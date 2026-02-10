Сандалите на Тутанкамон: Обувки на 3300 години разкриват смразяващи детайли за враговете на Тут

Г робницата на фараона Тутанкамон разкри очарователен чифт сандали, сложно проектирани с изображения на неговите победени врагове върху подметките. Тези символични обувки, изработени от дърво и кора, представляват триумфа на младия фараон над враговете на Египет. Открити сред хиляди артефакти, тези сандали предлагат уникален поглед върху древноегипетските вярвания и фараонската власт.

От всички египетски фараони, украсявали древната земя, Тутанкамон се помни от хората и до днес. Младият фараон, починал едва на 17-годишна възраст, все още се помни със своя енигматичен живот и великолепна гробница. Сред всички артефакти, открити погребани заедно с Тут, е чифт сандали, чийто шокиращ детайл повдигна много вежди.

Британският археолог Хауърд Картър открива и разкопава гробницата на Тут заедно с други местни египтяни през 1922 г. Животни, статуи и огромно количество злато са част от 5000-те обекта, открити там. Най-знаковото съкровище в погребалната камера на владетеля е неговата посмъртна маска, изработена от злато, стъкло и полускъпоценни камъни. Налице са и десетки чифтове сандали, предназначени да пренесат владетелят в отвъдното.

Но това, което е интересно в чифта обувки, е не само връзката им с фараона, но и детайлите в подметките. Те съдържат изображения на победените врагове на фараон Тут върху стелките им, символизиращи как той стъпва върху тях и установява своето превъзходство. Те са направени от дърво и покрити с фурнир от кора, зелена кожа и парчета златно фолио върху слой бяла боя.

В областта на свода има изображения на двама души, вързани с лотос и папирус. Всеки сандал съдържа и осем лъка (оръжия) - четири близо до пръстите и четири при петата. Нещо повече, каишката също е оформена като лък, което прави броя на лъковете девет - колективният символ за враговете на Египет.

Според оригиналната карта на обекта на Картър, сандалите са с размери 11,2 на 3,6 инча, което ги прави приблизително 11,5 размер по американската номерация за мъже. Те са открити легнали под кошница в гробницата. Не е сигурно обаче дали това е било оригиналното им местоположение, тъй като много предмети са били местени и също така ограбвани в древността.

Шанс за поглед към историята

Сандалите в момента са изложени в Египетския музей в Кайро. Информационната карта отбелязва, че вързаните пленници се отнасят до силата на Тут и че Деветте лъка са „разположени така, че краката на фараона да стъпват върху тях, олицетворявайки потъпкването на враговете на Египет от монарха“.

Тутанкамон е 11-ият фараон от 18-ата династия на Египет. Той е роден като Тутанкатен около 1341 г. пр.н.е. в древен Египет. Той наследява трона на младия възраст от осем или девет години през 14 век пр.н.е. Баща му, Акхенатен, е бил революционен фараон, докато името на биологичната му майка остава неизвестно. Израствайки, той се жени за своята полусестра кралица Анхесенамон и двойката има дъщери близначки, които се раждат мъртви. Техните фетуси са погребани в буркани в гробницата на фараона. Гробницата на съпругата на Тут все още не е открита. Вярва се, че в крайна сметка тя се е омъжила за чиновник на име Ай, който става фараон.

Проучване от 2010 г. на останките на фараона, публикувано в списание JAMA, разкрива, че той е имал редица здравословни проблеми, включително малария и болест на Кьолер – рядко костно заболяване на стъпалото. Археолозите са открили и множество бастуни в неговите гробници, което вероятно предполага трудност при ходене. Той умира около десетилетие след възкачването си на трона. Причините за смъртта му са обект на сериозни дебати с теории, вариращи от убийство до инцидент по време на лов.

Едва през 2025 г. пълното съдържание на гробницата му беше изложено в музей близо до Голямата пирамида на Хуфу в Гиза. Когато мумията на Тут е открита, е установено, че той носи сандали от ярко злато и златни капаци за пръстите. Остава обаче неизвестно дали другите обувки, открити заедно с него, са били носени от владетеля или не. Докато вещите му остават изложени, мумията му остава в покой в Долината на царете, близо до днешен Луксор, където е била открита.