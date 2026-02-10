Линдзи Вон с първи думи след бруталното падане на Олимпиадата

Легендарната скиорка Линдзи Вон заяви, че „не съжалява“ относно завръщането си на Олимпийските игри, въпреки бруталното падане, което доведе до счупване на крака ѝ в спускането в неделя и сложи край на участието ѝ на Зимните олимпийски игри.

Олимпийската шампионка проговори за първи път след ужасяващото падане през уикенда, като разкри, че е получила сложна фрактура на тибията в дълъг пост в Instagram, адресиран до нейните фенове, пише The New York Post.

„Олимпийската ми мечта не завърши по начина, по който си представях. Това не беше приказен край или щастлива приказка, това беше просто животът“, написа Вон. „Осмелих се да мечтая и работих толкова усилено, за да го постигна. Защото в скоростното спускане разликата между стратегическа линия и катастрофална травма може да бъде само 5 инча (12,7 см).

„Бях просто с 5 инча твърде близо до линията си, когато дясната ми ръка се закачи от вътрешната страна на вратата, усука ме и това доведе до падането ми. Моята предна кръстна връзка и предишните ми контузии нямат абсолютно никаква връзка с катастрофата“, обясни тя.

В резултат на контузията Вон заяви, че ще са ѝ необходими „множество операции“, за да бъде фрактурата на тибията правилно възстановена.

Вон участва в спускането въпреки скъсването на предната кръстна връзка девет дни преди състезанието, след като падна в надпревара преди Олимпийските игри в Милано–Кортина.

Американската скиорка претърпя бруталното падане 13 секунди след началото на спускането си в неделя и се наложи да бъде транспортирана с хеликоптер до болница в Тревизо.

„Въпреки че вчерашният ден не завърши по начина, по който се надявах, и въпреки силната физическа болка, която причини, не съжалявам“, продължи Вон. „Да застана на старта беше невероятно усещане, което никога няма да забравя. Да знам, че стоя там с шанс за победа, само по себе си беше победа. Също така знаех, че състезаването е риск. Винаги е било и винаги ще бъде изключително опасен спорт.

И подобно на ски състезанията, ние поемаме рискове и в живота. Мечтаем. Обичаме. Скачаме. И понякога падаме. Понякога сърцата ни са разбити. Понякога не постигаме мечтите, за които знаем, че бихме могли. Но това също е красотата на живота; можем да опитаме“, категорична е Линдзи.

Вон търсеше своя четвърти олимпийски медал в Кортина тази зима и беше в процес на немислимото – завръщане в ски спорта след като вече беше обявила края на кариерата си. Тя спечели две победи в спускането и се качи на подиума в седем от осем старта за Световната купа този сезон, откакто се завърна.

В интервю за Associated Press бащата на Вон, Алън Килдоу, заяви пред агенцията, че ако има каквото и да е влияние върху решението на дъщеря си, това ще бъде краят на кариерата ѝ. „Няма да има повече ски състезания за Линдзи Вон, докато аз имам каквото и да е да кажа по въпроса“, каза той.