Любопитно

Методът "6-към-1": Трикът за пазаруване, който превзе социалните мрежи

Вирусният метод за пазаруване "6-към-1" на шеф Уил Колман набира популярност сред купувачите като ефективна формула за контрол върху семейния бюджет, намаляване на излишните разходи и защита срещу високите цени в супермаркетите

26 октомври 2026, 16:10
Методът "6-към-1": Трикът за пазаруване, който превзе социалните мрежи
Източник: iStock

В сички сме били там: пред рафтовете в супермаркета, изкушени от безброй промоции и същевременно притиснати от растящите цени на храните. Но какво, ако има елегантен и структуриран начин да си върнем контрола върху пазарската количка и бюджета?

В социалните мрежи набира скорост един нов подход, който обещава точно това - популярният  метод за пазаруване "6-към-1". Създаден от шеф Уил Колман, този трик цели да опрости планирането на менюто, да насърчава по-осъзнатия избор и да помага на купувачите да се възползват максимално от парите си. Звучи като перфектното решение за умишлен живот и елегантно мислене, нали?

Какво представлява методът "6-към-1"?

Идеята е измамно проста и лесна за запомняне. Когато отидете да пазарувате, списъкът ви трябва да съдържа: шест вида зеленчуци, пет вида плодове, четири източника на протеин, три вида въглехидрати, два соса, дипа или продукта за мазане и едно малко удоволствие за вас. Тази формула осигурява баланс и разнообразие, като същевременно ограничава безцелното лутане из магазина.

Защо точно сега всички говорят за това?

Популярността на подобни методи за бюджетиране не е случайна в настоящия икономически климат. „Разходите за живот засягат всички и има определени неща, при които хората не могат да намалят разходите си, като разходите за жилище или транспорт. Така че едно от малкото неща, които хората могат да контролират, са техните навици за пазаруване“, казва Нуран Мустафа, финансов и ипотечен съветник в Roxton Wealth, цитирана от The Independent.

Кевин Маунтфорд, експерт по лични финанси и съосновател на Raisin UK, се съгласява, че „кризата с разходите за живот е направила хората по-осъзнати и внимателни в начина, по който пазаруват“. Скорошно проучване на Raisin UK, проведено от Opinion Matters сред 2000 възрастни британци, установява, че над две пети (42%) от хората, които са посегнали към спестяванията си, са използвали парите за ежедневни разходи като хранителни стоки и сметки. Когато ежедневните разходи вече „изяждат“ спестяванията, дори малки подобрения в пазаруването могат да имат голямо значение.

Предимствата: повече от просто спестяване

Едно от основните предимства на метода „6-към-1“ е, че дава на хората структура и посока, преди дори да влязат в супермаркета. Според Мустафа, следването на структуриран метод помага за предотвратяване на импулсивни разходи и спира купуването на неща, от които нямаме нужда. Маунтфорд добавя, че подобна рамка насърчава осъзнатото харчене и финансовата дисциплина, което може да повиши цялостната увереност в управлението на парите.

„Изграждането на дисциплина около ежедневните разходи може да помогне на хората да се чувстват по-уверени в управлението на парите като цяло, защото насърчава навици като планиране, поставяне на лимити и вземане на по-обмислени решения“, казва Маунтфорд пред The Independent.

„Ако не друго, психологически това може да ви помогне да се почувствате, че имате малко контрол във време, в което много неща изглеждат извън нашия контрол“, казва Маунтфорд.

Потенциалните капани, за които да внимаваме

Разбира се, нито един метод не е универсален. Експертите предупреждават, че препоръчаните количества в метода „6-към-1“ може да не са подходящи за всички домакинства. Едно петчленно семейство има много по-различни нужди от човек, който пазарува само за себе си.

„Някои методи за пазаруване и бюджетиране са склонни да бъдат прекалено строги“, отбелязва Маунтфорд, като съветва всеки да адаптира количествата според своите нужди.

Друг недостатък е, че методът не взема предвид срока на годност на продуктите.

„Опасността е, че един от артикулите в списъка, които купувате, няма да издържи дълго“, казва Маунтфорд.

Това може да доведе до разхищение на храна, което е в разрез с идеята за разумно харчене. Освен това разходите могат да варират драстично в зависимост от конкретните продукти, които избирате, особено ако посягате към скъпи маркови стоки.

Още няколко трика за интелигентен шопинг

За да извлечете максимума от бюджета си, Маунтфорд предлага няколко допълнителни съвета. Първо, проверявайте долните рафтове в супермаркета - там често се крият по-изгодните оферти. Второ, възползвайте се от програмите за лоялност на любимите си магазини. И трето, ако имате време и няколко супермаркета наблизо, сравнявайте цените на различните продукти.

В заключение, Кевин Маунтфорд обобщава: „Ако целта е да спестите пари, бих съчетал метода с три прости навика: определете лимит на разходите, преди да отидете, сравнете цената за единица, а не само цената на рафта, и планирайте как ще се използва всеки артикул през седмицата“.

По този начин методът помага за намаляване както на преразходите, така и на отпадъците, вместо просто да променя формата на списъка за пазаруване.

Източник: The Independent    
метод 6-към-1 пазаруване бюджетиране спестяване на пари финансова дисциплина хранителни стоки криза с разходите за живот вирусен тренд съвети за пазаруване осъзнато харчене
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Радев заяви, че няма да спази срока за Бюджет 2027

Радев заяви, че няма да спази срока за Бюджет 2027

Неочаквана изповед: Луис Хамилтън проговори за връзката си с Ким Кардашиян и децата ѝ

Неочаквана изповед: Луис Хамилтън проговори за връзката си с Ким Кардашиян и децата ѝ

Жена с ебола пристигна в Швейцария

Жена с ебола пристигна в Швейцария

Гюров и Кандев сезираха ЦИК за агитация от Радев

Гюров и Кандев сезираха ЦИК за агитация от Радев

Защо сливане на SpaceX и Tesla може да се окаже грешка на Илон Мъск?

Защо сливане на SpaceX и Tesla може да се окаже грешка на Илон Мъск?

biss.bg
Рали звярът - Peugeot E-T16 с три ел. мотор – може да излезе на пазара. Догодина

Рали звярът - Peugeot E-T16 с три ел. мотор – може да излезе на пазара. Догодина

carmarket.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 3 дни
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 3 дни
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 3 дни
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

NYP: Иран възстановява тайно ядрените си обекти - „дяволският режим“ действа под носа на всички

NYP: Иран възстановява тайно ядрените си обекти - „дяволският режим“ действа под носа на всички

Свят Преди 43 минути

Сателитни данни сочат активност в ключови съоръжения, включително подземната база „Пикекс Маунтин“, твърди бивш американски генерал

,

Испанският остров, който предлага целогодишно слънце и високи температури

Любопитно Преди 53 минути

Испанският остров Майорка се утвърждава като перфектната дестинация за есенно бягство, предлагайки над 300 слънчеви дни в годината, богата историческа архитектура и по-бавен ритъм на живот далеч от пиковите летни тълпи

Стрелките назад, биологичният часовник напред: Как да помогнем на тялото си

Стрелките назад, биологичният часовник напред: Как да помогнем на тялото си

Любопитно Преди 1 час

В основата на проблема стои нашата циркадна система – вътрешният, приблизително 24-часов часовников механизъм, който регулира циклите на бодрост и сън. Промяната на времето на часовника не рестартира мигновено тази сложна биологична система

Снимката е илюстративна

Руските реактивни дронове „Шахед“ се развиват бързо - Helsing представи система за ПВО с ИИ, създадена да ги преследва

Свят Преди 1 час

Новата система Contra координира сензори и оръжия за прехващане на масирани атаки. Тя включва два нови прехващача, предназначени за бързи безпилотни апарати и крилати ракети

Фон дер Лайен започва най-голямата реформа на ЕК от две десетилетия

Фон дер Лайен започва най-голямата реформа на ЕК от две десетилетия

Свят Преди 1 час

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен даде ход на най-голямата административна реформа в Комисията от 20 години, която цели съкращаване на бюрокрацията и може да прекрои контрола върху ключови европейски фондове за милиарди евро

Заловиха цигари за над 1,8 млн. евро в камион край Петрич

Заловиха цигари за над 1,8 млн. евро в камион край Петрич

България Преди 1 час

Според представените от водача транспортни документи, камионът е трябвало да превозва домакински стоки

Сблъсък на стратегиите в новия епизод на “Игри на волята”

Сблъсък на стратегиите в новия епизод на “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Марио измъква Юлия от Изолатора тази вечер

София Вергара и Дан Рейнолдс

Нов романс в Холивуд: Какво се случва между София Вергара и вокалиста на Imagine Dragons

Любопитно Преди 1 час

54-годишната София Вергара и 39-годишният Дан Рейнолдс бяха заснети да се държат за ръце в луксозен ресторант в Бевърли Хилс, докато бившите им партньори отправят загадъчни послания в социалните мрежи и издават скандални мемоари

Сърбия след Вучич: Кой ще бъде премиер и кога ще бъде сформирано правителството?

Сърбия след Вучич: Кой ще бъде премиер и кога ще бъде сформирано правителството?

Свят Преди 1 час

Остават въпросителни около ключовите постове във властта, след като водено от студенти движение нанесе сериозен удар върху политическото господство на дългогодишния лидер

,

Революция в нискотарифните полети: Авиокомпания вкарва интернета на Мъск в самолетите си

Любопитно Преди 1 час

Нискотарифната авиокомпания EasyJet се готви за първи път в 30-годишната си история да предложи Wi-Fi интернет по време на полет, като се очаква да си партнира със сателитната мрежа Starlink на Илон Мъск

"Приятелите ме спасиха": Брад Пит с изповед за "тъмните дни" и развода с Анджелина Джоли

"Приятелите ме спасиха": Брад Пит с изповед за "тъмните дни" и развода с Анджелина Джоли

Любопитно Преди 2 часа

62-годишният актьор разкри как е преживял най-тежките си житейски кризи, докато децата му едно по едно се отказват от неговата фамилия

Наводнения и кални свлачища блокираха тайландския остров Пукет

Наводнения и кални свлачища блокираха тайландския остров Пукет

Свят Преди 2 часа

Наводненията идват в момент, когато Тайланд се бори с последиците от продължителни мусонни дъждове

Опасен вредител по дърветата е засечен в Европа

Опасен вредител по дърветата е засечен в Европа

Свят Преди 2 часа

Ясеновият агрилус е засечен в Унгария и Словакия. В България присъствието му не е установено, но институциите засилват контрола и наблюдението

Крис Браун

Крис Браун получи осем месеца условна присъда след побой в лондонски клуб

Свят Преди 2 часа

R&B звездата Крис Браун получи 8 месеца условна присъда след нападение с бутилка текила в нощен клуб в Лондон. Съдията предупреди, че световната му слава няма да го спаси от правосъдието при следващо провинение по време на изпитателния срок

Загадката Фимбулвинтер: Скритата истина зад викингския мит за края на света

Загадката Фимбулвинтер: Скритата истина зад викингския мит за края на света

Любопитно Преди 2 часа

Бил ли е апокалипсисът в скандинавската митология истинско природно бедствие? Учени разкриват смразяващата връзка между катаклизма от VI век и Рагнарьок

Лидери от Европа и света поздравиха победителите на изборите в Сърбия

Лидери от Европа и света поздравиха победителите на изборите в Сърбия

Свят Преди 2 часа

Държавни представители и европейски политици реагираха на резултатите от парламентарните избори в Сърбия

Всичко от днес

От мрежата

Кучетата в японската култура и история (легенди, предания и изненадващи факти)

dogsandcats.bg

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg
1

Украсиха зооцентъра в Добрич с рисунки

sinoptik.bg
1

Рила крие красиво, но хищно растение

sinoptik.bg

Живата вода край Боснек – мистичният извор, който разпознава добрите и лошите хора

Edna.bg

Луиза Григорова на романтичен тур в мистичната Родопа планина

Edna.bg

Гюров и Кандев сезираха ЦИК за предизборна агитация на Румен Радев чрез каналите на МС

Nova.bg

Разследват смъртта на дете, починало в „Пирогов”

Nova.bg