Свят

ЕС подава ръка на Сърбия след победата на Студентската листа

Брюксел обеща подкрепа за реформите, върховенството на закона и свободата на медиите. Европейската интеграция на страната обаче остава блокирана от години заради опасения за демократичните стандарти и отношенията с Москва

Василена Василева Василена Василева

26 октомври 2026, 07:07
ЕС подава ръка на Сърбия след победата на Студентската листа
Източник: AP/БТА

Е вропейският съюз предложи по-тясно сътрудничество със Сърбия след победата на Студентската листа на парламентарните избори. Брюксел заяви готовност да подкрепи реформите за укрепване на върховенството на закона, свободата на медиите и демократичните институции, както и мерките за борба с корупцията, предаде ДПА.

Избори в Сърбия: Вучич призна поражението си, Студентската листа печели пълно мнозинство

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща поздравиха снощи Студентската листа за победата. Двамата заявиха, че са готови да съдействат за напредъка на Сърбия по пътя към членство в ЕС.

Европейският комисар по разширяването Марта Кос отбеляза, че изборите са преминали на фона на исторически висока избирателна активност след близо две години протести в защита на демокрацията, върховенството на закона и борбата с корупцията.

Според нея за Сърбия може да започне нов етап.

„Вратата към ЕС е отворена“, подчерта Кос.

  • Пътят на Сърбия към ЕС е в застой

Сърбия получи статут на страна кандидатка за членство в Европейския съюз през 2012 г., а преговорите за присъединяване започнаха официално през 2014 г.

Процесът обаче до голяма степен е в застой заради политиката на досегашното сръбско ръководство. Сред основните опасения на Брюксел са свързани със спазването на демократичните стандарти, върховенството на закона и близките отношения на дългогодишния сръбски лидер Александър Вучич с Москва, посочва ДПА.

  • Спор около погребението на Ратко Младич

Допълнително недоволство предизвика погребението на осъдения за военни престъпления Ратко Младич. Според критици то е преминало като държавно погребение.

Фон дер Лайен и Коща обвиниха представители на сръбското правителство, че не са се изправили пред една от мрачните страници на съвременната европейска история.

Младич почина на 27 август на 84-годишна възраст в затвор в Хага, където излежаваше доживотна присъда за геноцид и престъпления срещу човечеството.

Той беше осъден, наред с другото, за ролята си в избиването на над 8000 души, предимно мъже и момчета, след превземането на босненския анклав Сребреница от босненските сръбски сили през 1995 г.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Любомир Мартинов    
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