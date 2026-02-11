България

Трагедията „Петрохан" влезе в НС: Изслушват представители на МВР и екоминистъра

Вътрешният министър Даниел Митов обаче няма да може да присъства

11 февруари 2026, 10:02
Психиатър: Поведението при трагедиите край Петрохан и Околчица не е психоза, а групово състояние

Наталия Киселова става председател на ПГ на БСП

Слагат ограничителни колчета на пътя, където загинаха Сияна и кмет на Червен бряг

Пенсионната реформа влиза в парламента, какво се променя

Делото за убийството на Пейо Пеев: Габриела Славова и майка ѝ отново се изправят пред съда

Развръзката на кървавата мистерия край Петрохан: Кой стреля и какво са крили службите?

Заради двойни сметки за ток: Изслушват енергийния министър и КЕВР

П арламентът ще изслуша представители на МВР и министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов по случая с откритите тела в бившата хижа „Петрохан“ и край връх Околчица, дейността на хората, стопанисвали я, както и обстоятелствата около сключването на споразумение за сътрудничество със Сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии" през февруари 2022 г.

Убийството край "Петрохан": Проверяват сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии"

Депутатите решиха да обединят в едно две изслушвания, предложени съответно от "Има такъв народ" и от "Възраждане", относно смъртните случаи край Петрохан и в района на Околчица. И двете политически сили предлагаха по случая да бъде изслушан министърът на вътрешните работи Даниел Митов. От ИТН искаха да чуят и министъра на околната среда и водите Манол Генов.   

Председателят на Народното събрание Рая Назарян съобщи, че е постъпило писмо от министър Митов, че няма да може да присъства на заседание на Народното събрание от 11 до 13 февруари.  На негово място могат да бъдат изслушани зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов, главен комисар Захари Васков – директор на ГД „Национална полиция“ и Ангел Папалезов – началник отдел „Криминална полиция“ в ГДНП, посочи Назарян. 

Божидар Божанов от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) предложи в изслушването да се включат и представители на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), а Рая Назарян се ангажира да бъдат поканени.

Източник: БТА, Теодора Цанева    
