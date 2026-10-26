Крис Браун получи осем месеца условна присъда след побой в лондонски клуб

R&B певецът Крис Браун размина затвора на косъм, след като удари мъж два пъти по главата с бутилка текила в нощен клуб в центъра на Лондон, пише Independent.

37-годишният изпълнител призна вината си за нарушение на обществения ред, след като през февруари 2023 г. нападна свой приятел на дансинга в клуб в елитния квартал Мейфеър.

BREAKING: Chris Brown avoids jail time after receiving an eight-month suspended sentence https://t.co/kjGLZfwsLt — Sky News (@SkyNews) October 26, 2026

Кралският съд в Саутуарк осъди Браун на осем месеца лишаване от свобода условно, с 12 месеца изпитателен срок.

Неговият вокален педагог – 40-годишният Омололу Акинлолу, който се е включил в побоя, получи четири месеца условна присъда, също с 12 месеца изпитателен срок. Двамата ще трябва да платят и по 1500 паунда съдебни разноски.

Пред препълнената съдебна зала певецът, облечен в черно кожено яке, прекара по-голямата част от изслушването с поглед, вперен в пода.

Съдия Тони Баумгартнер определи нападението като „очевидно опасно“ и подчерта, че „търговският успех не носи привилегировано отношение“ в съда.

При произнасянето на присъдата той допълни: „Многократното използване на стъклена бутилка по този начин, особено насочено към главата, е изключително опасно и носи сериозен риск от причиняване на много по-тежки наранявания от тези, които са нанесени в действителност.“

В съда бяха прожекция и записи от охранителните камери. На тях се вижда как Браун замахва четири пъти с бутилката срещу Ейбрахам Диау, като го уцелва два пъти в главата и веднъж в рамото.

BREAKING | R&B star Chris Brown has been sentenced for a nightclub assault in London Read more: https://t.co/YOFThbKq4H https://t.co/z7h4uWHNNN — The Independent (@Independent) October 26, 2026

Прокурор Хайди Стоунклиф съобщи, че Браун е използвал „тежка квадратна бутилка от текила“, за да нанесе първите два удара от лявата страна на главата на Диау. След това певецът е продължил да го налага с юмруци, докато жертвата се е опитвала да се извърне.

По думите на прокурора Акинлолу се е намесил, хващайки Диау в здрава прегръдка, за да го обездвижи.

„Г-н Диау пада на земята, а г-н Браун продължава да му нанася юмручни удари“, заяви Стоунклиф. На друг от видеоклиповете се вижда как околните с усилие издърпват американския певец от жертвата.

Цялото меле е продължило около 20 секунди и е разиграно в ранните часове на утрото – около 3:00 часа сутринта.