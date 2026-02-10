Свят

Линдзи Вон с първи думи след бруталното падане на Олимпиадата

Олимпийската шампионка проговори за първи път след ужасяващото падане през уикенда, като разкри, че е получила сложна фрактура на тибията

10 февруари 2026, 11:05
Легендарната скиорка Линдзи Вон заяви, че „не съжалява“ относно завръщането си на Олимпийските игри, въпреки бруталното падане, което доведе до счупване на крака ѝ в спускането в неделя и сложи край на участието ѝ на Зимните олимпийски игри.

Олимпийската шампионка проговори за първи път след ужасяващото падане през уикенда, като разкри, че е получила сложна фрактура на тибията в дълъг пост в Instagram, адресиран до нейните фенове, пише The New York Post.

„Олимпийската ми мечта не завърши по начина, по който си представях. Това не беше приказен край или щастлива приказка, това беше просто животът“, написа Вон. „Осмелих се да мечтая и работих толкова усилено, за да го постигна. Защото в скоростното спускане разликата между стратегическа линия и катастрофална травма може да бъде само 5 инча (12,7 см).

„Бях просто с 5 инча твърде близо до линията си, когато дясната ми ръка се закачи от вътрешната страна на вратата, усука ме и това доведе до падането ми. Моята предна кръстна връзка и предишните ми контузии нямат абсолютно никаква връзка с катастрофата“, обясни тя.

В резултат на контузията Вон заяви, че ще са ѝ необходими „множество операции“, за да бъде фрактурата на тибията правилно възстановена.

Вон участва в спускането въпреки скъсването на предната кръстна връзка девет дни преди състезанието, след като падна в надпревара преди Олимпийските игри в Милано–Кортина.

Американската скиорка претърпя бруталното падане 13 секунди след началото на спускането си в неделя и се наложи да бъде транспортирана с хеликоптер до болница в Тревизо.

„Въпреки че вчерашният ден не завърши по начина, по който се надявах, и въпреки силната физическа болка, която причини, не съжалявам“, продължи Вон. „Да застана на старта беше невероятно усещане, което никога няма да забравя. Да знам, че стоя там с шанс за победа, само по себе си беше победа. Също така знаех, че състезаването е риск. Винаги е било и винаги ще бъде изключително опасен спорт.

И подобно на ски състезанията, ние поемаме рискове и в живота. Мечтаем. Обичаме. Скачаме. И понякога падаме. Понякога сърцата ни са разбити. Понякога не постигаме мечтите, за които знаем, че бихме могли. Но това също е красотата на живота; можем да опитаме“, категорична е Линдзи.

Вон търсеше своя четвърти олимпийски медал в Кортина тази зима и беше в процес на немислимото – завръщане в ски спорта след като вече беше обявила края на кариерата си. Тя спечели две победи в спускането и се качи на подиума в седем от осем старта за Световната купа този сезон, откакто се завърна.

В интервю за Associated Press бащата на Вон, Алън Килдоу, заяви пред агенцията, че ако има каквото и да е влияние върху решението на дъщеря си, това ще бъде краят на кариерата ѝ. „Няма да има повече ски състезания за Линдзи Вон, докато аз имам каквото и да е да кажа по въпроса“, каза той.

Източник: The New York Post    
Линдзи Вон Зимни олимпийски игри ски спускане фрактура на тибията падане не съжалява край на кариерата спортен риск Олимпийска мечта Алън Килдоу
Крум Зарков е новият председател на БСП
Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 2 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 2 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 2 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 2 дни
Мощна буря удари българската експедиция в Антарктида

Мощна буря удари българската експедиция в Антарктида

Свят Преди 16 минути

Скоростта на поривите на вятъра е над 150 км/ч

<p>Исторически пробив: Невяна Владинова оглави Комисията на атлетите към Световната гимнастика</p>

Невяна Владинова е избрана за президент на Комисията на атлетите към Световната гимнастика

България Преди 25 минути

Българката става и член на Изпълнителния комитет на международната организация след избор в Лозана

<p>5 стъпки за присъединяване на Украйна към ЕС през 2027 г.</p>

Украйна в ЕС през 2027: Как Брюксел планира ускорено членство и заобикаля Унгария

Свят Преди 42 минути

Брюксел ускорява приемането на Киев в съюза, заобикаляйки Унгария и подготвяйки "обратното разширяване", за да гарантира политическа и сигурност подкрепа за Украйна

Папа Лъв XIV изпрати 80 генератора на електричество и лекарства в Украйна

Папа Лъв XIV изпрати 80 генератора на електричество и лекарства в Украйна

Свят Преди 47 минути

,

Семейство загуби дома си в пожар, причинен от катерица

Свят Преди 56 минути

Двойката, заедно с двете си деца, кучето и котката си, успяха да се измъкнат благополучно от дома

ДНК не забравя: Арестуваха убиец 30 години след откриването на тяло в канал в Ел Ей

ДНК не забравя: Арестуваха убиец 30 години след откриването на тяло в канал в Ел Ей

Свят Преди 59 минути

След неочакван пробив в случай на десетилетия, мъж е обвинен за убийството на млада жена, чието тяло е открито голо в отводнителен канал през 1996 г.

Зрелищната битка за знания в „The Floor“ започва на 21 февруари

Зрелищната битка за знания в „The Floor“ започва на 21 февруари

Любопитно Преди 1 час

Водещият Юлиан Костов посреща 100 колоритни участници на мащабна арена

Френският президент Еманюел Макрон със специалното вино, което той е вдъхновил

„А, това е приятно! Страхотно!“ – Макрон очарован от бутилка вино For sure.

Любопитно Преди 1 час

<p>Обещаха ни почивка, дадоха ни хипер-задачи: Мрачната страна на AI в офиса</p>

Използващите AI всъщност работят повече и по-усилено

Технологии Преди 1 час

Ново проучване оборва твърденията, че инструментите с изкуствен интелект намаляват работните задачи на служителите. Оказва се, че много от тях работят по-бързо, но също така вършат повече и по-разнообразни задачи в ежедневия си работен процес

Изненадващо разкритие: Ето кой е влиятелният чичо на Тимъти Шаламе

Изненадващо разкритие: Ето кой е влиятелният чичо на Тимъти Шаламе

Любопитно Преди 1 час

Феновете на Тимъти Шаламе бяха изненадани от разкритието, че актьорът има влиятелен чичо в Холивуд – режисьора Родман Флендър, което предизвика онлайн дебат дали успехът му се дължи на талант или на семейни връзки

Национална стачка в туризма и ресторантьорството в Гърция на 25 февруари

Национална стачка в туризма и ресторантьорството в Гърция на 25 февруари

Свят Преди 1 час

Предвидено е централно протестно шествие в Атина

Президентът Йотова назначи нов посланик на България в Люксембург

Президентът Йотова назначи нов посланик на България в Люксембург

България Преди 1 час

Системни палежи в жилищен блок в София, над 150 души живеят в страх

Системни палежи в жилищен блок в София, над 150 души живеят в страх

България Преди 1 час

Извършителят се издирва, живущите са разлепили негови снимки

"Старлинк" и Русия: Какво се промени на фронта в Украйна?

"Старлинк" и Русия: Какво се промени на фронта в Украйна?

Свят Преди 1 час

Въпреки наложените ограничения за използването на "Старлинк" руската армия все още може да управлява дроновете си онлайн

САЩ ще финансират насърчаването на свободата на словото в Западна Европа

САЩ ще финансират насърчаването на свободата на словото в Западна Европа

Свят Преди 1 час

Американски официални представители категорично се противопоставят на въвеждането на регулации като Закона за цифровите услуги на ЕС и британския Закон за онлайн безопасносттa

<p>Москва търси алтернатива на Starlink&nbsp;за комуникациите на бойното поле</p>

Русия търси алтернатива на Starlink за комуникациите на фронта

Свят Преди 1 час

Според Киев ограниченията върху Starlink вече влияят върху координацията и атаките на руските сили.

