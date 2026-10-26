Гюров и Кандев сезираха ЦИК за агитация от Радев

И нициативният комитет на кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев сезира Централната избирателна комисия (ЦИК) и поиска спешно произнасяне заради разпространена предизборна агитация през официалните информационни канали на Министерския съвет. Сигналът сочи две отделни нарушения на Изборния кодекс и съдържа шест конкретни искания към ЦИК.

Според Инициативния комитет Министерският съвет на Република България е превърнат в пресцентър на Илияна Йотова. В свое изявление на 26 октомври министър-председателят Румен Радев е отправил пряк призив: „Нека да гласуваме за Илияна Йотова“, както и обвинения срещу Андрей Гюров. Същото съдържание впоследствие е разпространено по три официални канала на Министерския съвет - чрез Правителствената информационна служба, официалната интернет страница и официалната страница във Фейсбук на институцията.

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Налице са две отделни нарушения на Изборния кодекс - предизборна агитация чрез държавна институция и безплатно използване на публичен административен ресурс във връзка с предизборната кампания, смятат от Инициативният комитет. В сигнала е посочено, че това е недопустима злоупотреба с публичен ресурс: държавни канали, държавни служители и бюджетни пари в услуга на един кандидат. Изборният кодекс забранява както агитацията в държавни институции, така и безплатното използване на публичен административен ресурс. Държавата не е предизборен щаб.

Инициативният комитет отправя шест искания към ЦИК: да установи посочените нарушения; да разпореди незабавно премахване на публикациите и прекратяване на подобна агитация през официалните правителствени канали; да документира съдържанието им; да установи кои длъжностни лица са ги изготвили, одобрили и публикували и по чие разпореждане; да предприеме действия за съставяне на актове за установяване на административни нарушения на Румен Радев и установените отговорни длъжностни лица; както и да изпрати материалите на Сметната палата за преценка по компетентност.

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„Сезираме ЦИК: публикациите да бъдат свалени незабавно, а отговорните - наказани“, заяви Гюров.

Инициативният комитет настоява сигналът да бъде разгледан спешно, в предвидения 24-часов срок.