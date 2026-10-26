Методът "6-към-1": Трикът за пазаруване, който превзе социалните мрежи

В сички сме били там: пред рафтовете в супермаркета, изкушени от безброй промоции и същевременно притиснати от растящите цени на храните. Но какво, ако има елегантен и структуриран начин да си върнем контрола върху пазарската количка и бюджета?

В социалните мрежи набира скорост един нов подход, който обещава точно това - популярният метод за пазаруване "6-към-1". Създаден от шеф Уил Колман, този трик цели да опрости планирането на менюто, да насърчава по-осъзнатия избор и да помага на купувачите да се възползват максимално от парите си. Звучи като перфектното решение за умишлен живот и елегантно мислене, нали?

Could the 6-to-1 method help you cut costs on your supermarket shop? We consulted some personal finance experts who shared some potential pros and cons of following this food shopping method. https://t.co/6ItVhVsCee https://t.co/0tuGtZwT8Z — PMA Accountants (@PMA_Accountants) October 23, 2026

Какво представлява методът "6-към-1"?

Идеята е измамно проста и лесна за запомняне. Когато отидете да пазарувате, списъкът ви трябва да съдържа: шест вида зеленчуци, пет вида плодове, четири източника на протеин, три вида въглехидрати, два соса, дипа или продукта за мазане и едно малко удоволствие за вас. Тази формула осигурява баланс и разнообразие, като същевременно ограничава безцелното лутане из магазина.

Защо точно сега всички говорят за това?

Популярността на подобни методи за бюджетиране не е случайна в настоящия икономически климат. „Разходите за живот засягат всички и има определени неща, при които хората не могат да намалят разходите си, като разходите за жилище или транспорт. Така че едно от малкото неща, които хората могат да контролират, са техните навици за пазаруване“, казва Нуран Мустафа, финансов и ипотечен съветник в Roxton Wealth, цитирана от The Independent.

Кевин Маунтфорд, експерт по лични финанси и съосновател на Raisin UK, се съгласява, че „кризата с разходите за живот е направила хората по-осъзнати и внимателни в начина, по който пазаруват“. Скорошно проучване на Raisin UK, проведено от Opinion Matters сред 2000 възрастни британци, установява, че над две пети (42%) от хората, които са посегнали към спестяванията си, са използвали парите за ежедневни разходи като хранителни стоки и сметки. Когато ежедневните разходи вече „изяждат“ спестяванията, дори малки подобрения в пазаруването могат да имат голямо значение.

Предимствата: повече от просто спестяване

Едно от основните предимства на метода „6-към-1“ е, че дава на хората структура и посока, преди дори да влязат в супермаркета. Според Мустафа, следването на структуриран метод помага за предотвратяване на импулсивни разходи и спира купуването на неща, от които нямаме нужда. Маунтфорд добавя, че подобна рамка насърчава осъзнатото харчене и финансовата дисциплина, което може да повиши цялостната увереност в управлението на парите.

„Изграждането на дисциплина около ежедневните разходи може да помогне на хората да се чувстват по-уверени в управлението на парите като цяло, защото насърчава навици като планиране, поставяне на лимити и вземане на по-обмислени решения“, казва Маунтфорд пред The Independent.

„Ако не друго, психологически това може да ви помогне да се почувствате, че имате малко контрол във време, в което много неща изглеждат извън нашия контрол“, казва Маунтфорд.

What is the ‘6-1 method’ and how can the viral shopping trend help you save money? https://t.co/ULl9gM0pkY https://t.co/Ci49tEIIM0 — New York Post (@nypost) January 18, 2024

Потенциалните капани, за които да внимаваме

Разбира се, нито един метод не е универсален. Експертите предупреждават, че препоръчаните количества в метода „6-към-1“ може да не са подходящи за всички домакинства. Едно петчленно семейство има много по-различни нужди от човек, който пазарува само за себе си.

„Някои методи за пазаруване и бюджетиране са склонни да бъдат прекалено строги“, отбелязва Маунтфорд, като съветва всеки да адаптира количествата според своите нужди.

Друг недостатък е, че методът не взема предвид срока на годност на продуктите.

„Опасността е, че един от артикулите в списъка, които купувате, няма да издържи дълго“, казва Маунтфорд.

Това може да доведе до разхищение на храна, което е в разрез с идеята за разумно харчене. Освен това разходите могат да варират драстично в зависимост от конкретните продукти, които избирате, особено ако посягате към скъпи маркови стоки.

Още няколко трика за интелигентен шопинг

За да извлечете максимума от бюджета си, Маунтфорд предлага няколко допълнителни съвета. Първо, проверявайте долните рафтове в супермаркета - там често се крият по-изгодните оферти. Второ, възползвайте се от програмите за лоялност на любимите си магазини. И трето, ако имате време и няколко супермаркета наблизо, сравнявайте цените на различните продукти.

В заключение, Кевин Маунтфорд обобщава: „Ако целта е да спестите пари, бих съчетал метода с три прости навика: определете лимит на разходите, преди да отидете, сравнете цената за единица, а не само цената на рафта, и планирайте как ще се използва всеки артикул през седмицата“.

По този начин методът помага за намаляване както на преразходите, така и на отпадъците, вместо просто да променя формата на списъка за пазаруване.