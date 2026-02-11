България

Жестоко нападение в метрото: Младеж избил зъб с крак на дете и наръгал друго

Единият ранен е с избит зъб, а другият с порезна рана

11 февруари 2026
П рокуратурата повдигна обвинение на 19-годишен за побой на две деца - на 13 и 15 години, в столичното метро.

Случаят е от 8 февруари. Задържаният А.В. е ритнал с крак в главата 13-годишно момче, като му причинил средна телесна повреда. Пострадалият е с избит зъб.

Обвиняемият е ранил с нож и 15-годишно момче, което е с лека телесна повреда.

Младежът е осъждан. Предвид възможността да извърши ново престъпление, е задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

