Свят

Нов обрат в битката за произхода на Торинската плащаница

Експерти отвръщат на удара, след като изследване заключи, че реликвата е фалшификат, създаден от средновековен художник

11 февруари 2026, 10:25
Нов обрат в битката за произхода на Торинската плащаница
Снимката е архивна   
Източник: Getty Images

С поровете и неяснотите около това дали Плащаницата е истинска или фалшива, отново се разгорещиха. Те са насочени срещу гръмката теория, че артефактът е фалшификат, изработен от средновековен творец, а не отпечатък от Исус след Разпятието.

Нова критика в рецензираното списание Archaeometry оспорва изследване на бразилския изследовател Сисеро Мораес. Миналото лято в същото списание той направи съпоставка как би се държал плат, ако бъде наметнат върху жив човек и върху скулптура (плитък релеф). Той заключи, че отпечатък от плитък релеф съвпада много по-точно с формата и размерите, наблюдавани върху Плащаницата.

Изображението върху Торинската плащаница може да не е на истински човек

Плащаницата, съхранявана в катедралата „Свети Йоан Кръстител“ в Торино, се счита за отпечатък на Исус след неговото разпятие и погребение. Тъканта с размери 4,4 на 1,1 метра има блед отпечатък на мъжка фигура с наранявания, съответстващи на смърт чрез разпятие.

В продължение на поколения тя е смятана за свещена реликва на повече от 2000 години. Въпреки съмненията в нейната автентичност, историята продължава да живее през вековете, откакто артефактът се появява за първи път във Франция през XIV век.

Погребалният саван на Христос пали нов скандал

През 1989 г. радиовъглеродно датиране постави произхода на плащаницата в средновековния период, някъде между 1260 и 1390 г. По-късни изследвания поставиха под въпрос тези резултати, предполагайки, че пробата може да е дошла от реставрирана част на плата.

Мораес използва софтуер за 3D моделиране, за да предположи, че изображението е създадено чрез поставяне на плата върху плитка дървена, каменна или метална резба, която е послужила за калъп.

Трима специалисти по Плащаницата обаче - Тристан Казабианка, Емануела Маринели и Алесандро Пиана - сега твърдят, че дигиталното моделиране на Мораес е пълно с грешки и пренебрегва характеристики, които правят реликвата толкова трудна за обяснение.

Това ли е истината за Торинската плащаница?

Авторите твърдят, че моделирането игнорира два основополагащи факта: изображението е повърхностно (засяга само най-горния слой влакна) и съществуват независими доказателства за истинска кръв върху плата. И двете точки, според тях, не се съгласуват с идеята, че създателят е средновековен художник.

Те също така настояват, че теорията за фалшификат се опира на произволен подбор от периоди и места, които не са логически свързани. Историкът, най-често цитиран от Мораес - Уилям Дейл, всъщност твърди, че стилът на Плащаницата изглежда византийски - поне два века по-ранен и далеч от Франция през XIV век.

Това ли е „истинското лице на Исус“, ИИ казва „да“

Това, казват авторите, подкопава твърдението, че средновековен френски художник е могъл да замисли и изработи такова изображение, особено на гол Христос, изобразен отпред и отзад след разпятието - сцена, която е практически непозната в средновековното западно изкуство.

Това ли е истинското лице на Христос?

Мораес отговори в същото списание, като защити заключенията си, но подчерта, че работата му е била „строго методологична“, фокусирана върху това как телата се деформират при проектиране върху плат. Той посочва и четири произведения на изкуството от XI до XIV век като възможни вдъхновения, макар че, както отбелязва контрааргументът, никое от тях не показва специфичната сцена, видяна на Плащаницата.

Архиепископът на Торино, кардинал Роберто Реполе - пазител на Плащаницата - предупреди миналата година за „повърхностни“ заключения в някои скорошни твърдения и призова за по-внимателен анализ.

Източник: Mirror    
Плащаницата в Торино Исус Христос Автентичност Фалшификат Средновековно изкуство Сисеро Мораес 3D моделиране Разпятие Радиовъглеродно датиране Реликва
Последвайте ни
Зловещи кадри показват двора на хижата край

Зловещи кадри показват двора на хижата край "Петрохан"

Олимпийски медалист призна изневяра в ефир

Олимпийски медалист призна изневяра в ефир

Жестоко нападение в метрото: Младеж избил зъб с крак на дете и наръгал друго

Жестоко нападение в метрото: Младеж избил зъб с крак на дете и наръгал друго

Топ пет зодии, които ще бъдат докоснати от истински чудеса

Топ пет зодии, които ще бъдат докоснати от истински чудеса

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Mercedes-AMG връща редовия „шестак“ с новия GLC 53 специално за търсещите емоции

Mercedes-AMG връща редовия „шестак“ с новия GLC 53 специално за търсещите емоции

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 3 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 3 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 3 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

„Белезите ми са избор“: Анджелина Джоли с рядък коментар за двойната мастектомия

Любопитно Преди 10 минути

50-годишната Джоли отбеляза, че възможността да се подложи на превантивната процедура е била особено важна за нея

Дженифър Лопес показа изваяни коремни мускули от фитнеса

Дженифър Лопес показа изваяни коремни мускули от фитнеса

Любопитно Преди 22 минути

На 56 години Дженифър Лопес впечатли с изваяна фигура в горещо селфи от фитнеса, като сподели, че постоянните тренировки, качественият сън и балансираното хранене са ключът към добрата ѝ форма и психично здраве

Мей Капоне: Жената, която пазеше Ал Капоне до края

Мей Капоне: Жената, която пазеше Ал Капоне до края

Свят Преди 43 минути

"Добър католик“ и жесток мафиот: Кармин Галанте, кръстникът на хероина

"Добър католик“ и жесток мафиот: Кармин Галанте, кръстникът на хероина

Свят Преди 44 минути

Според досието му във ФБР, прочутият мафиот е бил умствено на14 години и половина и е имал IQ 90

Частен остров за 350 000 паунда: Сделка или приключение?

Частен остров за 350 000 паунда: Сделка или приключение?

Любопитно Преди 47 минути

,

Как се издава разрешително за оръжие у нас

България Преди 48 минути

Доц. Милен Иванов обясни стъпките за получаване на такъв документ

Тир и няколко коли се удариха в столичния квартал "Суходол"

Тир и няколко коли се удариха в столичния квартал "Суходол"

България Преди 50 минути

Инцидентът е станал около 11.00 ч.

Катастрофа в Хасково: Микробус се вряза в кола и помете пътни знаци

Катастрофа в Хасково: Микробус се вряза в кола и помете пътни знаци

България Преди 56 минути

<p>&quot;Разтревожени ли сте? Трябва да бъдете&quot;</p>

Химическата индустрия в ЕС иска отслабване на въглеродните такси - натиск срещу климатичната политика на Брюксел

Свят Преди 58 минути

Индустрията предупреждава, че въглеродните такси я убиват, а лобито настоява за отслабване на ключовата климатична схема на Съюза

<p>Проверка в частното училище,&nbsp;споменато в случая &quot;Петрохан&quot;</p>

Тече проверка на МОН в частното училище, споменато в случая "Петрохан", от там излязоха с позиция

България Преди 1 час

Междувременно учебното заведение създаде петиция за по-отговорно публично отразяване на информация

,

Кой ще има право на помощи за ток

България Преди 1 час

Делят нуждаещите се на енергийно бедни и уязвими потребители

<p>От архивите: Българка замесена в кървава семейна трагедия в САЩ</p>

От архивите: Кървава семейна трагедия в САЩ заради българка

Свят Преди 1 час

В труден момент от живота му Грант Амато става обсебен от българката Силвия Венциславова, заради която натрупва огромни дългове и крайна сметка избива близките си

Самуиловата крепост - тихият свидетел на една невиждана жестокост

Самуиловата крепост - тихият свидетел на една невиждана жестокост

Любопитно Преди 1 час

Самуиловата крепост край Петрич е стратегически средновековен обект от времето на цар Самуил, символ на героизма и трагедията при Беласишката битка през 1014 г., пазещ паметта за жестокото ослепяване на българските войници и националната ни история

Пенсионер беше брутално нападнат от кенгуру: "Има късмет, че не го разпори"

Пенсионер беше брутално нападнат от кенгуру: "Има късмет, че не го разпори"

Свят Преди 1 час

С травми, които той описва като след автомобилна катастрофа, Кол е прекарал около 6 часа в болница

Трагедия в Канада: Масова стрелба в гимназия отне живота на 10 души

Трагедия в Канада: Масова стрелба в гимназия отне живота на 10 души

Свят Преди 1 час

Заподозреният стрелец е открит мъртъв в училището, като полицията заяви, че не смята да има други заподозрени или продължаваща заплаха за обществеността

<p>Европа се разпада без Америка -&nbsp;война между лидерите за бъдещето на ЕС</p>

Криза в ЕС: Европа се опитва да се откъсне от САЩ, но лидерите се разделят за отбраната и икономиката

Свят Преди 1 час

Подновеният тласък за намаляване на зависимостта от Вашингтон изважда на повърхността познати разногласия преди срещата на върха на лидерите на ЕС в четвъртък

Всичко от днес

От мрежата

Трябва ли да се тревожим, ако кучето ни уринира по-често?

dogsandcats.bg

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Орландо Блум засечен в интимна близост с 28-годишна манекенка на Super Bowl

Edna.bg

Цветана Манева: „Любовта е най-великото чувство, но не е за всеки“

Edna.bg

Обир разтърси Олимпиадата в Италия

Gong.bg

СНИМКИ от тежкия инцидент, след който бе задържан Николай Паслар

Gong.bg

Ексклузивни кадри от двора на хижата край „Петрохан”

Nova.bg

„Авторска религия“ и отклонение от учението: Експерти по източна философия с анализ на поведението на Калушев

Nova.bg