Свят

Кремъл: Мирните преговори не означават спиране на бойните действия в Украйна

Дмитрий Песков заяви, че руската армия ще продължи ударите си. Москва обяви готовност за допълнително хуманитарно примирие след договореното спиране на огъня в Олешки

Василена Василева Василена Василева

26 октомври 2026, 14:29
Кремъл: Мирните преговори не означават спиране на бойните действия в Украйна
Източник: AP/БТА

П ланираните тристранни мирни преговори между Русия, Украйна и САЩ през ноември не налагат ограничения върху продължаването на военните действия. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпрос за украинска атака срещу Воронежка област, предаде Reuters.

Кремъл обяви кога и къде се подновяват преговорите за войната в Украйна

По думите му Русия и Украйна продължават да си нанасят удари независимо от договореността за възобновяване на преговорите. Очаква се следващият кръг от разговорите да се проведе през първата половина на ноември в Абу Даби. Като възможно място се обсъжда и Швейцария.

„Вие знаете, че нашите въоръжени сили продължават специалната военна операция, продължават да нанасят масирани и последователни удари по военния комплекс на Украйна, по военни и използвани с военна цел обекти“, заяви Песков.

Той добави, че украинската страна също продължава военните си действия.

Русия обяви, че е готова да възобнови преговорите със САЩ и Украйна през ноември

  • Москва допуска ново хуманитарно примирие

Песков заяви още, че Русия е готова да обсъди допълнително хуманитарно примирие след договореното спиране на огъня в Олешки - град в окупираната от руските сили част на Херсонска област в Южна Украйна.

Споразумението за временно прекратяване на бойните действия там беше постигнато с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп. Примирието трябва да влезе в сила на 27 октомври и да позволи доставянето на хуманитарна помощ и евакуацията на цивилни по безопасни маршрути.

„Разбира се, можем да поставим прецедент с хуманитарна цел“, заяви говорителят на Кремъл.

Той изрази признателност към американските преговарящи и специално към Мелания Тръмп за ролята ѝ в координирането на хуманитарната операция.

  • Преговорите се очаква да бъдат подновени през ноември

Украйна, Русия и САЩ се договориха да възобновят техническите преговори през първата половина на ноември. По информация на Reuters срещата се очаква да бъде в Абу Даби, но като алтернативно място се обсъжда и Швейцария.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се надява след разговорите на техническо равнище да се стигне и до среща между лидерите на страните.

Предишните преговори не доведоха до споразумение за прекратяване на войната. Сред основните спорни въпроси остава настояването на Москва да получи контрол над целия Донбас - условие, което Киев отхвърля.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Валерия Динкова    
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