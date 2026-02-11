Олимпийски медалист призна изневяра в ефир

О лимпийският триумф на Стурла Холм Легрейд бе засенчен от лична изповед, която шокира спортния свят. Минути след като завоюва бронзовия медал в индивидуалната надпревара на 20 км в Милано-Кортина, норвежката звезда използва ефира, за да направи болезнено признание за изневяра, превръщайки най-щастливия си миг в емоционална драма.

28-годишният спортист разкри, че е изневерил на приятелката си преди три месеца, а сега тя публично заяви, че все още не може да му прости, въпреки драматичното му обяснение в любов.

Sturla Holm Lægreid won a bronze medal in the biathlon at the #WinterOlympics and admitted to cheating on his girlfriend before the games in an emotional interview.



“Six months ago I met the love of my life. The world’s most beautiful, sweetest person. And three months ago I… pic.twitter.com/u6OUagywGN — Variety (@Variety) February 10, 2026

По време на интервю за норвежката телевизия NRK, Легрейд не сдържа сълзите си, описвайки последните дни като „най-лошата седмица в живота ми“.

Той сподели, че преди половин година е срещнал „любовта на живота си – най-красивия и добър човек на света“. Три месеца по-късно обаче е допуснал „грешката на живота си“, като ѝ е изневерил. За това е признал пред нея преди седмица.

„Имах златен медал в живота си, и съм сигурен, че много хора ще видят нещата по различен начин, но аз имам очи само за нея. Спортът остана на второ място през тези няколко дни. Да, искам да споделя това с нея“, заяви той.

Легрейд, считан за един от най-добрите биатлонисти в света, включително шесткратен световен шампион, победител в Световната купа по биатлон 2024-2025 и олимпийски шампион от 2022 г. в щафетата, изрази желанието си да бъде добър пример, но призна за своята грешка.

„Трябва да призная, когато сбъркам и нараня някого, когото обичам толкова много“, каза той. В интервю за VG той допълни, че не е готов да се „откаже“ от връзката си и се надява, че това публично признание да може да покаже колко много я обича. Той дори заяви, че е бил готов да „хвърли метафорична ядрена бомба“ в интервюто, за да я спечели обратно, защото вече е бил мразен от нея.

''I hope there's a happy ending.''



Norwegian biathlete Sturla Holm Laegreid on his decision to confess on live TV to having cheated on his girlfriend just moments after winning bronze at the Winter Olympics. #Olympics #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/t8xorVSKZa — BBC Sport (@BBCSport) February 10, 2026

Въпреки това, неговoто драматично признание на любов изглежда не е била приета добре. Неназованата приятелка на Легрейд заяви пред норвежкия вестник VG, че „е трудно да простя“, дори след признанието пред целия свят.

„Не избрах да бъда поставена в тази ситуация и ме боли да трябва да съм в нея. Поддържали сме връзка и той е наясно с моето мнение по въпроса“, каза тя. Жената също така изрази благодарност към своето семейство и приятели за подкрепата през този период.

Легрейд не беше чул от нея по време на пресконференцията, изразявайки надежда, че тя все още може да не е видяла изявлението му или да го види в правилния момент. Той се надява да не е влошил положението ѝ.

Решението си да оповести публично изневярата си е взел вечерта преди голямото състезание, вярвайки, че няма какво да губи. Признанието предизвика смесени реакции сред зрителите, като някои похвалиха неговата смелост, докато други се подиграха на драматизма му.

Well, something unprecedented in history of sports.



Norway biathlon gold medal Sturla Lægreid in front of camera breaks down: “I cheated on the love of my life. I met her 6 months ago, and 3 months ago I did the mistake of my life”#MilanoCortina2026



pic.twitter.com/X7NPWLl48b — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 10, 2026

Преди да спечели бронза, Легрейд е имал труден сезон в Световната купа и е бил изключен от смесената щафета на Олимпиадата.