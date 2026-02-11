Баща простреля смъртоносно дъщеря си след спор за Тръмп

М ъж от Тексас застреля дъщеря си след разгорещен спор за президента Тръмп и няма да бъде обвинен за смъртта й, предаде New York Post.

23-годишната Луси Харисън, която била на гости от Великобритания, починала от раните си, след като била простреляна в гърдите на 10 януари в дома на баща си в Проспър.

Баща ѝ, Крис Харисън, който се е преместил в САЩ, когато дъщеря му е била дете, призна по време на разследване, че е бил алкохолик, който е изпил три чаши вино в деня на стрелбата, съобщи BBC.

Смъртта на Луси първоначално е била разследвана от местната полиция като възможен случай на непредумишлено убийство, но в крайна сметка не са повдигнати наказателни обвинения срещу бащата, след като голямо жури от окръг Колин е решило да не го обвинява.

Тя пътувала до САЩ с приятеля си, Сам Летлър, който по-късно разказа пред съда, че бащата и дъщерята са имали „голям спор“ за Тръмп няколко дни преди той да бъде назначен за втори мандат.

Крис и Луси често се дразнели от консервативните възгледи на баща ѝ, особено от факта, че той си е купил 9-милиметров пистолет Glock няколко години по-рано, каза Летлър.

Спорът започнал, когато Луси притиснала баща си с хипотетичен сценарий относно жена, която е била сексуално насилена.

„Как би се почувствал, ако аз бях момичето в тази ситуация и бях сексуално насилена?“, попитала тя баща си.

Според Летлър, Крис отговорил, че това няма да го разстрои много, защото имал още две дъщери.

Не стана ясно веднага как Тръмп е повлиял на размяната на реплики, но отговорът разстроил Луси „доста силно“ и тя се качила на горния етаж.

По-късно същия ден, няколко минути преди да тръгнат към летището, бащата на Луси я хванал за ръка и я завел в спалнята си на приземния етаж на къщата.

Петнадесет секунди по-късно, Летлър чул силен трясък, последван от Крис, който крещял името на съпругата си, Хедър, според изданието.

„Спомням си, че влязох в стаята и Луси лежеше на пода близо до входа на банята, а Крис просто крещеше, някакви безсмислици“, каза Летлър.

Според изявлението на Крис пред полицията, той гледал новини и предложил да ѝ покаже пистолета си след репортаж за насилието с оръжие.

„Когато вдигнах пистолета, за да ѝ го покажа, изведнъж чух силен трясък. Не разбрах какво се е случило. Луси веднага падна“, каза той, признавайки, че не може да си спомни дали пръстът му е бил на спусъка.

Той каза, че е водил битка с алкохолизма, включително период в рехабилитация, и че е пиел преди да се случи стрелбата.

Полицай Лусиана Ескалера отбеляза в доклада си от разследването, че е усетила миризма на алкохол от дъха на Крис, когато е отговорила на повикването.

Крис заяви, че „напълно приема“ последиците от действията си и че „няма ден, в който да не чувства тежестта на тази загуба, тежест, която ще нося до края на живота си“, се казва в изявление чрез адвоката му.

Майката на Луси, Джейн Коутс, описа покойната си дъщеря като „истинска сила на живота“.

„Тя се грижеше. Тя беше страстна към нещата“, каза тя.

„Обичаше да води дебати по въпроси, които означаваха много за нея.“