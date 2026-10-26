Сърбия след Вучич: Кой ще бъде премиер и кога ще бъде сформирано правителството?

Празненства в Сърбия и медиен отзвук по целия свят след поражението на Вучич и изборния триумф на Студентската листа

Студентското движение спечели предсрочните парламентарни избори в Сърбия с 52,54% от гласовете срещу 39,29% за листата, водена от Сръбската прогресивна партия на Вучич.

Очаква се студентската формация да получи 140 от 250 депутатски места и да състави самостоятелно правителство. Кардиологът и преподавател Илия Срданович е смятан за вероятен кандидат за премиер.

Новият парламент трябва да се конституира до 30 дни след окончателните резултати, а правителството в следващите 90 дни. След оставката на Вучич президентски избори трябва да се проведат до 27 декември.

🔊 Serbia's Aleksandar Vucic has led the country either as president or prime minister since 2014. But a student-led political party defeated him. Find out how they pulled it off on the Reuters World News podcast https://t.co/3Z7KOJrzdK https://t.co/MsKgocvSBu — Reuters (@Reuters) October 26, 2026

Опозиционно движение, оглавено от студенти, спечели предсрочните парламентарни избори в Сърбия, слагайки край на продължителното господство във властта на бившия президент Александър Вучич, пише Al Jazeera.

Победата на студентската листа в неделя дойде след близо две години протести, водени от млади хора и предизвикани от смъртта на 16 души при срутването на козирка на железопътна гара в сръбския град Нови Сад през 2024 г.

Демонстрациите с искане за поемане на отговорност бързо прераснаха в по-мащабна политическа кампания срещу предполагаемата корупция и овладяването на демократичните институции.

В предизборната си програма, представена през септември, студентската листа посочи борбата с корупцията и организираната престъпност сред основните си приоритети. Тя обеща също да повиши жизнения стандарт, да насърчи заетостта, да подобри образованието, да гарантира свободата на медиите и независимостта на сръбските институции.

След като обяви победата си в неделя, движението заяви, че ще работи и за подобряване на отношенията със съседните държави след период на напрежение по време на управлението на Вучич, продължило повече от десетилетие.

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Зараждането на една революция от трагедия

Извънредните избори бяха свикани от Вучич през септември след близо две години на масови протести, водени от студенти. Искрата на недоволството пламна след трагичния инцидент през ноември 2024 г., когато срутването на бетонна козирка на жп гарата в Нови Сад отне живота на 16 души. Трагедията предизвика вълна от гняв и обвинения в корупция, лоши строителни стандарти и липса на отговорност от страна на правителството, както съобщават множество медии, включително DW COM. Първоначалните искания за справедливост бързо прераснаха в национално движение срещу „пълзящия авторитаризъм“ и корупцията.

Това, което започна с блокади на улици и шествия, организирани от университетски студенти, привлече подкрепата на учители, фермери и други слоеве на сръбското общество. Движението се превърна в най-голямото предизвикателство срещу управлението на Вучич от свалянето на Слободан Милошевич през 2000 г. насам, отбелязва BBC.

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Какви са последните резултати?

В понеделник Републиканската избирателна комисия (РИК) обяви, че студентската листа е получила 52,54% от гласовете при обработени данни от 8077 от общо 8392 избирателни секции.

Според същите данни листата „Обединена Сърбия“, оглавявана от Сръбската прогресивна партия на Вучич, е получила 39,29% от подадените гласове.

Избирателната активност е достигнала 68,78%, най-високото равнище от повече от 30 години насам, сочат данните на РИК от неделя.

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Изборният ден

Признавайки загубата си в изборната нощ, Вучич заяви: „Ясно е, че загубихме тези избори, „Студентска листа“ спечели“. В изявлението си, цитирано от The Independent, той обвини за загубата независимите медии, „неназовани европейски държави“ и „американската дълбока държава“.

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Кои са победителите?

„Студентска листа“ е уникално явление в сръбската политика. Движението е формирано от студенти, но в листите му не фигурира нито един от тях. Вместо това кандидатите са малко известни експерти, университетски преподаватели, лекари, спортисти, фермери и артисти. Този подход имаше за цел да се противопостави на едноличния модел на управление на Вучич и да възстанови чувството за общност и солидарност. По време на кампанията движението беше водено от кардиолога Илия Сърданович, професор в Медицинския факултет в Нови Сад, който сега е сочен като най-вероятния следващ премиер.

„Скъпа Сърбио, тази вечер гласът на народа се чува“, заяви Радомир Сайчич, професор от Белградския университет, говорейки от името на студентите. „Тази вечер празнуваме победа, утре градим бъдещето“, допълни той. Платформата на движението е съсредоточена върху изкореняване на корупцията, повишаване на жизнения стандарт, гарантиране на медийната свобода и независимостта на институциите.

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Какво следва?

Макар окончателните резултати от изборите все още да не са известни, наличните данни показват, че студентската листа ще може самостоятелно да формира мнозинство в 250-местния парламент на Сърбия.

Очаква се формацията да спечели 140 депутатски места, значително повече от необходимите 126 за парламентарно мнозинство. За „Обединена Сърбия“ се прогнозира да получи 103 места.

Останалите мандати се очаква да бъдат разпределени между Съюза на унгарците във Войводина (три места), албанския политически блок (две места), както и листите на „Рasim Ljajc – Ljudski“ и Алианса на демократичните действия на Санджак (SDA Sandzak), които ще получат по едно място.

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Кой може да бъде новият премиер?

За разлика от „Обединена Сърбия“, която посочи Вучич за свой кандидат за премиер още преди изборите, студентската листа не обяви подобна кандидатура по време на кампанията.

От официалното си създаване досега формацията избягва да изтъква отделни кандидати, като се стреми да подчертае колективния характер на движението, обединило представители на академичните среди, лекари и работници.

По време на предизборната кампания движението беше ръководено от Илия Срданович, преподавател във Факултета по медицина на Новосадския университет. Кардиологът сега се смята за най-вероятния кандидат за следващ премиер, но все още не е ясно кой ще поеме ключовите министерства, включително тези на вътрешните работи, финансите и правосъдието.

Източник: БТА

Кога ще бъде сформирано новото правителство?

Сроковете зависят от това кога ще бъдат обявени окончателните резултати от изборите и кога ще се събере парламентът.

Новото Народно събрание трябва да бъде конституирано в рамките на 30 дни след обявяването на окончателните резултати.

Правителството трябва да бъде сформирано в срок от 90 дни след това. Ясното мнозинство на студентската листа обаче премахва необходимостта от продължителни преговори за съставяне на коалиция.

Източник: БТА

Какво ще се случи с президентския пост?

Вучич доминира сръбската политика от 2014 г. насам, първо като министър-председател, а след това и като президент.

След като миналия месец призова за предсрочни парламентарни избори и подаде оставка като държавен глава, президентският пост временно се заема от Ана Бърнабич, председател на Народното събрание.

Бърнабич е длъжна да насрочи предсрочни президентски избори, които трябва да се проведат не по-късно от три месеца след края на мандата на Вучич.

Той подаде оставка на 27 септември, което означава, че крайният срок за провеждане на президентския вот е 27 декември.

Президентът на Сърбия се избира пряко от гражданите, а не от депутатите в парламента. Правомощията на държавния глава обаче са до голяма степен церемониални.

Източник: БТА

Празненства и международни реакции

Веднага след новината за загубата на Вучич, хиляди хора се стекоха по улиците на Белград, развявайки сръбски знамена и скандирайки „Победа!“ и „Той си отиде!“. Символичен акт на празненствата беше разрушаването на палатковия лагер на поддръжници на Вучич, известен като „Чачиленд“, който беше разположен в центъра на столицата повече от година, съобщава Al Jazeera.

Изборите бяха следени отблизо от Европейския съюз, предвид статута на Сърбия на страна кандидат за членство. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави студентското движение, като заяви: „Хората в Сърбия излязоха в рекорден брой, за да оформят бъдещето на страната си“. Независими наблюдатели като Центъра за изследвания, прозрачност и отчетност (CRTA) обаче съобщиха за десетки случаи на нередности, включително натиск върху избиратели и фотографиране на бюлетини.

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