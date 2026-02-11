Свят

„Файненшъл Таймс“: Зеленски планира президентски избори и референдум за мир с Русия през пролетта

Зеленски възнамерява да обяви плана за президентски избори и референдум на 24 февруари

11 февруари 2026, 10:01
„Файненшъл Таймс“: Зеленски планира президентски избори и референдум за мир с Русия през пролетта
Източник: БТА

У крайна е започнала да планира президентски избори заедно с референдум за евентуално мирно споразумение с Русия, след като администрацията на Тръмп е притиснала Киев да организира и двата вота до 15 май или в противен случай ще загуби предложените от САЩ гаранции за сигурност, пише британското издание „Файненшъл Таймс“.

Този ход според украински и западни официални представители идва на фона на силен натиск върху Киев от страна на Белия дом да завърши мирните преговори между Украйна и Русия през пролетта.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред репортери в петък, че САЩ искат всички документи да бъдат подписани, така че най-големият конфликт в Европа след Втората световна война да приключи до юни.

„Казват, че искат да направят всичко до юни… така че войната да приключи“, заяви украинският президент и допълни, че Белият дом иска да пренасочи вниманието си към междинните избори в САЩ през ноември. „И искат ясен график“, допълни той.

Произвеждането на избори би било драматичен политически завой за президент, който многократно е твърдял, че подобен вот е невъзможен, докато страната е във военно положение, милиони украинци са разселени, а около 20 процента от територията е под руска окупация, отбелязва „Файненшъл Таймс“.

Според украински и европейски официални представители, които участват в планирането, както и други лица, запознати с въпроса, Зеленски възнамерява да обяви плана за президентски избори и референдум на 24 февруари – четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия.

Канцеларията на Зеленски не отговори на молбата за коментар. Посолството на САЩ в Киев отказа коментар.

Украински и западни официални представители подчертаха, че както графикът, така и американският ултиматум едва ли ще се запазят, тъй като зависят от няколко фактора – включително дали може да се постигне напредък към мирно споразумение с руския президент Владимир Путин.

Но планът подчертава желанието на Зеленски да максимизира шансовете си за преизбиране, като същевременно увери президента на САЩ Доналд Тръмп, че Киев не протака мирно споразумение, ако такова може да бъде постигнато, пише още „Файненшъл Таймс“.

Източник: БТА/Любомир Мартинов    
