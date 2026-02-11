Свят

Жена стреля по училище и жилищна сграда в Канада, има жертви и ранени

Нападателят е бил открит мъртъв, като се предполага, че се е самоубил

Обновена преди 1 час / 11 февруари 2026, 06:46
Ж ена застреля общо девет души в малък канадски град в западната провинция Британска Колумбия, след което се самоуби, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местната полиция.

Така общият брой на мъртвите е 10.

Стрелба с много жертви в Канада

Полицията първоначално не даде подробности за извършителя на атаката в Тъмблър Ридж, като впоследствие каза, че нападателят е жена.

Тя застреляла вчера седем души в гимназия (една от жертвите е починала на път за болница). Жената също така ранила там над 25 човека, двама от които са с опасност за живота.

След това тя била открита мъртва, като вероятно се е самоубила.

Стрелба в училище в Канада - четирима души са убити

Смята се, че преди това жената е убила още двама души. Те били намерени мъртви в жилище, като според властите двете стрелби са свързани.

Полицията смята, че няма други нападатели и опасността вече е отминала. Тя не е дала засега никакви подробности за стрелеца.

По-рано полицията съобщи за стрелба в средно училище и призова жителите на селището с население от около 2400 души да не излизат от вкъщи.

Шестима души загинаха при стрелба в жилищна сграда в Канада

В гимназията учат 175 ученици.

Тъмблър Ридж се намира на над 1000 километра североизточно от Ванкувър - най-големия град в Британска Колумбия, близо до съседната провинция Алберта.

Стрелбите в училища в Канада са рядкост, отбелязва АП.

Масово убийство шокира Канада

Това е най-смъртоносното по рода си нападение в страната от 2020 г., когато мъж застреля 13 души и подпали пожари, причинили смъртта на девет човека, в източната провинция Нова Скотия.

Канадският премиер Марк Карни каза, че е съкрушен след атаката. Той поднесе съболезнования на семействата на жертвите и благодари на хората, които първи са реагирали.

Карни отмени свои посещения в Халифакс, столицата на провинция Нова Скотия, и в Мюнхен, където по-късно тази седмица бе предвидено да участва в годишната конференция по въпросите на сигурността. 

Източник: Николай Станоев, БТА    
Канада стрелба гимназия жертви ранени
