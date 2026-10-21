Кой е Илия Сърандович - съперникът на Вучич, който може да промени политическата съдба на Сърбия

Кардиологът и университетски преподавател Илия Сърандович оглавява студентската листа, която се изправя срещу управляващата партия на Александър Вучич на предсрочните избори в Сърбия на 25 октомври.

Движението възниква след трагедията на гарата в Нови Сад през 2024 г., при която загиват 16 души, и настоява за борба с корупцията, прозрачност и независими институции.

Проучване, цитирано от Reuters, дава на студентската формация 44,5% подкрепа срещу 42,7% за управляващата партия, но изходът остава несигурен заради политическата конкуренция и опасенията за честността на вота.

Сръбски кардиолог и университетски преподавател застана начело на студентската листа, която оспорва дългогодишното политическо господство на Александър Вучич. Зад кандидатурата му стои движение, родено от трагедия, превърнала се в символ на общественото недоволство срещу корупцията и липсата на отговорност.

Името на Илия Сърандович се оказа в центъра на политическата надпревара в Сърбия преди предсрочните парламентарни избори на 25 октомври 2026 г. Лекарят, който дълги години работи в медицината и университетското образование, оглавява кандидатската листа на студентското движение, превърнало се в най-сериозното предизвикателство пред управляващия политически лагер.

Според Reuters студентската листа може да се окаже реален конкурент на Сръбската прогресивна партия (SNS), свързана с Александър Вучич. Проучване, цитирано от агенцията на 21 октомври, показва преднина за студентската формация с 44,5% срещу 42,7% за управляващата партия. Резултатите обаче трябва да се разглеждат с уговорката, че става дума за отделно проучване, а не за гарантирана прогноза за изборния резултат, пише Reuters .

Студентската листа изпреварва партията на Вучич в Сърбия

Кой е Илия Сърандович?

Илия Сърандович е сръбски лекар, кардиолог и университетски преподавател от Нови Сад. Роден е през 1970 г. и изгражда професионалната си кариера в медицината, преди да се превърне в една от най-разпознаваемите фигури на студентското политическо движение.

Според биографичната информация, публикувана от сръбската медия Nova.rs , той завършва Медицинския факултет в Нови Сад през 1995 г. Придобива специалност по вътрешни болести през 2001 г., а през 2004 г. завършва специализацията си по кардиология. През 2010 г. получава магистърска степен в Белград, а през 2012 г. защитава докторска степен в Нови Сад.

От 1997 г. работи в Института за сърдечносъдови заболявания на Войводина в Сремска Каменица. Преподава в Медицинския факултет на Университета в Нови Сад от 2018 г., а през 2025 г. получава академичното звание редовен професор.

Така Сърандович влиза в политиката с професионален профил, различен от този на традиционните партийни лидери. Той не е дългогодишен партиен ръководител, а представител на академичната и медицинската общност, който се присъединява към протестите срещу начина, по който се управлява страната.

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Как лекарят се превърна в политическа фигура

Публичната известност на Сърандович нараства покрай студентските протести, започнали след трагедията в Нови Сад през ноември 2024 г. На 1 ноември бетонният навес на наскоро реконструираната железопътна гара се срутва и отнема живота на 16 души.

Инцидентът предизвиква въпроси за качеството на строителните дейности, прозрачността на обществените поръчки и отговорността на институциите. Студенти и граждани започват да настояват за разкриване на обстоятелствата около трагедията и за наказателна отговорност на виновните.

Протестите постепенно надхвърлят рамките на конкретния инцидент. Исканията се насочват към борба с корупцията, по-голяма прозрачност, независими институции и гаранции за свободата на медиите.

Според Associated Press студентското движение успява да обедини различни обществени групи и да се превърне в политическа сила, която оспорва управленския модел на Вучич. В кандидатската листа участват университетски преподаватели, лекари, артисти, фермери и представители на други професии.

Сърандович не е създателят на протестното движение и не представлява еднолично всички негови участници. Студентските структури се стремят към колективно вземане на решения и избягват прекомерната концентрация на публична власт в един лидер.

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Защо именно Сърандович оглавява студентската листа?

На 14 септември 2026 г. сръбската медия Nova.rs съобщава, че Сърандович е поставен начело на студентската листа за предстоящия парламентарен вот. Кандидатите са общо 250 - броят на местата в сръбския парламент.

Според публикация на 021.rs, подготвена съвместно с организацията Istinomer , списъкът е резултат от продължителен процес на обсъждания, студентски пленуми и колективно вземане на решения.

Изборът на лекар и професор за водещ кандидат е опит на движението да покаже, че политическата промяна не трябва да зависи от поредния професионален политик. Вместо това студентската формация се стреми да привлече хора с професионален опит и обществен авторитет.

Тук обаче има съществена особеност: първото място в кандидатската листа не означава автоматично, че Сърандович ще стане министър-председател при изборна победа. Reuters изрично отбелязва, че самото движение не е заявило, че той непременно ще оглави бъдещото правителство.

Следователно ролята му е преди всичко на водещ кандидат и публично лице на изборната листа, а не на безспорен бъдещ премиер.

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Вучич срещу студентското движение

Политическата тежест на кандидатурата на Сърандович се разбира най-добре на фона на дългогодишното господство на Александър Вучич в сръбската политика.

Вучич е министър-председател на Сърбия от 2014 до 2017 г., след което заема президентския пост. През септември 2026 г. той се оттегля от президентската длъжност, за да се включи в надпреварата за нов мандат като министър-председател.

В продължение на повече от десетилетие Вучич и неговата Сръбска прогресивна партия доминират политическия живот в страната. Управлението му е свързвано с икономически растеж и намаляване на безработицата, но е обект и на сериозни критики заради обвинения в корупция, натиск върху медиите и отслабване на демократичните механизми.

Reuters отбелязва, че властите отричат обвиненията за корупция и опити за потискане на опозицията. Именно затова е необходимо разграничение между установените обстоятелства около трагедията в Нови Сад и политическите обвинения за отговорността на управляващите.

Студентското движение превръща тези обществени недоволства в изборно предизвикателство. За първи път от години насам управляващият лагер е изправен пред организирана кампания, която не разчита единствено на традиционните опозиционни партии.

Каква е програмата на студентската листа?

Основните послания на студентското движение са свързани с институционални реформи, борба с корупцията, прозрачност на обществените поръчки, по-голяма независимост на медиите и промени в образованието.

Това са теми, които излизат извън рамките на университетските кампуси. Те засягат начина, по който функционират държавата, съдебната система, обществените предприятия и механизмите за контрол върху властта.

В същото време пред движението стоят сериозни въпроси. Reuters отбелязва, че все още има неясноти около подробния план за управление и позициите му по ключови външнополитически теми, включително отношенията с Европейския съюз, Русия и Косово.

Същевременно именно общественото недоволство от съществуващия модел на управление обяснява защо студентската листа получава шанс да се превърне в сериозна изборна алтернатива.

Ще успее ли Сърандович да победи Вучич?

Данните, цитирани от Reuters , показват оспорвана надпревара, но изходът зависи от избирателната активност, поведението на колебаещите се избиратели и способността на студентското движение да превърне обществената подкрепа в гласове.

Съществуват и рискове. Международната агенция Associated Press съобщава за притеснения на наблюдатели относно честността и безопасността на изборния процес. Тези опасения допълнително засилват напрежението около вота.

Вучич остава опитен политик с изградена партийна структура и значително влияние. От другата страна стои движение, което черпи сила от обществената мобилизация, но трябва да докаже, че може да предложи работещ модел на управление.

Сърандович е лицето на този опит за промяна, но не е единственият му двигател. Резултатът ще зависи от колективната организация на студентите, от останалите кандидати в листата и от това дали недоволството срещу властта ще се превърне в достатъчно широка изборна коалиция.

Ново лице или начало на политическа промяна?

Историята на Илия Сърандович е част от по-широк процес в сръбското общество. Медикът и университетски преподавател се оказва начело на движение, което започва с искане за отговорност след трагедията в Нови Сад, но постепенно поставя под въпрос начина, по който се упражнява властта в страната.

Неговото значение не се свежда до личната му биография. Кандидатурата му символизира опита на студентското движение да премине от протестите към парламентарната политика, без да се превръща непременно в традиционна лидерска партия.

За Вучич предстоящите избори са изпитание за устойчивостта на политическото му влияние. За студентите те са проверка дали обществената мобилизация може да доведе до реална институционална промяна.

А за Сърбия резултатът може да се окаже решаващ за бъдещата посока на страната, както по отношение на демократичните институции и борбата с корупцията, така и по отношение на европейската интеграция и външнополитическата ориентация.

Затова въпросът вече не е само кой е Илия Сърандович. По-важното е дали движението, което той представлява като водещ кандидат, ще успее да превърне общественото недоволство в политическа сила, способна да промени управлението на Сърбия.