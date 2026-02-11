Нов обрат в битката за произхода на Торинската плащаница

С поровете и неяснотите около това дали Плащаницата е истинска или фалшива, отново се разгорещиха. Те са насочени срещу гръмката теория, че артефактът е фалшификат, изработен от средновековен творец, а не отпечатък от Исус след Разпятието.

Нова критика в рецензираното списание Archaeometry оспорва изследване на бразилския изследовател Сисеро Мораес. Миналото лято в същото списание той направи съпоставка как би се държал плат, ако бъде наметнат върху жив човек и върху скулптура (плитък релеф). Той заключи, че отпечатък от плитък релеф съвпада много по-точно с формата и размерите, наблюдавани върху Плащаницата.

Изображението върху Торинската плащаница може да не е на истински човек

Плащаницата, съхранявана в катедралата „Свети Йоан Кръстител“ в Торино, се счита за отпечатък на Исус след неговото разпятие и погребение. Тъканта с размери 4,4 на 1,1 метра има блед отпечатък на мъжка фигура с наранявания, съответстващи на смърт чрез разпятие.

В продължение на поколения тя е смятана за свещена реликва на повече от 2000 години. Въпреки съмненията в нейната автентичност, историята продължава да живее през вековете, откакто артефактът се появява за първи път във Франция през XIV век.

Погребалният саван на Христос пали нов скандал

През 1989 г. радиовъглеродно датиране постави произхода на плащаницата в средновековния период, някъде между 1260 и 1390 г. По-късни изследвания поставиха под въпрос тези резултати, предполагайки, че пробата може да е дошла от реставрирана част на плата.

Мораес използва софтуер за 3D моделиране, за да предположи, че изображението е създадено чрез поставяне на плата върху плитка дървена, каменна или метална резба, която е послужила за калъп.

Трима специалисти по Плащаницата обаче - Тристан Казабианка, Емануела Маринели и Алесандро Пиана - сега твърдят, че дигиталното моделиране на Мораес е пълно с грешки и пренебрегва характеристики, които правят реликвата толкова трудна за обяснение.

Това ли е истината за Торинската плащаница?

Авторите твърдят, че моделирането игнорира два основополагащи факта: изображението е повърхностно (засяга само най-горния слой влакна) и съществуват независими доказателства за истинска кръв върху плата. И двете точки, според тях, не се съгласуват с идеята, че създателят е средновековен художник.

Те също така настояват, че теорията за фалшификат се опира на произволен подбор от периоди и места, които не са логически свързани. Историкът, най-често цитиран от Мораес - Уилям Дейл, всъщност твърди, че стилът на Плащаницата изглежда византийски - поне два века по-ранен и далеч от Франция през XIV век.

Това ли е „истинското лице на Исус“, ИИ казва „да“

Това, казват авторите, подкопава твърдението, че средновековен френски художник е могъл да замисли и изработи такова изображение, особено на гол Христос, изобразен отпред и отзад след разпятието - сцена, която е практически непозната в средновековното западно изкуство.

Това ли е истинското лице на Христос?

Мораес отговори в същото списание, като защити заключенията си, но подчерта, че работата му е била „строго методологична“, фокусирана върху това как телата се деформират при проектиране върху плат. Той посочва и четири произведения на изкуството от XI до XIV век като възможни вдъхновения, макар че, както отбелязва контрааргументът, никое от тях не показва специфичната сцена, видяна на Плащаницата.

Архиепископът на Торино, кардинал Роберто Реполе - пазител на Плащаницата - предупреди миналата година за „повърхностни“ заключения в някои скорошни твърдения и призова за по-внимателен анализ.