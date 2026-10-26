Стрелките назад, биологичният часовник напред: Как да помогнем на тялото си

В ръщането на стрелките с час назад може да изглежда като бонус време за сън, но нашият вътрешен биологичен часовник не се адаптира толкова бързо, колкото електрониката ни. Разминаването може да доведе до по-ранно събуждане и преждевременна умора вечер, но съществуват научнообосновани стратегии за улесняване на този преход.

В основата на проблема стои нашата циркадна система – вътрешният, приблизително 24-часов часовников механизъм, който регулира циклите на бодрост и сън. Промяната на времето на часовника не рестартира мигновено тази сложна биологична система. Според анализ, публикуван от The Independent, разбирането на механизмите зад този процес е ключът към по-бързата адаптация.

Намалете светлината преди лягане

Тялото ни не разчита на цифрите на часовника, за да определи дали е ден или нощ. Вместо това, малка област в мозъка, наречена супрахиазматично ядро (SCN), действа като главен часовник, използвайки светлинни сигнали от очите, за да поддържа циркадния ритъм в синхрон. Ярката вечерна светлина може да потисне производството на мелатонин – хормон, който сигнализира на тялото, че е настъпила биологична нощ, и по този начин да измести вътрешния часовник по-късно.

Този ефект обяснява защо през дългите и светли летни вечери хората често се чувстват по-малко сънливи в обичайното си време за лягане. Дори светлината от електронни устройства като телефони и четци допринася за потискането на мелатонина. Препоръчително е да се премине към по-слабо, меко осветление в часовете преди сън и спалнята да бъде възможно най-тъмна.

Използвайте дневната светлина

Разходка навън, обедна почивка на открито или просто прекарване на повече време извън затворени помещения засилва контраста между светлите дни и тъмните вечери. Този контраст помага за синхронизирането на циркадната система, която е еволюирала при много по-силен дневен цикъл на светлина и тъмнина, отколкото предлага съвременният живот на закрито. Времето, по което се излагате на дневна светлина, обаче е от значение. Сутрешната светлина обикновено измества телесния часовник по-рано, докато вечерната го забавя.

Това разграничение е важно след връщането на часовниците, тъй като човек, който се събужда твърде рано, не се нуждае от допълнителен сигнал за още по-ранно ставане. Експертите съветват да се търси дневна светлина през нормалния ден, а не умишлено в необичайно ранен час.

Ако проблемът е ранната вечерна сънливост, прекарването на време на открито в късния следобед може да бъде по-полезно. Моделиращо проучване от 2024 г. прогнозира, че излагането на светлина по-късно през деня може да ускори есенната адаптация, въпреки че авторите подчертават, че тези предложения все още се нуждаят от експериментална проверка.

Придържайте се към редовен график на съня

Макар да е изкушаващо да се възползвате от допълнителния час за сън, като промените драстично рутината си през уикенда, поддържането на редовен режим е от ключово значение. Сънят зависи както от натрупаната умора по време на бодърстване, така и от циркадните сигнали, които определят кога се чувстваме сънливи. Тези два процеса си взаимодействат, поради което сънят невинаги може да бъде предизвикан просто с решението да си легнем.

Стремете се към относително постоянни часове на лягане и ставане съобразно новото време. Избягвайте резки смени между много ранни лягания, дълги излежавания и късни вечери. Поддържането на сходен график през делничните и почивните дни подпомага здравословния сън. Ако въпреки това изпитвате трудности със заспиването, изберете тиха дейност при слаба светлина, докато се почувствате готови за сън.

Преосмислете следобедното кафе

Ранното стъмване през есенните и зимните месеци може да направи следобедите по-трудни за преодоляване. Когато се появи умората, кафето изглежда като очевидното решение, но може би е по-добре да го пропуснете. Кофеинът пречи на съня дълго след като ефектите му са отшумели. Малко проучване наскоро установи, че доза от 400 мг кофеин (еквивалент на около 3-5 чаши кафе) е повлияла на съня дори когато е била консумирана осем часа преди лягане.

За щастие, същото проучване показва, че доза от 100 мг кофеин (една чаша кафе), приета четири часа преди лягане, не е имала ефект върху съня в сравнение с плацебо. Ако сънят е проблем, разумно е да изтеглите последната си кофеинова напитка по-рано през деня и да намалите количеството. Вечерният прием на кофеин може също да измести телесния часовник по-късно, така че избягването му помага за поддържане на по-ранен график за сън.

Повечето хора се адаптират към смяната на времето в рамките на няколко дни до около седмица, въпреки че при някои това може да отнеме повече време. Както отбелязва Ронан Лордан, постдокторант по циркадна биология, в статия, първоначално публикувана в The Conversation, ако проблемите продължават месец по-късно, причината може да не е само в смяната на часовника.