Лидери от Европа и света поздравиха победителите на изборите в Сърбия

- Историческата победа на опозиционната „Студентска листа“ в Сърбия беше посрещната с единодушна подкрепа от лидерите на ЕС.
- Председателите на ЕК, Европейския съвет и ЕП поздравиха победителите и потвърдиха готовността на Брюксел да подкрепи ключови реформи.
- Резултатът се разглежда като възможност за рестарт на замразените преговори за европейска интеграция на Сърбия.
ЕС подава ръка на Сърбия след победата на Студентската листа
Историческата победа на опозиционната „Студентска листа“ на предсрочните парламентарни избори в Сърбия предизвика вълна от позитивни реакции от страна на Европейския съюз и ключови държавни лидери. Те изразиха единодушна подкрепа за демократичните реформи и европейската интеграция на страната, отваряйки вратата за нова глава в отношенията между Белград и Брюксел.
В унисон, ръководителите на основните европейски институции поздравиха победителите, акцентирайки върху рекордната избирателна активност. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че сръбските граждани са излезли в рекорден брой, за да определят бъдещето си, и потвърди готовността на ЕС да подкрепи реформите. „Готови сме да подкрепим реформите в областта на върховенството на закона, свободата на медиите, борбата с корупцията и укрепването на демократичните институции, както и да работим заедно за европейското бъдеще на Сърбия“, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа X, както съобщава БГНЕС.
Today, the people of Serbia turned out in record numbers to shape their country’s future. Congratulations to the Student List on its victory in the parliamentary elections. We stand ready to support reforms on the rule of law, media freedom, the fight against corruption and strong democratic institutions, and to work together to advance Serbia’s future in the European Union. @eucopresident— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 25, 2026
Подобно послание отправи и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който подчерта, че ЕС е готов да работи съвместно със „Студентска листа“ за изграждането на бъдещето на Сърбия в съюза.
European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen have congratulated the Student List on its victory in the early parliamentary elections. https://t.co/xZFpuKYVZk https://t.co/2SJXujHqw8— Albeu.com (@albeucom) October 26, 2026
От своя страна, председателят на Европейския парламент Роберта Мецола също приветства резултата и увери, че институцията остава ангажирана с подкрепата за реформения процес, съобщава NOVA.
Congratulations to Serbia’s Student List for their electoral victory. Encouraging to see the record turnout in Serbia. Grateful to the Members of the European Parliament and all the delegation on the ground observing the election. The @Europarl_EN remains committed to supporting Serbia's reform process as it continues on its European path 🇪🇺🇷🇸— Roberta Metsola (@EP_President) October 26, 2026
Еврокомисарят по разширяването Марта Кос определи изборите като кулминация на близо двегодишни протести в защита на демокрацията и върховенството на закона. „За Сърбия може да започне нова глава. Вратите на Европейския съюз са отворени и сме готови заедно да продължим напред“, заяви Кос, цитирана от сръбската телевизия N1. Тя отбеляза, че избирателната активност е достигнала исторически високо равнище.
Dear Serbia, you have made your voice heard! After nearly two years of protests for democracy, the rule of law and the fight against corruption, Serbians turned out in historic numbers. Congratulations to the Student List on your victory! These are the very values at the heart of our European Union. A new chapter can begin for Serbia. The door to the EU is open, and we are ready to move forward together.— Marta Kos (@MartaKosEU) October 25, 2026
Поздравления дойдоха и от ключови национални лидери. Германският канцлер Фридрих Мерц поздрави „Студентска листа“ и увери, че Германия ще подкрепя активно европейския път на Сърбия. Румънският президент Никушор Дан беше първият чуждестранен държавен глава, който официално поздрави победителите, като подчерта готовността на Румъния да работи с новото правителство, според информация на BTA Balkans. Унгарският премиер Петер Мадяр също е провел телефонен разговор с лидерите на движението, уверявайки ги в подкрепата на Унгария.
Friedrich Merz hat den Erfolg des Studentenbündnisses gegen Aleksandar Vučić in Serbien gewürdigt. Er sagte dem Land Unterstützung im EU-Beitrittsprozess zu. https://t.co/OJi4sH3oQs— DIE ZEIT (@zeitonline) October 26, 2026
Регионалната подкрепа беше изразена от външния министър на Северна Македония Тимчо Муцунски, който пожела успех и изрази надежда за задълбочаване на добросъседските отношения. Генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе приветства признаването на резултата от досегашния лидер Александър Вучич и ангажимента му за мирен преход, като заяви, че организацията е готова да работи с новото ръководство.
Искрени честитки до граѓаните на 🇷🇸 за успешно спроведените парламентарни избори, а особено до победниците за постигнатиот изборен успех! На претставниците на Студентската листа им посакуваме многу успех во преземањето на одговорноста и исполнувањето на очекувањата на граѓаните. 🇲🇰 останува цврсто посветена на натамошното продлабочување на нашето пријателство и добрососедските односи, во интерес на заедничката 🇪🇺 иднина и просперитетот на целиот регион.— Timco Mucunski (@TimcoMucunski) October 26, 2026
Кремъл заяви, че се надява новите политически лидери на Сърбия да осъзнават ползите от сътрудничеството с Русия, след като студентско протестно движение победи на националните избори дългогодишния лидер Александър Вучич, поддържащ близки отношения с Москва.
„Бихме искали да изразим надежда тези нови политически сили да разберат, че сътрудничеството с Русия е в интерес на Сърбия, тъй като носи ползи за страната“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.
#EXCLUSIVE |‼️🇷🇺 Resumption of negotiations on Ukraine does not mean a cessation of hostilities — Peskov Key points from the statements made by the Russian presidential press secretary: ▪️Moscow expects Kyiv to abide by the agreements regarding Oleshky. A humanitarian ceasefire in this sector could serve as a model for similar arrangements in other areas. ▪️Territorial issues may be addressed during the peace settlement process. According to Peskov, the parties face a serious discussion, though public deliberation of the details could prove detrimental to the negotiations. ▪️Hosting the World Weightlifting Championships in Moscow in 2030 represents an important step toward the depoliticization of sports and Russia’s reintegration into the international sports community. ▪️Russia anticipates continued cooperation with Serbia following the rise to power of the "Student List." Moscow highly values Vučić’s contributions to bilateral relations and stands ready to engage with the country’s new leadership.— Military Summary (@MilitarySummary) October 26, 2026
Междувременно украинският президент Володимир Зеленски приветства резултата като „нова глава в историята на страната и нейния народ“.
„Готови сме да продължим да разширяваме сътрудничеството си. Нека всички добри надежди на сръбския народ се сбъднат!“, написа Зеленски в публикация в Х.
Відбулись зміни у Сербії – перемога Студентського списку @studentblokade, і це очевидно нова сторінка історії країни та народу. Бажаємо Сербії успіхів, реального розвитку і теплих відносин із європейською спільнотою. Ми в Україні дякуємо Сербії за повагу до нашого народу та держави, нашої незалежності. І завжди радіємо нашим спільним результатам – усьому, що зміцнює наші суспільства та додає людям можливостей. Готові й надалі збільшувати нашу співпрацю, і хай усі добрі надії людей у Сербії будуть реалізовані!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 26, 2026
Румънският президент Никушор Дан е първият държавен глава, който поздрави победителите, пише кореспондетът на БТА в Букурещ. Дан акцентира върху високата избирателна активност и европейската перспектива на Сърбия. „Румъния е готова да работи с новото правителство в подкрепа на европейския път на Сърбия и за стабилно и проспериращо съседство“, написа той в X. Той подчерта и връзките между двете държави, основани на общностите им и дългогодишното приятелство по поречието на Дунав.
Congratulations to the people of Serbia on a historic election, with the highest turnout in decades, and to the Students' List on its victory. Romania stands ready to work with the new government for Serbia's European path and a stable, prosperous neighbourhood. Bound by our communities and a long-standing friendship along the Danube, Romania and Serbia can build an even stronger partnership.— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 26, 2026
Тази изборна победа идва на фона на дългогодишен застой в преговорите за присъединяване на Сърбия към ЕС, които започнаха официално през 2014 г. Според анализ на ДПА, цитиран от BTA World, процесът е бил възпрепятстван от опасения относно спазването на демократичните стандарти, върховенството на закона и близките отношения на предишното ръководство с Москва. Недоволство предизвика и погребението на осъдения за военни престъпления Ратко Младич, което според критици е преминало като държавно.
Бившият президент на Сърбия и лидер на Сръбската прогресивна партия Александър Вучич призна поражението си, заявявайки: „Съдейки по направените изчисления, ясно е, че загубихме тези избори. „Студентска листа“ победи“, цитират думите му сръбските медии, според Focus News.
Според частични данни на Републиканската избирателна комисия, „Студентската листа“ получава 52,33% от гласовете срещу 39,44% за коалицията „Александър Вучич - Обединена Сърбия“. Паралелно преброяване на неправителствената организация ЦеСИД при 96% обработени протоколи дава на „Студентска листа“ 140 мандата в 250-местния парламент срещу 103 за партията на Вучич, при избирателна активност от 69,3%.
Вижте повече в нашата галерия: