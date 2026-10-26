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„Най-добрата сделка, която направихме“: Любовната история на Иванка Тръмп и Джаред Кушнер

Иванка Тръмп и Джаред Кушнер отбелязват 17 години от сватбата си. От първата среща през 2007 г. и кариерата им в Белия дом до сбогуването с политиката и спокойния живот в Маями - вижте любовната им история, разказана в снимки

Стела Христова Стела Христова

26 октомври 2026, 14:41
„Най-добрата сделка, която направихме“: Любовната история на Иванка Тръмп и Джаред Кушнер
Иванка Тръмп и Джаред Кушнер   
Източник: Getty

И ванка Тръмп и съпругът ѝ Джаред Кушнер изградиха съвместен живот през последните 17 години, превръщайки се в една от най-влиятелните двойки в американската политика, пише HELLO!

Двамата се запознават през 2007 г. чрез общ приятел. Химията помежду им се появява мигновено, а през 2009 г. връзката им кулминира в пищна сватбена церемония.

От първите им дни като млади родители до съвместната им работа в Белия дом - вижте ретроспекция на тяхната любовна история по повод 17-ата годишнина от сватбата им.

Източник: Getty
  • Случайната среща

Иванка и Джаред се срещат за първи път през 2007 г. на работен обяд, организиран от техен общ познат. Когато между тях прехвърчат искри, те започват да излизат заедно.

„Нашият приятел съвсем съвестно ни запозна с мисълта, че единственият ни интерес един към друг ще бъде бизнес“, споделя Иванка пред списание Vogue. „Всеки път, когато го видим, му казваме: Това е най-добрата сделка, която някога сме правили!“, добавя тя.

  • Отново заедно

Двойката се разделя за кратко през 2008 г. поради религиозни разминавания, но възобновява романса си, след като прекарва един ден на яхтата на Рупърт Мърдок.

„Освен че беше поразително красива, което знаех още преди да се запознаем, тя се оказа топла, забавна и изключително интелигентна“, пише Джаред за съпругата си в мемоарната си книга „Breaking History“. „Тя има голямо сърце и огромен стремеж да открива нови неща.“, добавя той.

Източник: Getty
  • Сватбеният ден

Иванка и Джаред минават под сключват брак през октомври 2009 г. в националния голф клуб на Тръмп в Ню Джърси, след като тя приема юдаизма.

Двамата се врекоха във вечна вярност пред внушителните 500 гости, сред които беше и нейният баща Доналд Тръмп.

  • Първи стъпки в родителството

Двойката стана за първи път родители през юли 2011 г., когато се роди дъщеря им Арабела. Синът им Джоузеф се появи на бял свят през октомври 2013 г., а най-малкото им дете, Тиодор, се роди през март 2016 г.

  • В Белия дом

Иванка и Джаред взеха активно участие в първия президентски мандат на Доналд Тръмп. Майката на три деца заемаше длъжността старши съветник и директор на Службата за икономически инициативи и предприемачество.

Междувременно нейният съпруг беше старши съветник и ръководител на Службата за американски иновации към Белия дом.

  • Борбата на Джаред със здравословен проблем

Иванка подкрепи Джаред по време на двете му битки с рака на щитовидната жлеза: първият път през 2019 г., докато работеха в Белия дом, и отново през 2022 г., когато той претърпя операция.

  • Оттегляне от политиката

Иванка реши да се оттегли от политическата сцена през 2022 г., след като семейството се премести в Маями, и не участва в президентската кампания на Доналд Тръмп.

„Обичам баща си много. Този път избирам да дам приоритет на малките си деца и на личния живот, който градим като семейство“, обясни тогава тя. „Нямам намерение да се занимавам с политика.“, каза още.

„Въпреки че винаги ще обичам и подкрепям баща си, занапред ще го правя извън политическата арена. Благодарна съм за честта да служа на американския народ и винаги ще се гордея с много от постиженията на нашата администрация.“, добави тя.

Източник: Getty
  • Животът в Маями

Семейният им живот в Маями е далеч от света на политиката, както разкри самата Иванка в подкаста Him & Her Show.

„Нямаме домашни помощници, които да живеят с нас, така че аз събуждам децата и им правя закуска“, сподели тя. „Джаред прави палачинки - наистина страхотни палачинки - през утро.“, каза още тя.

„Ние сме като в „Бързи и яростни“. Вдигам децата и имаме точно половин час всички да станат, да се облекат, да слязат долу и да хапнат закуската, която приготвяме, преди да ги закарам до училищния автобус.“, добави тя.

  • Любовно послание за рождения ден

Русокосата красавица отдаде почит на съпруга си за 45-ия му рожден ден през 2026 г., като сподели в социалните мрежи, че е „безкрайно благодарна“ за това, че той е в живота ѝ.

„Честит 45-и рожден ден, Джаред!“, започна тя. „Благодарна съм, че празнуваме, заобиколени от хората, които те познават и обичат най-много.“, каза още.

Всички погледи към тях: Иванка Тръмп и Джаред Къшнър откраднаха вниманието на сватбата на Безос
13 снимки
Иванка Тръмп и Джаред Къшнър
Иванка Тръмп и Джаред Къшнър
Иванка Тръмп и Джаред Къшнър
Иванка Тръмп и Джаред Къшнър

„Ти ръководиш с мисъл, визия и сърце и се грижиш за семейството си със същата последователност, любов и отдаденост, с които подхождаш към всичко останало“, продължи Иванка.

„Нашите деца се учат от теб какво означава отдаденост, какво е чувство за сигурност и как тихата, постоянна грижа се надгражда с времето. Това е твоето наследство, което е над всичко останало. Чувствам се безкрайно благодарна да градя живот до теб.“, завърши тя.

Редактор: Стела Христова
Иванка Тръмп Джаред Кушнер Любовна история Белият дом Доналд Тръмп Политика Семейство
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