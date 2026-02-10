Свят

Лавров попари надеждите за бърз мир с Украйна: Още сме далеч

Лавров предупреди срещу това, което определи като прекомерен оптимизъм около разговорите, като заяви, че съществува „някакво ентусиазирано възприятие за случващото се“, което не бива да се приема

10 февруари 2026, 12:51
Р уският външен министър Сергей Лавров заяви, че преговорите за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна остават далеч от завършване. Руският топ дипломат се противопостави на неотдавнашните твърдения на САЩ за напредък, съобщи „Киев Индипендънт“.

Лавров предупреди срещу това, което определи като прекомерен оптимизъм около разговорите, като заяви, че съществува „някакво ентусиазирано възприятие за случващото се“, което не бива да се приема.

Коментарите му контрастират с изявленията на американски официални лица, включително президента Доналд Тръмп, който каза, че Украйна и Русия са „по-близо от всякога“ до мирно споразумение след последните преговори.

„Преговорите продължават… има още дълъг път“, каза Лавров.

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че все още няма определена дата за следващия кръг от мирни преговори за Украйна, но посочи, че разговорите вероятно ще се проведат скоро, съобщи US News. 

Русия, Украйна и САЩ се срещнаха миналата седмица в Абу Даби за втори кръг от тристранни преговори. Те не доведоха до значителен пробив, но бяха разменени 314 военнопленници — първата подобна размяна от октомври насам.

Лавров също така се противопостави на нарастващия наратив в Русия, че Тръмп е „поставил Европа на мястото ѝ“ и е принудил президента Володимир Зеленски да приеме условия за прекратяване на огъня.

„Всичко това би било много добре, ако искаме да постигнем мир, но още не сме там“, добави руският министър.

Изявленията следват интервю на Лавров от 9 февруари за регистрираната в Русия телевизия TV BRICS, в което той обвини администрацията на Тръмп, че е изоставила предполагаеми договорености между Русия и САЩ относно Украйна.

Топ дипломатът твърди, че Вашингтон се е отказал от това, което той описа като „споразуменията от Анкъридж“, постигнати през 2025 г., които предвиждали Украйна да предаде региона Донбас на Русия без бойни действия. Белият дом не е потвърдил съществуването на подобни договорености.

Лавров също така критикува администрацията на Тръмп за това, че е запазила в сила американските санкции, наложени след началото на пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г., като заяви, че те противоречат на декларирания от Вашингтон интерес за възстановяване на сътрудничеството с Москва.

Министърът повтори познати тези на Кремъл относно приоритетите на руската външна политика, включително изграждането на „многополюсен световен ред“ и противопоставянето на „неоколониалните практики“.

Коментарите му идват на фона на засилваща се дипломатическа активност около усилията за прекратяване на войната, като тристранни разговори с участието на Украйна, САЩ и Русия могат да бъдат подновени още тази седмица.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Вашингтон настоява войната да приключи преди началото на лятото и може да упражни натиск върху страните в тази посока.

Посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър отхвърли тази характеристика на 9 февруари, като заяви, че САЩ не са определили краен срок за прекратяване на войната.

Териториалните въпроси остават основната пречка в преговорите.

Русия отдавна настоява украинските сили да се изтеглят от Донбас и все по-често обвързва всяко бъдещо мирно споразумение с подобен ход след повече от десетилетие боеве в региона.

Украйна е изключила изтегляне, макар че украински официални лица са заявили, че могат да бъдат разгледани алтернативни варианти, включително демилитаризирана зона.

Съединените щати също така са лансирали идеята за създаване на свободна икономическа зона в части от засегнатите от войната райони.

Москва действително поддържа контакт с Париж, което при желание би могло да позволи сравнително бързо установяване на диалог на високо равнище.

Това заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, предаде ТАСС.

„Действително са се осъществили контакти, които при желание и необходимост ще помогнат бързо да се установи диалог на най-високо равнище. Засега не сме получили никакъв сигнал, че такова желание съществува“, каза Песков.

В същото време, продължи той, Москва е отбелязала изказванията на френския президент Еманюел Макрон за необходимостта от възстановяване на отношенията с Русия. Кремъл е впечатлен от тези изявления.

По-рано Макрон съобщи, че Париж е възстановил техническите канали за комуникация с Москва. Той също така говори за целесъобразността от възстановяване на диалога и необходимостта от изграждане на нова европейска архитектура за сигурност заедно с Русия.

Източник: БГНЕС    
Война Русия Украйна Мирни преговори Сергей Лавров Доналд Тръмп Дмитрий Песков Володимир Зеленски Донбас Размяна на военнопленници САЩ Франция
