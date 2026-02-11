Трагедия в Канада: Масова стрелба в гимназия отне живота на 10 души

Д есет души са убити, а десетки са ранени, след като въоръжен нападател откри стрелба в училище в Западна Канада – една от най-смъртоносните масови стрелби в историята на страната, предава Guardian.

Полицията е открила шестима загинали в сградата на гимназията в отдалечения град Тъмблър Ридж, в провинция Британска Колумбия. Други две тела са намерени в жилище, за което се смята, че е свързано с инцидента. Още един човек е починал на път за болницата, съобщи Кралската канадска конна полиция (RCMP).

#BREAKING: 10 dead including shooter 25+ injured in Tumbler Ridge school shooting



RCMP says a female suspect with brown hair was found dead with an apparent self-inflicted injury!

Заподозреният стрелец е открит мъртъв в училището, като полицията заяви, че не смята да има други заподозрени или продължаваща заплаха за обществеността. Канадският премиер Марк Карни заяви, че е „съкрушен“ от случилото се.

„Присъединявам се към канадците в скръбта с онези, чийто живот е променен необратимо днес, и в благодарност за смелостта и безкористността на първите реагиращи, които рискуваха живота си, за да защитят своите съграждани“, каза той. „Способността ни да се обединяваме в кризи е най-доброто от нашата страна – нашата емпатия, нашето единство и нашето състрадание един към друг.“

От кабинета на премиера съобщиха, че Карни е отложил планираното си пътуване до Германия в сряда за конференцията по сигурността в Мюнхен.

Повече от 20 души са хоспитализирани, като двама от тях са с животозастрашаващи наранявания. Премиерът на Британска Колумбия Дейвид Еби определи случилото се като „невъобразима трагедия“.

„Трудно е да се знае какво да се каже в нощ като тази. Това е нещо, което сякаш се случва и на други места, а не близо до дома“, каза Еби пред репортери.

В първоначален полицейски сигнал за активен стрелец, изпратен до жителите на района, заподозреният е описан като „жена с рокля и кестенява коса“. По-късно полицейският унтер-офицер Кен Флойд потвърди на пресконференция, че описаният в сигнала заподозрян е същият човек, намерен мъртъв в училището. Полицията не уточни колко от жертвите са непълнолетни.

Във вторник следобед общината на Тъмблър Ридж публикува изявление, в което определи стрелбата като „дълбоко тревожен“ инцидент за общност с население под 2500 души.

„Осъзнаваме, че много жители може да се чувстват шокирани, уплашени и претоварени“, се казва в съобщението. „Знаем, че през следващите дни за мнозина ще бъде трудно да осмислят случилото се. Моля, грижете се един за друг, разчитайте на наличната подкрепа и знайте, че Тъмблър Ридж е силна и грижовна общност.“

Тъмблър Ридж е отдалечен град в подножието на Скалистите планини в северната част на Британска Колумбия, на около 1155 километра североизточно от Ванкувър.

Според сайта на гимназия „Тъмблър Ридж“ в училището се обучават около 160 ученици от 7 до 12 клас, на възраст приблизително между 12 и 18 години. Училището ще остане затворено до края на седмицата, като ще бъдат осигурени консултации за нуждаещите се, съобщиха училищните власти.

„Няма думи, които могат да облекчат страха и болката, които подобни събития причиняват в училищната общност“, се казва в изявление на Родителския консултативен съвет на Тъмблър Ридж. „Искаме семействата да знаят, че безопасността и благополучието на учениците и персонала са от първостепенно значение и сме благодарни на първите реагиращи и служителите на спешните служби, които действаха бързо и професионално.“

Официални лица заявиха, че малобройните полицейски сили на града са пристигнали на мястото на инцидента в рамките на две минути след получаване на сигнала. Часове след стрелбата жертвите все още са били в процес на идентификация и оценка. Министърът на обществената безопасност на Британска Колумбия Нина Кригер заяви на пресконференция: „Бързината и професионализмът спасиха животи днес.“

По-рано Кригер написа онлайн, че новината за стрелбата е „изпратила шокиращи вълни през общността и цялата провинция“.

Полицията първоначално издаде предупреждение за активен стрелец във вторник следобед, след като получи сигнали за стрелба в гимназията около 13:20 ч. Жителите бяха инструктирани да се укрият, да заключат домовете си и да не излизат навън. Предупреждението на RCMP беше отменено в 17:45 ч.

Суперинтендант Флойд заяви пред репортери, че мястото на стрелбата е било „изключително драматично“, с множество ранени. Той уточни, че всички останали ученици и служители в училището – около 100 души – са били безопасно евакуирани. Полицията отказа коментар относно евентуален мотив.

„Следим всички следи, за да се опитаме да определим връзката със стрелеца“, каза Флойд. „Мисля, че ще ни е трудно да определим „защо“, но ще направим всичко възможно да разберем какво се е случило.“

Здравният център на града беше поставен под код „Оранжево“, което означава инцидент с масови жертви или мащабна спешна реакция. Поради селския характер на района най-малко двама пострадали са били транспортирани по въздух до по-големи болници. От службата за въздушно спасяване при тежки травми STARS съобщиха, че за инцидента е бил поискан техен самолет от Гранд Прери, Алберта.

Заради строгите закони за оръжията в Канада, които значително ограничават притежаването на пистолети и „щурмови оръжия“, страната регистрира далеч по-малко случаи на масово насилие в сравнение със Съединените щати. Въпреки това настоящият случай е втората най-смъртоносна стрелба в училище в историята на Канада. През 1989 г. въоръжен мъж убива 14 студентки в L'Ecole Polytechnique в Монреал при нападение, насочено срещу жени. През 2016 г. петима души бяха убити в серия от нападения в Ла Лош, провинция Саскачеван.

В разговор с репортери Еби, който е баща на три деца, заяви, че новината за стрелбата „те кара да искаш да прегърнеш децата си малко по-силно“.

„Обгърнете тези семейства с любов. Не само тази вечер, но и утре и в бъдещето. Това е нещо, което ще отеква години наред“, каза той. По-късно добави: „Това е нещо, което обикновено се случва на други места, а не близо до дома, както много жители на Британска Колумбия и Канада.“