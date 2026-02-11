Свят

Баща простреля смъртоносно дъщеря си след спор за Тръмп

Мъжът няма да бъде обвинен за смъртта на 23-годишната си дъщеря

11 февруари 2026, 10:04
Баща простреля смъртоносно дъщеря си след спор за Тръмп
Източник: Getty Images

М ъж от Тексас застреля дъщеря си след разгорещен спор за президента Тръмп и няма да бъде обвинен за смъртта й, предаде New York Post

23-годишната Луси Харисън, която била на гости от Великобритания, починала от раните си, след като била простреляна в гърдите на 10 януари в дома на баща си в Проспър. 

Кървава драма в САЩ - майка уби двете си дъщери

Баща ѝ, Крис Харисън, който се е преместил в САЩ, когато дъщеря му е била дете, призна по време на разследване, че е бил алкохолик, който е изпил три чаши вино в деня на стрелбата, съобщи BBC.

Смъртта на Луси първоначално е била разследвана от местната полиция като възможен случай на непредумишлено убийство, но в крайна сметка не са повдигнати наказателни обвинения срещу бащата, след като голямо жури от окръг Колин е решило да не го обвинява.

"Това е безкраен кошмар": Мъж уби 8-годишната си дъщеря, опитвайки се да застреля сина си

Тя пътувала до САЩ с приятеля си, Сам Летлър, който по-късно разказа пред съда, че бащата и дъщерята са имали „голям спор“ за Тръмп няколко дни преди той да бъде назначен за втори мандат.

Крис и Луси често се дразнели от консервативните възгледи на баща ѝ, особено от факта, че той си е купил 9-милиметров пистолет Glock няколко години по-рано, каза Летлър.

Спорът започнал, когато Луси притиснала баща си с хипотетичен сценарий относно жена, която е била сексуално насилена.

„Как би се почувствал, ако аз бях момичето в тази ситуация и бях сексуално насилена?“, попитала тя баща си.

Според Летлър, Крис отговорил, че това няма да го разстрои много, защото имал още две дъщери.

Не стана ясно веднага как Тръмп е повлиял на размяната на реплики, но отговорът разстроил Луси „доста силно“ и тя се качила на горния етаж.

По-късно същия ден, няколко минути преди да тръгнат към летището, бащата на Луси я хванал за ръка и я завел в спалнята си на приземния етаж на къщата.

Петнадесет секунди по-късно, Летлър чул силен трясък, последван от Крис, който крещял името на съпругата си, Хедър, според изданието.

„Спомням си, че влязох в стаята и Луси лежеше на пода близо до входа на банята, а Крис просто крещеше, някакви безсмислици“, каза Летлър.

Според изявлението на Крис пред полицията, той гледал новини и предложил да ѝ покаже пистолета си след репортаж за насилието с оръжие.

„Когато вдигнах пистолета, за да ѝ го покажа, изведнъж чух силен трясък. Не разбрах какво се е случило. Луси веднага падна“, каза той, признавайки, че не може да си спомни дали пръстът му е бил на спусъка.

Той каза, че е водил битка с алкохолизма, включително период в рехабилитация, и че е пиел преди да се случи стрелбата.

Полицай Лусиана Ескалера отбеляза в доклада си от разследването, че е усетила миризма на алкохол от дъха на Крис, когато е отговорила на повикването.

Крис заяви, че „напълно приема“ последиците от действията си и че „няма ден, в който да не чувства тежестта на тази загуба, тежест, която ще нося до края на живота си“, се казва в изявление чрез адвоката му.

Майката на Луси, Джейн Коутс, описа покойната си дъщеря като „истинска сила на живота“.

„Тя се грижеше. Тя беше страстна към нещата“, каза тя.

„Обичаше да води дебати по въпроси, които означаваха много за нея.“

Източник: New York Post    
Фатална стрелба Семеен спор Доналд Тръмп Тексас Алкохолизъм Огнестрелно оръжие Политически различия Полицейско разследване Без повдигнати обвинения Крис Харисън
Последвайте ни

По темата

МВР разкри какви са мистериозните джиповете, забелязани край

МВР разкри какви са мистериозните джиповете, забелязани край "Петрохан"

"Будизмът не оправдава смъртта": Калки разби митовете след трагедията край Петрохан

„Файненшъл Таймс“: Зеленски планира президентски избори и референдум за мир с Русия през пролетта

„Файненшъл Таймс“: Зеленски планира президентски избори и референдум за мир с Русия през пролетта

Бритни Спиърс продаде правата върху музиката си за $200 млн.

Бритни Спиърс продаде правата върху музиката си за $200 млн.

Кой ще има право на помощи за ток

Кой ще има право на помощи за ток

pariteni.bg
Mercedes-AMG връща редовия „шестак“ с новия GLC 53 специално за търсещите емоции

Mercedes-AMG връща редовия „шестак“ с новия GLC 53 специално за търсещите емоции

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 3 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 3 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 3 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е архивна

Нов обрат в битката за произхода на Торинската плащаница

Свят Преди 5 минути

Експерти отвръщат на удара, след като изследване заключи, че реликвата е фалшификат, създаден от средновековен художник

Владимир Иванов успокои: Поскъпването на храните е сезонно, пазарът ще се нормализира до март

Владимир Иванов успокои: Поскъпването на храните е сезонно, пазарът ще се нормализира до март

Пари Преди 7 минути

Основният фактор за отчетеното повишение са сезонните зеленчуци, които по това време на годината се произвеждат по-трудно и в ограничени количества

Трагедията „Петрохан” влезе в НС: Изслушват представители на МВР и екоминистъра

Трагедията „Петрохан” влезе в НС: Изслушват представители на МВР и екоминистъра

България Преди 28 минути

Вътрешният министър Даниел Митов обаче няма да може да присъства

Психиатър: Поведението при трагедиите край Петрохан и Околчица не е психоза, а групово състояние

Психиатър: Поведението при трагедиите край Петрохан и Околчица не е психоза, а групово състояние

България Преди 38 минути

По думите на д-р Любомир Канов нито един от тях няма история на душевно психично заболяване

,

Първа екзекуция за годината във Флорида

Свят Преди 42 минути

Миналата година в САЩ бяха изпълнени общо 47 смъртни присъди

Лекари от "Пирогов" спасиха живота на бременна жена с рядко заболяване

Лекари от "Пирогов" спасиха живота на бременна жена с рядко заболяване

България Преди 47 минути

Пациентката е имала изключително рядък медицински случай – артериовенозен шънт на матката

Трагедия в Харков: Три деца загинаха при атака с дрон

Трагедия в Харков: Три деца загинаха при атака с дрон

Свят Преди 55 минути

Близо четири години след началото на войната, Русия и Украйна си разменят удари с дронове всяка нощ

Земетресение с магнитуд 4,8 разтърси югоизточната част на Косово

Земетресение с магнитуд 4,8 разтърси югоизточната част на Косово

Свят Преди 58 минути

Земетресението е усетено също в Албания, Сърбия и Република Северна Македония

Наталия Киселова става председател на ПГ на БСП

Наталия Киселова става председател на ПГ на БСП

България Преди 1 час

В събота Атанас Зафиров подаде оставка като лидер на БСП

Кадри от камерата на звънеца на вратата на Нанси Гътри показват маскиран мъж в нощта на изчезването ѝ

Първи арест по случая с отвличане, който разтърсва САЩ

Свят Преди 1 час

Един човек е арестуван за разпит и беше издадена заповед за претърсване на дом в Рио Рико, Аризона

Земетресение в района на Дупница

Земетресение в района на Дупница

България Преди 1 час

Епицентърът е на 10 км от Бобов дол

Катастрофа до детска градина в Пловдив: Кола се заби в пътен знак и отсече дърво

Катастрофа до детска градина в Пловдив: Кола се заби в пътен знак и отсече дърво

България Преди 1 час

Пътният инцидентът е станал заради изпреварване

Слагат ограничителни колчета на пътя, където загинаха Сияна и кмет на Червен бряг

Слагат ограничителни колчета на пътя, където загинаха Сияна и кмет на Червен бряг

България Преди 2 часа

Мярката цели да предотврати опасни изпреварвания

.

Психолог говори за случая „Петрохан“ и култовите самоубийства

България Преди 2 часа

„В днешно време е нормално особено младите да потърсят своите морални стожери в някакви други етични системи, включително сектантство, защото нашето общество не им дава такива морални насоки, които да ги направят успешни хора“, казва психологът Христо Монов

Размирици в Колумбия: Опит за покушение срещу президента, сенаторка бе отвлечена

Размирици в Колумбия: Опит за покушение срещу президента, сенаторка бе отвлечена

Свят Преди 2 часа

Това се случва на фона на възобновяването на насилието на политическа основа в страната

Пенсионната реформа влиза в парламента, какво се променя

Пенсионната реформа влиза в парламента, какво се променя

България Преди 2 часа

Депутатите обсъждат въвеждането на „мултифондова система“

Всичко от днес

От мрежата

Пет места, в които вашата котка може да се побере

dogsandcats.bg

Котешка панлевкопения (котешка чума)

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Цветана Манева: „Любовта е най-великото чувство, но не е за всеки“

Edna.bg

Ариана Гранде с неочаквана идея за биографичен филм: „Ще ме изиграе… мишка“

Edna.bg

Илиан Филипов: Сираков взима огромна заплата от Левски

Gong.bg

След сериозен екшън: арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА

Gong.bg

Рокади в „БСП-Обединена левица”: Смениха ръководството на парламентарната група

Nova.bg

„Авторска религия“ и отклонение от учението: Експерти по източна философия с анализ на поведението на Калушев

Nova.bg