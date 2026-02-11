Катастрофа в Хасково: Микробус се вряза в кола и помете пътни знаци

Т ежка катастрофа е станала преди обяд на един от най-натоварените булеварди в Хасково - „Освобождение“. Инцидентът е възникнал на светофар в района на кръстовище.

По първоначални данни на водача на микробус му е станало лошо по време на движение. Превозното средство е ударило отзад фирмен автомобил, след което е помело пътни знаци и е навлязло в зоната на близка бензиностанция, на метри от горивните колонки.

На място са изпратени екипи на Спешната помощ. Пътничка от микробуса е откарана в болница с травми, а другият шофьор е прегледан на място, след като се е оплакал от болки в гърба, предава NOVA.

Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни, съобщиха от полицията.

Заради разлято гориво от микробуса екип на пожарната е обезопасил района.