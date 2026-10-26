10 пъти повече столетници: Италианско село разкри рецептата за дълъг живот

И зследователи от National Geographic идентифицираха потенциална нова „синя зона“ – географски регион, където хората живеят необичайно дълго. Става дума за малкото италианско село Болатана на остров Сардиния, където начинът на живот, а не генетиката, изглежда е ключът към дълголетието.

Концепцията за „сини зони“ отдавна привлича вниманието на учени и демографи, опитващи се да разгадаят тайните на здравословния и продължителен живот. Според данни на National Geographic, цитирани от FOX News, в Болатана към 2024 г. 10 от 2262 жители са на възраст 100 или повече години. Този дял е приблизително 10 пъти по-висок от средния за Сардиния и 11 пъти по-висок от този в САЩ.

Силни социални връзки и ролята на общността

Един от водещите фактори, допринасящи за дълголетието в Болатана, са силните социални връзки, особено сред жените. Дан Бютнър, основател на компанията Blue Zones и сътрудник на National Geographic, отбелязва, че жените в селото често се събират, за да пекат хляб, да правят сладкиши или да посещават заедно църква. Тази свързаност създава подкрепяща среда и намалява стреса.

Изследването, публикувано в списание Frontiers in Aging, подчертава, че жените в Болатана имат второто най-високо класиране в света по продължителност на живота на 70-годишна възраст, веднага след Хонконг.

Бютнър прави паралел с оригиналната „синя зона“ в Сардиния, намираща се в планински район, където мъжете традиционно са били пастири и са отсъствали дълго от дома. В резултат на това жените са носели почти цялата тежест на домакинството и отглеждането на децата. За разлика от там, Болатана е и земеделска общност, което означава, че мъжете прекарват повече време у дома и участват в семейните задължения. Според Бютнър това може да обясни защо жените там живеят по-дълго – тежестта на стреса е разпределена.

Силната католическа традиция също играе важна роля, като осигурява на жителите не само вяра, но и чувство за принадлежност и редовни социални контакти. „Да седнеш с приятел и да поговориш за проблемите си с някой, който го е грижа за теб, е много по-мощно лекарство от фармацевтичните продукти“, коментира Бютнър пред Fox News Digital.

Хранителен режим, базиран на растения и местни продукти

Диетата в Болатана е предимно растително базирана, като около 90% от храната на столетниците се състои от растения. В основата на храненето са бобови култури, зеленчуци, пшеница, маслини и зехтин. „Бобът е крайъгълният камък на диетата за дълголетие тук“, казва Бютнър, изброявайки нахут, леща, пинто и канелини като основни продукти. Обядът, който е най-голямото хранене за деня, почти винаги включва супа минестроне, приготвена със сезонни зеленчуци от местни градини.

Месото се консумира рядко, средно около пет пъти месечно, обикновено по празнични поводи. Друга важна разлика спрямо планинските райони на Сардиния е използването на зехтин вместо свинска мас. Изследователите проучват дали необичайно високите нива на специфични мастни киселини в местния зехтин, добиван от вековни дървета, може да са свързани с дълголетието.

Несъзнателна физическа активност

Жителите на Болатана не преследват активно дълголетието чрез фитнес зали или биохакинг. Вместо това тяхната среда естествено насърчава движението. Селото е разположено на стръмни улици и местните рядко използват автомобили за придвижване в рамките на града. Те ходят пеша до магазините, кафенетата и домовете на приятелите си. „Това несъзнателно ходене е далеч по-важно за дълголетието, отколкото ходенето на фитнес“, обяснява Бютнър.

Според него този модел показва как ежедневните навици и заобикалящата среда могат да насърчат движението без необходимост от формални упражнения. Той посочва, че в американските общности с добра пешеходна достъпност хората имат с три до пет години по-висока очаквана продължителност на живота. „Ако искаме по-здрава Америка, трябва да започнем да мислим за оформянето на нашите квартали и градове така, че хората да могат да се движат несъзнателно“, добавя експертът.

В крайна сметка историята на Болатана не е за свръхчовеци със специални гени или желязна дисциплина. Както заключава Бютнър, дълголетието тук не е цел, а „продукт на тяхната среда“ – среда, която прави здравословния избор лесен и приятен.