2021–2023 г.

Сектантска нишка? При огледите в кемпера и в района на хижата криминалистите откриха литература с религиозна насоченост, както и бележки, описващи „духовно пречистване чрез сексуални практики“. Това насочи разследването към версията за затворено общество или секта, действаща под прикритието на екоорганизация.

Финанси и власт: Прокуратурата проверява дейността на организацията, нейните дарители и взаимодействието ѝ с държавни институции. Има съмнения за евентуални нарушения от длъжностни лица, които са покровителствали дейността им.

По темата

Източник: Агенция "Фокус", "24 часа"    
Петрохан Околчица Криминална загадка Сектантска нишка Множество смъртни случаи Разследване Екоорганизация Убийство и самоубийство Гладуване Огнестрелни оръжия
МВР разкри какви са мистериозните джиповете, забелязани край

МВР разкри какви са мистериозните джиповете, забелязани край "Петрохан"

