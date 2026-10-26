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Изборите в Сърбия: Студентската листа печели с над 52%, избирателната активност - близо 70%

​Политическото движение, израснало от близо две години антиправителствени протести, печели убедително предсрочните избори. Александър Вучич призна поражението, а хиляди граждани празнуваха по улиците

Василена Василева Василена Василева

26 октомври 2026, 14:01
Изборите в Сърбия: Студентската листа печели с над 52%, избирателната активност - близо 70%
Източник: iStock Photos

С тудентската листа спечели убедително предсрочните парламентарни избори в Сърбия, проведени на 25 октомври, с над 52% от гласовете. Победата е сериозен удар за политическия лагер на Александър Вучич, който призна поражението си в неделя вечерта.

Студентската листа печели пълно мнозинство в Сърбия

Според данните, цитирани от Reuters в понеделник, при преброени почти 99% от гласовете студентската листа получава 52,7%, а листата „Обединена Сърбия“, свързана със Сръбската прогресивна партия (SNS), печели 39,2%.

По-ранните предварителни данни на Републиканската избирателна комисия (РИК), публикувани от сръбската телевизия N1, показваха 52,54% за студентската листа и 39,29% за „Обединена Сърбия“ при обработени 8077 от общо 8392 избирателни секции.

Резултатът бележи съществена промяна в политическия баланс в страната след години на управление на Вучич и неговите съюзници.

Празненства в Сърбия и медиен отзвук по целия свят след изборния триумф на Студентската листа

  • Колко места ще имат студентите в парламента

Според по-ранната прогноза на Центъра за свободни избори и демокрация (CeSID), изготвена при обработена 96% извадка, студентската листа се очакваше да получи 140 места в 250-местния парламент, а „Обединена Сърбия“ - 103.

В по-късната си публикация Reuters посочва друга прогнозна разбивка при почти 99% преброени гласове - 139 места за кандидатите на студентското движение и 97 за лагера на SNS. Останалите мандати са за представители на малцинствени формации.

Сред по-малките листи, според по-ранната прогноза на CeSID, Съюзът на унгарците във Войводина получава три места, Албанската коалиция - две, а листите „Расим Ляич - Хората“ и Партията на демократичното действие на Санджак - по едно.

Предварителните данни на РИК показват, че избирателната активност е достигнала 68,78%. До урните са отишли 4 211 957 души, а недействителните бюлетини са 1,29%.

Обрат в Сърбия: Александър Вучич призна поражението си

  • Вучич призна поражението, хиляди празнуваха

След обявяването на първите резултати Вучич призна, че политическият му лагер е загубил изборите. В Белград и други сръбски градове хиляди граждани излязоха по улиците, за да отпразнуват победата на студентската листа. Празненствата продължиха до късно през нощта.

Победата е резултат от продължителното протестно движение, в което студентите играят водеща роля. Демонстрациите започнаха след трагедията на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г., когато при срутване на бетонна козирка загинаха 16 души.

Протестиращите настояваха за поемане на отговорност за трагедията, борба с корупцията и по-голяма отчетност на институциите. Постепенно недоволството се превърна в едно от най-сериозните предизвикателства пред управлението на Вучич.

  • Предизвикателството пред победителите

Въпреки убедителния резултат пред студентското движение стои задачата да превърне протестната подкрепа в работещо управление. В листата са включени кандидати с различен професионален и обществен опит, сред които преподаватели, актьори и земеделски производители.

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Към момента няма ясно обособено ръководство на движението, а остава и въпросът кой ще бъде предложен за министър-председател и за останалите ключови постове в държавата.

Основните заявени приоритети на студентите включват борба с корупцията и подобряване на образованието. Предстои да стане ясно как ще бъдат реализирани тези цели и как победителите ще подредят отношенията си с останалите политически сили.

Редактор: Василена Василева
Източник: N1, Reuters    
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