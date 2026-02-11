Криза в ЕС: Европа се опитва да се откъсне от САЩ, но лидерите се разделят за отбраната и икономиката

Доктрината на Тръмп: Военна сила и икономически натиск в служба на "Америка на първо място"

Л идерите на Европейския съюз се подготвят за сериозни сблъсъци по въпроси, от съвместни отбранителни проекти до икономически реформи, тъй като усилията за разхлабване на зависимостта на Европа от Америка на Доналд Тръмп оголват дълбоки разделения между 27-те държави членки на блока.

В навечерието на неформалния лидерски ретрит в четвъртък, посветен на конкурентоспособността, столиците бяха обещали да демонстрират единство и да начертаят път към по-голяма европейска автономия, след като заплахите на американския президент по адрес на Гренландия предизвикаха най-тежката трансатлантическа криза от десетилетия.

Но докато лидерите се подготвят за срещата си, този общ фронт вече се пропуква, а дългогодишните спорове изплуват отново около това как амбициите за "стратегическа независимост" да бъдат превърнати в конкретни действия.

Макар срещата да не се очаква да доведе до обвързващи ангажименти, тя ще зададе широка политическа посока за Европейската комисия, която трябва да изготви предложения преди официалната среща на върха в края на март.

"Всеки около масата трябва да се изправи пред момент на истина", заяви Манфред Вебер, лидер на Европейската народна партия, сред чиито членове са германският канцлер Фридрих Мерц и председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен. Лидерите не бива "да се оплакват един от друг", а да си напишат "домашното", за да могат реформите да бъдат завършени, добави той.

Естонският външен министър Маргус Цахкна каза пред POLITICO преди срещата, че "Европа разполага с много лостове. Просто трябва да сме единни и да вземаме решения, вместо да мрънкаме и да се оплакваме, трябва да разберем, че чрез силата Европа реално ще има твърда позиция".

Ярък пример е неотдавнашният спор между водещите сили в ЕС, Франция и Германия, чиито лидери се сблъскаха заради отказа на Еманюел Макрон да подкрепи търговското споразумение ЕС - Меркосур. В интервю, публикувано във вторник от няколко европейски вестника, френският президент изтъкна необходимостта от съвместно европейско заемане на средства за финансиране на амбициозни индустриални и отбранителни проекти - призив, който Германия незабавно отхвърли.

"Лидерите на ЕС са изправени пред животозастрашаваща ситуация"

"Сигурно сте видели интервюто на френския президент, публикувано днес", каза високопоставен германски правителствен служител, пожелал анонимност заради чувствителната подготовка за срещата. "Ние смятаме, че това малко отклонява вниманието, а именно, че имаме проблем с производителността."

Други столици бързо се включиха. "Добре е, че Макрон вижда нуждата от инвестиции в бъдещата икономика на Европа", каза дипломат от средно голяма държава от ЕС. Но, добави той, подобен тласък е "мечтаене", при положение че вече съществува възможност за разходи чрез дългосрочния бюджет на ЕС.

В интервюто си Макрон също заплаши да спре френско-германска програма за съвместно разработване на боен танк, след взаимни обвинения за липсата на напредък по програмата за общ изтребител. "Можете да си представите, че ако германският партньор поставя под въпрос бъдещето на общия самолет, ние ще трябва да поставим под въпрос общия танк."

Това е само една от десетките линии на разлом, които се разкриват в поредица от позиционни документи на столиците от ЕС. Докато Франция настоява за политики "Купувай европейското", които да дават приоритет на индустриите от ЕС при субсидиите и обществените поръчки, скандинавските и балтийските страни се противопоставиха в съвместен документ, заявявайки, че това ще добави нежелана сложност точно когато Европа се опитва да дерегулира.

В същото време Германия се обедини с Италия, за да се противопостави на френските инициативи, като вместо това насърчава дневен ред, силно фокусиран върху дерегулацията. В съвместен документ, подкрепен от Мерц и италианския премиер Джорджа Мелони, те призовават за "аварийна спирачка" върху новото законодателство на ЕС, давайки на столиците право да спират Брюксел да изработва закони, които не им харесват.

Но дипломати от други държави твърдят, че натискът Берлин - Рим пропуска по-голямата картина, а именно, че Европа трябва да се освободи от външните зависимости. "Опростяването (дерегулацията) е важно", каза втори дипломат от ЕС. "Но то не може да бъде алфата и омегата на нашата европейска политика. Бюрокрацията не е всичко. Спешно трябва да мислим за веригите за доставки и как да намалим зависимостите си."

Трети дипломат го каза по-рязко: "Имаме диагнозата, имаме рецептата, но още не сме отишли в аптеката."

Тръмп в стаята

Ако тези разногласия сега излизат наяве, то е защото лидерите, които дълго са избягвали трудните разговори за вътрешни реформи, вече не могат да си го позволят.

Заплахите на Тръмп срещу Гренландия предизвикаха разтърсване сред лидерите по време на извънредна среща на Съвета през януари, на която фон дер Лайен заяви, че Европа трябва да поеме по пътя на независимостта. Няколко дипломати, запознати с дискусиите, описаха срещата като момент "Рубикон", от който няма връщане назад.

"Без растеж на БВП ще бъдем наистина уязвими за външни шокове", каза полският министър на финансите Анджей Домански. Комисията и другите политици в ЕС, добави той, ще трябва да "се фокусират върху растежа, дерегулацията и по-голямата амбиция" - нещо, което според критиците досега е било твърде малко и твърде бавно.

Проблемът е, че превръщането на тази реторика в реалност носи огромна политическа цена за лидерите. Всъщност реформите за завършване на фрагментирания единен пазар на блока или за изграждане на истински европейски възпиращ капацитет са на масата от години, в някои случаи от десетилетия. Лидерите дълго са предпочитали учтиво да ги игнорират, защото изпълнението им би застрашило национални индустрии.

Вземете предложението за създаване на Съюз на капиталовите пазари.

Идеята за обединяване на фрагментираните капиталови пазари на ЕС, за да се създаде много по-голям пул от инвестиционен капитал, беше лансирана преди повече от десетилетие и получи подкрепата на бившия председател на Европейската централна банка Марио Драги като ключова стъпка към независимост. Но години наред не мърда от място заради съпротивата на Берлин и Рим, наред с други столици, които блокират инициативата заради заплахата за регионалните банки.

"Погледнете Съюза на капиталовите пазари", каза Вебер от ЕНП. "Концепцията, инициативите са на масата ни от години."

Слонът в стаята, когато лидерите се съберат в четвъртък, ще бъде връзката на Европа с администрацията на Тръмп.

Въпреки консенсуса, че Европа трябва да чертае собствен път, няколко държави не желаят да рискуват да отчуждят Вашингтон или да видят как на техните компании се забранява достъпът до американските пазари заради протекционистки политики на ЕС. Отношенията между Брюксел и Вашингтон може и да се нормализират след кризата около Гренландия, предполагат някои дипломати.

Но за част от лидерите няма връщане към начина, по който нещата бяха преди.

"Когато излязохме от най-лошата част на гренландската криза, имаше страхлива форма на облекчение", каза Макрон. "Има заплахи и сплашване, после изведнъж Вашингтон отстъпва и си мислим, че всичко е приключило. Но не си мислете и за секунда всеки ден има нови заплахи."