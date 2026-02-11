България

Тече проверка на МОН в частното училище, споменато в случая "Петрохан", от там излязоха с позиция

Междувременно учебното заведение създаде петиция за по-отговорно публично отразяване на информация

11 февруари 2026, 11:01
Тече проверка на МОН в частното училище, споменато в случая "Петрохан", от там излязоха с позиция
Източник: iStock photos/Getty images

О рганизацията на Иво Каушев е вземала участие в събития в частно училище в село Осоица, Софийска област. Училището, което е споменато по случая, се казва "Космос", а обучението, което предлага, е с методи на "естествена психотерапия", пише "Фокус".

Това става ясно от Facebook страницата на школата на Иво Каушев "Роук".

Страницата е под името "Школа за приключения Роук", в чието описание е упоменато, че е свързана с неправителствена организация. От публикации се вижда, че дори препоръчват училището, предаде "Фокус".

От МОН потвърдиха, че в училището тече проверка, назначена от ведомството, но не посочват причината.

Междувременно училището създаде петиция за по-отговорно публично отразяване на информация, свързана с институции за деца, като родителите упоменават:

"Училището, на което сме доверили децата си, е лицензирано и работи по утвърдените образователни стандарти на Министерството на образованието и науката, както и по международната образователна система Cambridge International. В учебния процес не се провеждат занятия, свързани с духовни, религиозни или други нестандартни практики. Не са организирани и не са ни предлагани дейности, обучения, лагери, екскурзии или каквато и да е форма на сътрудничество с хора, организации или структури, които са част от разглежданите случаи".

Източник: Агенция "Фокус"    
петрохан частно училище мон проверки
Последвайте ни

По темата

Зловещи кадри показват двора на хижата край

Зловещи кадри показват двора на хижата край "Петрохан"

Олимпийски медалист призна изневяра в ефир

Олимпийски медалист призна изневяра в ефир

Жестоко нападение в метрото: Младеж избил зъб с крак на дете и наръгал друго

Жестоко нападение в метрото: Младеж избил зъб с крак на дете и наръгал друго

Топ пет зодии, които ще бъдат докоснати от истински чудеса

Топ пет зодии, които ще бъдат докоснати от истински чудеса

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Mercedes-AMG връща редовия „шестак“ с новия GLC 53 специално за търсещите емоции

Mercedes-AMG връща редовия „шестак“ с новия GLC 53 специално за търсещите емоции

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 3 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 3 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 3 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

„Белезите ми са избор“: Анджелина Джоли с рядък коментар за двойната мастектомия

Любопитно Преди 8 минути

50-годишната Джоли отбеляза, че възможността да се подложи на превантивната процедура е била особено важна за нея

<p>Надпреварата за президентските избори във Франция през 2027 г. вече е в разгара си&nbsp;&nbsp;</p>

Президентски избори във Франция 2027: Кандидатите, партиите и началото на надпреварата

Свят Преди 23 минути

Кандидатите вече се позиционират, партиите се подготвят, а местните избори се използват като генерална репетиция за битката за Елисейския дворец

"Добър католик“ и жесток мафиот: Кармин Галанте, кръстникът на хероина

"Добър католик“ и жесток мафиот: Кармин Галанте, кръстникът на хероина

Свят Преди 42 минути

Според досието му във ФБР, прочутият мафиот е бил умствено на14 години и половина и е имал IQ 90

Частен остров за 350 000 паунда: Сделка или приключение?

Частен остров за 350 000 паунда: Сделка или приключение?

Любопитно Преди 45 минути

,

Как се издава разрешително за оръжие у нас

България Преди 46 минути

Доц. Милен Иванов обясни стъпките за получаване на такъв документ

Тир и няколко коли се удариха в столичния квартал "Суходол"

Тир и няколко коли се удариха в столичния квартал "Суходол"

България Преди 48 минути

Инцидентът е станал около 11.00 ч.

Катастрофа в Хасково: Микробус се вряза в кола и помете пътни знаци

Катастрофа в Хасково: Микробус се вряза в кола и помете пътни знаци

България Преди 54 минути

<p>&quot;Разтревожени ли сте? Трябва да бъдете&quot;</p>

Химическата индустрия в ЕС иска отслабване на въглеродните такси - натиск срещу климатичната политика на Брюксел

Свят Преди 56 минути

Индустрията предупреждава, че въглеродните такси я убиват, а лобито настоява за отслабване на ключовата климатична схема на Съюза

,

Кой ще има право на помощи за ток

България Преди 1 час

Делят нуждаещите се на енергийно бедни и уязвими потребители

<p>От архивите: Българка замесена в кървава семейна трагедия в САЩ</p>

От архивите: Кървава семейна трагедия в САЩ заради българка

Свят Преди 1 час

В труден момент от живота му Грант Амато става обсебен от българката Силвия Венциславова, заради която натрупва огромни дългове и крайна сметка избива близките си

Самуиловата крепост - тихият свидетел на една невиждана жестокост

Самуиловата крепост - тихият свидетел на една невиждана жестокост

Любопитно Преди 1 час

Самуиловата крепост край Петрич е стратегически средновековен обект от времето на цар Самуил, символ на героизма и трагедията при Беласишката битка през 1014 г., пазещ паметта за жестокото ослепяване на българските войници и националната ни история

Пенсионер беше брутално нападнат от кенгуру: "Има късмет, че не го разпори"

Пенсионер беше брутално нападнат от кенгуру: "Има късмет, че не го разпори"

Свят Преди 1 час

С травми, които той описва като след автомобилна катастрофа, Кол е прекарал около 6 часа в болница

Деми Ловато отмени турнетата си заради здравословни проблеми

Деми Ловато отмени турнетата си заради здравословни проблеми

Любопитно Преди 1 час

Ловато е поредният музикант, който се оттегля от микрофона поради здравословни проблеми

Снимката е архивна

Нов обрат в битката за произхода на Торинската плащаница

Свят Преди 1 час

Експерти отвръщат на удара, след като изследване заключи, че реликвата е фалшификат, създаден от средновековен художник

Владимир Иванов успокои: Поскъпването на храните е сезонно, пазарът ще се нормализира до март

Владимир Иванов успокои: Поскъпването на храните е сезонно, пазарът ще се нормализира до март

Пари Преди 1 час

Основният фактор за отчетеното повишение са сезонните зеленчуци, които по това време на годината се произвеждат по-трудно и в ограничени количества

Трагедия в Канада: Масова стрелба в гимназия отне живота на 10 души

Трагедия в Канада: Масова стрелба в гимназия отне живота на 10 души

Свят Преди 1 час

Заподозреният стрелец е открит мъртъв в училището, като полицията заяви, че не смята да има други заподозрени или продължаваща заплаха за обществеността

Всичко от днес

От мрежата

Трябва ли да се тревожим, ако кучето ни уринира по-често?

dogsandcats.bg

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Орландо Блум засечен в интимна близост с 28-годишна манекенка на Super Bowl

Edna.bg

Цветана Манева: „Любовта е най-великото чувство, но не е за всеки“

Edna.bg

Обир разтърси Олимпиадата в Италия

Gong.bg

СНИМКИ от тежкия инцидент, след който бе задържан Николай Паслар

Gong.bg

Ексклузивни кадри от двора на хижата край „Петрохан”

Nova.bg

„Авторска религия“ и отклонение от учението: Експерти по източна философия с анализ на поведението на Калушев

Nova.bg