Пенсионер беше брутално нападнат от кенгуру: "Има късмет, че не го разпори"

М ъж по чудо е останал жив, след като е бил брутално нападнат от кенгуру, докато се е опитвал да спаси кучето си в регионална Виктория.

Кол бил на гости у приятел, когато истеричният лай на кучето му задействал тревога, че „нещо не е наред“.

„Кенгуруто се опитваше да хване [кучето ми], затова взех пръчка и го ударих“, каза той пред 3AW.

Кол си помислил, че опасността е отминала, и помолил приятеля си да отведе кучето на безопасно място, но когато се обърнал, видял кенгуруто да изскача от водата „като ракета“.

„Той ме удари с глава в лицето… и ме перна. Малките му гремлински ръце хванаха главата ми и той не ме пускаше“, продължи той.

„Той ръмжеше през цялото време, опитвах се да сваля ръцете му от главата си, но той беше здраво вкопчен.“

В крайна сметка приятелят на Кол се намесил, използвайки лопата, за да отблъсне кенгуруто.

Кол казва, че въпреки че не си спомня много, той предполага, че атаката е продължила „около 25 секунди“ общо.

С травми, които той описва като след автомобилна катастрофа, Кол е прекарал около 6 часа в болница.

Той казва, че е „много, много щастлив, че е жив“.

„Ако не се бях претърколил по корем, щях да съм в много по-лошо състояние. Удари ме от двете страни на корема. Ултразвукът показа, че е проникнало на около 7,6 см“, каза той.

Той също така вярва, че ризата му е предотвратила още по-дълбоки и тежки разкъсвания.

Въпреки че е оцелял след бруталната атака, той добави: „Малко ме е срам, че бях пребит от кенгуру.“

Инцидентът служи като добро напомняне, че кенгурутата са непредсказуеми, „диви животни“.

Алекс Кръсти, местен експерт по контрол на вредителите, каза пред радиостанцията, че събитието е необичайно, но не е „извън обхвата на това, на което са способни“.

„Адреналинът на това кенгуру е висок… и те са много агресивни“, каза Кръсти.

„Кол има късмет, че [кенгуруто] не го е разпорил.“