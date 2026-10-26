Свят

Крис Браун получи осем месеца условна присъда след побой в лондонски клуб

R&B звездата Крис Браун получи 8 месеца условна присъда след нападение с бутилка текила в нощен клуб в Лондон. Съдията предупреди, че световната му слава няма да го спаси от правосъдието при следващо провинение по време на изпитателния срок

Стела Христова Стела Христова

26 октомври 2026, 15:14
Крис Браун получи осем месеца условна присъда след побой в лондонски клуб
Крис Браун   
Източник: АР/БТА

R&B певецът Крис Браун размина затвора на косъм, след като удари мъж два пъти по главата с бутилка текила в нощен клуб в центъра на Лондон, пише Independent.

37-годишният изпълнител призна вината си за нарушение на обществения ред, след като през февруари 2023 г. нападна свой приятел на дансинга в клуб в елитния квартал Мейфеър.

Кралският съд в Саутуарк осъди Браун на осем месеца лишаване от свобода условно, с 12 месеца изпитателен срок.

Неговият вокален педагог – 40-годишният Омололу Акинлолу, който се е включил в побоя, получи четири месеца условна присъда, също с 12 месеца изпитателен срок. Двамата ще трябва да платят и по 1500 паунда съдебни разноски.

Пред препълнената съдебна зала певецът, облечен в черно кожено яке, прекара по-голямата част от изслушването с поглед, вперен в пода.

Съдия Тони Баумгартнер определи нападението като „очевидно опасно“ и подчерта, че „търговският успех не носи привилегировано отношение“ в съда.

При произнасянето на присъдата той допълни: „Многократното използване на стъклена бутилка по този начин, особено насочено към главата, е изключително опасно и носи сериозен риск от причиняване на много по-тежки наранявания от тези, които са нанесени в действителност.“

В съда бяха прожекция и записи от охранителните камери. На тях се вижда как Браун замахва четири пъти с бутилката срещу Ейбрахам Диау, като го уцелва два пъти в главата и веднъж в рамото.

Прокурор Хайди Стоунклиф съобщи, че Браун е използвал „тежка квадратна бутилка от текила“, за да нанесе първите два удара от лявата страна на главата на Диау. След това певецът е продължил да го налага с юмруци, докато жертвата се е опитвала да се извърне.

По думите на прокурора Акинлолу се е намесил, хващайки Диау в здрава прегръдка, за да го обездвижи.

„Г-н Диау пада на земята, а г-н Браун продължава да му нанася юмручни удари“, заяви Стоунклиф. На друг от видеоклиповете се вижда как околните с усилие издърпват американския певец от жертвата.

Цялото меле е продължило около 20 секунди и е разиграно в ранните часове на утрото – около 3:00 часа сутринта.

Редактор: Стела Христова
Крис Браун нападение условна присъда Лондон нощен клуб побой бутилка текила съд
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

10-годишно дете почина в „Пирогов“, прокуратурата разследва случай за немарливост

10-годишно дете почина в „Пирогов“, прокуратурата разследва случай за немарливост

Дъщерята на Брус Уилис си направи генетичен тест заради деменцията на баща си

Дъщерята на Брус Уилис си направи генетичен тест заради деменцията на баща си

Асен Василев с остри критики към Румен Радев

Асен Василев с остри критики към Румен Радев

Уцелен в главата от руски куршум: Мъжът, който никога повече не заспа през следващите 40 години

Уцелен в главата от руски куршум: Мъжът, който никога повече не заспа през следващите 40 години

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Рали звярът - Peugeot E-T16 с три ел. мотор – може да излезе на пазара. Догодина

Рали звярът - Peugeot E-T16 с три ел. мотор – може да излезе на пазара. Догодина

carmarket.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 3 дни
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 3 дни
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 3 дни
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Загадката Фимбулвинтер: Скритата истина зад викингския мит за края на света

Загадката Фимбулвинтер: Скритата истина зад викингския мит за края на света

Любопитно Преди 22 минути

Бил ли е апокалипсисът в скандинавската митология истинско природно бедствие? Учени разкриват смразяващата връзка между катаклизма от VI век и Рагнарьок

Лидери от Европа и света поздравиха победителите на изборите в Сърбия

Лидери от Европа и света поздравиха победителите на изборите в Сърбия

Свят Преди 39 минути

Държавни представители и европейски политици реагираха на резултатите от парламентарните избори в Сърбия

Кремъл: Мирните преговори не означават спиране на бойните действия в Украйна

Кремъл: Мирните преговори не означават спиране на бойните действия в Украйна

Свят Преди 1 час

Дмитрий Песков заяви, че руската армия ще продължи ударите си. Москва обяви готовност за допълнително хуманитарно примирие след договореното спиране на огъня в Олешки

10 пъти повече столетници: Италианско село разкри рецептата за дълъг живот

10 пъти повече столетници: Италианско село разкри рецептата за дълъг живот

Любопитно Преди 1 час

Концепцията за „сини зони“ отдавна привлича вниманието на учени и демографи, опитващи се да разгадаят тайните на здравословния и продължителен живот

КФН предупреди за измама с фалшиви профили във Facebook и инвестиционни предложения

КФН предупреди за измама с фалшиви профили във Facebook и инвестиционни предложения

България Преди 1 час

Измамници използват името и логото на Българската асоциация на управляващите дружества, за да привличат потребители с обещания за управление на парите им

<p>Над 52% за студентите и поражение за Вучич: Сърбия влиза в нова политическа ера</p>

Изборите в Сърбия: Студентската листа печели с над 52%, избирателната активност - близо 70%

Свят Преди 1 час

​Политическото движение, израснало от близо две години антиправителствени протести, печели убедително предсрочните избори. Александър Вучич призна поражението, а хиляди граждани празнуваха по улиците

<p>САЩ тестват оръжие с топлинни лъчи</p>

Пентагонът разреши тестове на оръжие с топлинен лъч по границата с Мексико

Свят Преди 1 час

Системата предизвиква силно усещане за парене по кожата. Министерството на вътрешната сигурност ще може да я използва за тестове в рамките на седем месеца

Claude проби платена защита и стигна до данни за избирателите в САЩ

Claude проби платена защита и стигна до данни за избирателите в САЩ

Свят Преди 1 час

Информацията е свързана с изборите в щата Джорджия

Банани

Вечно жълти банани и домати с витамин D: Готови ли сме за ерата на прецизните храни

Любопитно Преди 2 часа

Генното редактиране се различава леко от генетичната модификация (ГМО), последната включва въвеждане на изцяло чужда ДНК в даден вид, докато първата се фокусира върху много по-специфични промени в рамките на собствения геном на организма

Кажи ми как се събуждаш, за да ти кажа кой си: 6 сутрешни типа според психолозите

Кажи ми как се събуждаш, за да ти кажа кой си: 6 сутрешни типа според психолозите

Любопитно Преди 2 часа

Начинът, по който прекарваме първите часове на деня, не е просто въпрос на навик, а може да разкрие съществени аспекти от нашата психология и вътрешни нужди

Луис Инасио Лула да Силва

Драматичен обрат в Бразилия: Лула победи Болсонаро, който отказва да признае резултата

Свят Преди 2 часа

81-годишният ляв президент спечели безпрецедентен четвърти мандат, но съперникът му Флавио Болсонаро отказа да признае поражението си

„Ще има много кръв“: Хайди Клум подсказа какъв ще бъде костюмът ѝ за Хелоуин

„Ще има много кръв“: Хайди Клум подсказа какъв ще бъде костюмът ѝ за Хелоуин

Любопитно Преди 2 часа

Супермоделът Хайди Клум отново е готова да шокира феновете за Хелоуин. Седмица преди легендарното си парти, звездната водеща показа първи кадри от изключително сложния си и кървав костюм, по който работи цял екип от професионалисти

Нови доказателства след 5000 години пренаписват историята за първата жена фараон на Египет

Нови доказателства след 5000 години пренаписват историята за първата жена фараон на Египет

Любопитно Преди 2 часа

Нови дигитални анализи на древни йероглифи потвърдиха, че Меритнейт е била първата жена фараон в историята на Древен Египет, управлявала самостоятелно преди повече от 5000 години

14-годишно момче взе „Мерцедеса“ на баща си и се вряза в ограда в Заветско

14-годишно момче взе „Мерцедеса“ на баща си и се вряза в ограда в Заветско

България Преди 2 часа

Бащата и непълнолетният му син направили опит да укрият катастрофиралия автомобил в село Острово. Полицията свали регистрационните табели на колата и състави актове

Тръмп нарече Норвегия „скапана страна“, обяви, че не иска никого оттам

Тръмп нарече Норвегия „скапана страна“, обяви, че не иска никого оттам

Свят Преди 2 часа

Американският президент свърза отказа да му бъде присъдена Нобеловата награда за мир с отношението си към норвежците. Осло припомни, че комитетът е независим от правителството

21-годишен младеж основа държава на Дунав, Хърватия го изгони, а ООН го награди

21-годишен младеж основа държава на Дунав, Хърватия го изгони, а ООН го награди

Свят Преди 2 часа

Даниел Джаксън основава Свободна република Вердис върху ничия земя край река Дунав. В момента той управлява в изгнание заради забрана от Хърватия, но вече получава международни признания за хуманитарната си дейност

Всичко от днес

От мрежата

10 малки кучета с голям характер и ярка индивидуалност

dogsandcats.bg

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg
1

Украсиха зооцентъра в Добрич с рисунки

sinoptik.bg
1

Рила крие красиво, но хищно растение

sinoptik.bg

Лорина Камбурова и тъжната история на едно момиче, което щеше да навърши 35

Edna.bg

От пухкав тийнейджър до любим телевизионен готвач: Шеф Никола показа стара снимка и изненада всички

Edna.bg

Гюров и Кандев сезираха ЦИК за предизборна агитация на Румен Радев чрез каналите на МС

Nova.bg

Разследват смъртта на дете, починало в „Пирогов”

Nova.bg