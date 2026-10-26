Нов романс в Холивуд: Какво се случва между София Вергара и вокалиста на Imagine Dragons

С офия Вергара (54 г.) и Дан Рейнолдс (39 г.) бяха забелязани да се държат за ръце по време на романтична вечеря през уикенда. Актрисата и фронтменът на Imagine Dragons са посетили популярния ресторант Cipriani в Бевърли Хилс, Калифорния, според снимки, публикувани от TMZ.

На кадрите се вижда как в един момент Рейнолдс държи дясната ръка на Вергара през масата, докато тя му се усмихва широко.

Двамата обаче не са били сами. Към тях в луксозния италиански ресторант са се присъединили бизнесдамата Анастасия Соаре – основателка на козметичната линия Anastasia Beverly Hills – и неин спътник, седнал до Рейнолдс.

Sofía Vergara & Imagine Dragons Dan Reynolds Get Cozy During Night Out, Hold Hands https://t.co/RSoG9NHJNb — TMZ (@TMZ) October 25, 2026

Вергара изглежда в изключително добро настроение и се забавлява по време на вечерята, се вижда от видео от мястото. Звездата от „Модерно семейство“ изглежда зашеметяващо в сив топ без ръкави и с разпусната коса.

Според информацията на изданието, Вергара и Рейнолдс са напуснали дискретно ресторанта през задния изход около 0:30 ч. вечерта. Представители на двамата все още не са отговорили на запитванията за коментар.

Новината идва малко след като Рейнолдс се раздели с актрисата Минка Кели след четиригодишна връзка по-рано този месец. След това той бе забелязан и в компанията на модела Шантел Джефрис по време на шоу на Майли Сайръс в Hollywood Bowl на 18 октомври.

След появилата се информация, 46-годишната звезда от „Ransom Canyon“ (Минка Кели) сподели загадъчно съобщение в Instagram за раздаването с хора, които смятаме за „сродни души“.

„Сродните души или партньорите, отредени от съдбата, могат да бъдат хора, които влизат в живота ви и го променят“, написа тя. „И в идеалния случай целта не е да се капсулирате в това, а да разберете какво са донесли в живота ви – какво сте научили и как сте се променили.“, пише още.

Тя допълва: „Става дума за това да виждаш тези хора и ситуации като дар – като стъпала в собственото ти личностно израстване.“

Междувременно София Вергара също попадна под прицела на медиите напоследък заради отношенията с бившия си съпруг Джо Манганиело.

Sofía Vergara spotted holding hands with newly single Imagine Dragons frontman Dan Reynolds during intimate dinner https://t.co/4s8DPaCdB9 https://t.co/8kXjfCQxIp — Page Six (@PageSix) October 25, 2026

След като той твърдеше в мемоарите си „Кръвни линии“, че тя е отказала да му окаже подкрепа и да го прегърне, докато е бил тежко болен от автоимунно заболяване, както и че се е подигравала с 2-килограмовото му куче Бъбълс (което той взел след справяне със суицидни мисли), актрисата отвърна на удара, препубликувайки пост за „нарцистичните мъже“.

Историята в Instagram, споделена първоначално от 35-годишния ѝ син Маноло, разсъждава върху „справянето с нарцисист“ и сравнява това поведение с това на „достойните мъже“.

„Запомнете, хора... няма значение колко правите за един нарцисист“, написа Маноло. „Той пак ще ви се сърди за това, нищо никога няма да му бъде достатъчно и винаги ще се опитва да ви изкара виновните.“, пише още.

Вергара добави към споделения пост красноречиви емоджита с пляскащи ръце, шампанско и танцуваща жена.