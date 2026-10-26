Наводнения и кални свлачища блокираха тайландския остров Пукет

Проливни дъждове през нощта предизвикаха внезапни наводнения и кални свлачища на тайландския остров Пукет, една от най-важните туристически дестинации в страната. Тези събития са част от по-широка картина на екстремно време, което засяга Тайланд от средата на септември и вече е причинило десетки жертви.

Наводненията идват в момент, когато Тайланд се бори с последиците от продължителни мусонни дъждове. Според актуални данни на Департамента за превенция и ограничаване на бедствията, цитирани в репортаж на Асошиейтед прес, предаден от BTA World, най-малко 83 души са загинали в страната от средата на септември.

Floods hit the Thai island of Phuket, affecting about 100 families https://t.co/fHLD6fntZm — MShariqFaraz (@MShariqFaraz) October 26, 2026

Детайли за ситуацията в Пукет

И трите окръга на островната провинция, включително административният център град Пукет, са били засегнати от придошлите води. Според заместник-губернатора на провинцията Ромдон Хаявае, нивото на водата е започнало да спада преди обяд, но някои по-ниско разположени райони остават под вода.

Властите са препоръчали на малките превозни средства да избягват преминаването през тези зони. Ромдон Хаявае добави, че някои части на провинцията са били засегнати и от кални свлачища, като екипи работят по разчистването на отломките, за да се предотвратят запушвания на отводнителните канали.

Снимки и видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, показват как водите заливат жилищни райони и блокират пътни участъци, правейки ги непроходими. На кадрите се виждат и автомобили, частично затрупани от кал и камъни. По данни на властите са засегнати около 100 домакинства, но няма информация за жертви.

Предупреждения и национален контекст

Тайландската метеорологична служба издаде предупреждение за силни валежи в южната островна провинция, които се очаква да продължат до сряда. Това носи риск от нови внезапни наводнения и свлачища в региона.

Наводненията в Пукет не са изолиран случай. В края на септември столицата Банкок също се сблъска с тежки наводнения след дни на проливни дъждове, което наложи евакуацията на хиляди хора и създаде сериозни проблеми в градската инфраструктура.

Продължаващите метеорологични предупреждения показват, че рискът от нови бедствия в южните части на Тайланд остава висок през следващите дни, което държи местните власти в повишена готовност.