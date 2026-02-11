Любопитно

Частен остров за 350 000 паунда: Сделка или приключение?

11 февруари 2026, 11:17
Частен остров за 350 000 паунда: Сделка или приключение?
К упуването на свой частен остров край уелския бряг не е задължително да струва милиони, но непромокаемите дрехи са задължителни, ако се налага да прекосявате отлива до сушата, предаде ВВС.

Енис Гифтан, приливен остров, се намира в живописния естуар Дуирид, само на един хвърлей камък от Портмейрион в Гуинед.

Островът от 17 акра (около 6,9 хектара) включва викторианска каменна фермерска къща, която е била обитавана до 70-те години на миналия век, но сега е „нуждаеща се от основен ремонт“, според агенти по недвижими имоти „Картър Джонас“ от Бангор.

Архивите разказват как бивши обитатели през 20-ти век са събували обувките си, за да прегазят водата на отиване и връщане до континента.

Обявената цена е 350 000 паунда, което е малко над средната цена на жилище във Великобритания от 300 000 паунда.

Енис Гифтан е бил дарен на предците на лорд Харлек от кралица Анна през 1700-те години, а името му се превежда като „Островът-дар на Анна“.

По време на прилив до него може да се стигне с лодка, но при отлив е необходима кратка разходка през приливните пясъци до сушата.

Геодезистът Елис Джоунс заяви: „Мисля, че никога досега не сме продавали остров. Има голям интерес. Определено е нещо различно.“

Джоунс каза, че ще организират огледи на острова, който преди това е бил използван и за паша на овце.

Всеки, който разглежда острова, е предупреден от агентите „да бъде внимателен и предпазлив по време на огледите и да остава бдителен през цялото време за собствената си лична безопасност“, предвид потенциалните рискове, „включително маршрута за достъп, терена и приливните условия“.

Хю О’Донъл от „Картър Джонас“ заяви, че островът е „наистина уникална възможност за купувач, който цени изключителното му местоположение и потенциал“.

„Очакваме интерес от купувачи, търсещи вълнуващ лайфстайл проект в един от най-красивите крайбрежни пейзажи на Уелс, или някой, който търси свой собствен уединен рай“, добави той.

В обявата островът е описан като разположен сред „обширен и девствен пейзаж с непрекъснати панорамни гледки“ към бреговата линия и планините в Национален парк Ерири.

„Земята е обрасла на места и би се възползвала от паша и общо управление, за да възстанови пълния си потенциал и производителност“, се добавя в обявата.

Пътеводителят „Откривайки Великобритания“ на Кралското географско дружество съветва всеки, който желае да посети острова, да провери времето на приливите и отливите, тъй като е достъпен пеша само за до три часа от двете страни на отлива.

„Островът е напълно откъснат и е невъзможно да се достигне при прилив без лодка. Въпреки това, при отлив отнема само пет минути да се измине 400-метровия маршрут до острова“, се посочва.

В него също така се предупреждава, че има два речни канала, които текат между Енис Гифтан и континента. „Ако стигнете до тях и са твърде дълбоки за пресичане, от съображения за безопасност трябва да се върнете“, се добавя в пътеводителя.

Източник: BBC    
