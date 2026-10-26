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Нов романс в Холивуд: Какво се случва между София Вергара и вокалиста на Imagine Dragons

54-годишната София Вергара и 39-годишният Дан Рейнолдс бяха заснети да се държат за ръце в луксозен ресторант в Бевърли Хилс, докато бившите им партньори отправят загадъчни послания в социалните мрежи и издават скандални мемоари

Стела Христова Стела Христова

26 октомври 2026, 16:01
Нов романс в Холивуд: Какво се случва между София Вергара и вокалиста на Imagine Dragons
София Вергара и Дан Рейнолдс   
Източник: Getty

С офия Вергара (54 г.) и Дан Рейнолдс (39 г.) бяха забелязани да се държат за ръце по време на романтична вечеря през уикенда. Актрисата и фронтменът на Imagine Dragons са посетили популярния ресторант Cipriani в Бевърли Хилс, Калифорния, според снимки, публикувани от TMZ.

На кадрите се вижда как в един момент Рейнолдс държи дясната ръка на Вергара през масата, докато тя му се усмихва широко.

Двамата обаче не са били сами. Към тях в луксозния италиански ресторант са се присъединили бизнесдамата Анастасия Соаре – основателка на козметичната линия Anastasia Beverly Hills – и неин спътник, седнал до Рейнолдс.

Вергара изглежда в изключително добро настроение и се забавлява по време на вечерята, се вижда от видео от мястото. Звездата от „Модерно семейство“ изглежда зашеметяващо в сив топ без ръкави и с разпусната коса.

Според информацията на изданието, Вергара и Рейнолдс са напуснали дискретно ресторанта през задния изход около 0:30 ч. вечерта. Представители на двамата все още не са отговорили на запитванията за коментар.

Новината идва малко след като Рейнолдс се раздели с актрисата Минка Кели след четиригодишна връзка по-рано този месец. След това той бе забелязан и в компанията на модела Шантел Джефрис по време на шоу на Майли Сайръс в Hollywood Bowl на 18 октомври.

След появилата се информация, 46-годишната звезда от „Ransom Canyon“ (Минка Кели) сподели загадъчно съобщение в Instagram за раздаването с хора, които смятаме за „сродни души“.

„Сродните души или партньорите, отредени от съдбата, могат да бъдат хора, които влизат в живота ви и го променят“, написа тя. „И в идеалния случай целта не е да се капсулирате в това, а да разберете какво са донесли в живота ви – какво сте научили и как сте се променили.“, пише още.

Тя допълва: „Става дума за това да виждаш тези хора и ситуации като дар – като стъпала в собственото ти личностно израстване.“

Междувременно София Вергара също попадна под прицела на медиите напоследък заради отношенията с бившия си съпруг Джо Манганиело.

След като той твърдеше в мемоарите си „Кръвни линии“, че тя е отказала да му окаже подкрепа и да го прегърне, докато е бил тежко болен от автоимунно заболяване, както и че се е подигравала с 2-килограмовото му куче Бъбълс (което той взел след справяне със суицидни мисли), актрисата отвърна на удара, препубликувайки пост за „нарцистичните мъже“.

Историята в Instagram, споделена първоначално от 35-годишния ѝ син Маноло, разсъждава върху „справянето с нарцисист“ и сравнява това поведение с това на „достойните мъже“.

„Запомнете, хора... няма значение колко правите за един нарцисист“, написа Маноло. „Той пак ще ви се сърди за това, нищо никога няма да му бъде достатъчно и винаги ще се опитва да ви изкара виновните.“, пише още.

Вергара добави към споделения пост красноречиви емоджита с пляскащи ръце, шампанско и танцуваща жена.

Редактор: Стела Христова
София Вергара Дан Рейнолдс Imagine Dragons Романс Знаменитости Клюки Джо Манганиело Минка Кели
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