Свят

Лидери от Европа и света поздравиха победителите на изборите в Сърбия

Държавни представители и европейски политици реагираха на резултатите от парламентарните избори в Сърбия

26 октомври 2026, 14:56
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  • Историческата победа на опозиционната „Студентска листа“ в Сърбия беше посрещната с единодушна подкрепа от лидерите на ЕС.
  • Председателите на ЕК, Европейския съвет и ЕП поздравиха победителите и потвърдиха готовността на Брюксел да подкрепи ключови реформи.
  • Резултатът се разглежда като възможност за рестарт на замразените преговори за европейска интеграция на Сърбия.

ЕС подава ръка на Сърбия след победата на Студентската листа

Сватбена еуфория и политически страсти: Вучич със съпругата си в бяло, младоженци пред урните и опашки за вота в Сърбия
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Вучич със съпругата си в бяло младоженци пред урните и
Вучич със съпругата си в бяло младоженци пред урните и
Вучич със съпругата си в бяло младоженци пред урните и
Вучич със съпругата си в бяло младоженци пред урните и

Историческата победа на опозиционната „Студентска листа“ на предсрочните парламентарни избори в Сърбия предизвика вълна от позитивни реакции от страна на Европейския съюз и ключови държавни лидери. Те изразиха единодушна подкрепа за демократичните реформи и европейската интеграция на страната, отваряйки вратата за нова глава в отношенията между Белград и Брюксел.

В унисон, ръководителите на основните европейски институции поздравиха победителите, акцентирайки върху рекордната избирателна активност. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че сръбските граждани са излезли в рекорден брой, за да определят бъдещето си, и потвърди готовността на ЕС да подкрепи реформите. „Готови сме да подкрепим реформите в областта на върховенството на закона, свободата на медиите, борбата с корупцията и укрепването на демократичните институции, както и да работим заедно за европейското бъдеще на Сърбия“, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа X, както съобщава БГНЕС.

Подобно послание отправи и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който подчерта, че ЕС е готов да работи съвместно със „Студентска листа“ за изграждането на бъдещето на Сърбия в съюза. 

От своя страна, председателят на Европейския парламент Роберта Мецола също приветства резултата и увери, че институцията остава ангажирана с подкрепата за реформения процес, съобщава NOVA.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос определи изборите като кулминация на близо двегодишни протести в защита на демокрацията и върховенството на закона. „За Сърбия може да започне нова глава. Вратите на Европейския съюз са отворени и сме готови заедно да продължим напред“, заяви Кос, цитирана от сръбската телевизия N1. Тя отбеляза, че избирателната активност е достигнала исторически високо равнище.

Поздравления дойдоха и от ключови национални лидери. Германският канцлер Фридрих Мерц поздрави „Студентска листа“ и увери, че Германия ще подкрепя активно европейския път на Сърбия. Румънският президент Никушор Дан беше първият чуждестранен държавен глава, който официално поздрави победителите, като подчерта готовността на Румъния да работи с новото правителство, според информация на BTA Balkans. Унгарският премиер Петер Мадяр също е провел телефонен разговор с лидерите на движението, уверявайки ги в подкрепата на Унгария.

Регионалната подкрепа беше изразена от външния министър на Северна Македония Тимчо Муцунски, който пожела успех и изрази надежда за задълбочаване на добросъседските отношения. Генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе приветства признаването на резултата от досегашния лидер Александър Вучич и ангажимента му за мирен преход, като заяви, че организацията е готова да работи с новото ръководство.

Кремъл заяви, че се надява новите политически лидери на Сърбия да осъзнават ползите от сътрудничеството с Русия, след като студентско протестно движение победи на националните избори дългогодишния лидер Александър Вучич, поддържащ близки отношения с Москва.

„Бихме искали да изразим надежда тези нови политически сили да разберат, че сътрудничеството с Русия е в интерес на Сърбия, тъй като носи ползи за страната“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски приветства резултата като „нова глава в историята на страната и нейния народ“.

„Готови сме да продължим да разширяваме сътрудничеството си. Нека всички добри надежди на сръбския народ се сбъднат!“, написа Зеленски в публикация в Х.

Румънският президент Никушор Дан е първият държавен глава, който поздрави победителите, пише кореспондетът на БТА в Букурещ. Дан акцентира върху високата избирателна активност и европейската перспектива на Сърбия. „Румъния е готова да работи с новото правителство в подкрепа на европейския път на Сърбия и за стабилно и проспериращо съседство“, написа той в X. Той подчерта и връзките между двете държави, основани на общностите им и дългогодишното приятелство по поречието на Дунав.

Тази изборна победа идва на фона на дългогодишен застой в преговорите за присъединяване на Сърбия към ЕС, които започнаха официално през 2014 г. Според анализ на ДПА, цитиран от BTA World, процесът е бил възпрепятстван от опасения относно спазването на демократичните стандарти, върховенството на закона и близките отношения на предишното ръководство с Москва. Недоволство предизвика и погребението на осъдения за военни престъпления Ратко Младич, което според критици е преминало като държавно.

Бившият президент на Сърбия и лидер на Сръбската прогресивна партия Александър Вучич призна поражението си, заявявайки: „Съдейки по направените изчисления, ясно е, че загубихме тези избори. „Студентска листа“ победи“, цитират думите му сръбските медии, според Focus News.

Според частични данни на Републиканската избирателна комисия, „Студентската листа“ получава 52,33% от гласовете срещу 39,44% за коалицията „Александър Вучич - Обединена Сърбия“. Паралелно преброяване на неправителствената организация ЦеСИД при 96% обработени протоколи дава на „Студентска листа“ 140 мандата в 250-местния парламент срещу 103 за партията на Вучич, при избирателна активност от 69,3%.

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Сърбия
Сърбия
Сърбия
Сърбия
Сърбия Студентска листа Избори в Сърбия Европейски съюз Европейска интеграция Александър Вучич Реформи Урсула фон дер Лайен Международни реакции Върховенство на закона
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