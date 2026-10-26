Асен Василев с остри критики към Румен Радев

"Казано им е да си останат вкъщи": Спирал ли е някой хората в Кърджали да гласуват?

Б их посъветвал Румен Радев да не използва Министерския съвет като партийна централа, тъй като това е нарушение на изборния кодекс. Това каза лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев, цитиран от Dariknews.bg.

„Преди да обвинява други хора в „сглобки“, г-н Радев да погледне какво се случва в родното му село. Николай Балабанов, кмет на село Славяново, избран от ГЕРБ, в момента е в структурите на „Прогресивна България“ като координатор. „Сглобка“ в родното село на г-н Радев. Може би затова сънува сглобки. Истината е, че на българските граждани им е писнало някой да ги плаши с нещо. Скоро ще извадят и лошата ламя Спаска да обяснява колко е зле, защото г-н Радев е абсолютно несъстоятелен като премиер. Не може да защити сигурността на българските граждани“, смята Василев.

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„Виждаме, че се случва показно убийство, а г-н Радев казва, че тези показни убийства щели да продължат. Казва, че те били, защото олигархията се избивала. Човекът, който беше убит, е подкрепял г-жа Йотова, присъствал е на нейния инициативен комитет и е бил близък приятел на министър Демерджиев, с когото е трябвало в деня на убийството да открият турнир по таекуондо. Олигархия ли е това? Ако е такава, може би е „прогресивна“ олигархия“, каза Василев и подчерта: „Всички снимки на този човек са с хора от кръга на Румен Радев и с него самия“.

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Според Василев, премиерът си позволява да плаши българските граждани с война.

„Само да му припомня, че войната започна през 2022 г., когато Русия нахлу в Украйна. Оттогава досега се смениха много правителства, управляваха различни премиери, но не допуснахме в българските териториални води и в изключителната икономическа зона да има потопени кораби или дронове да нарушават въздушното ни пространство“, посочи лидерът на „Продължаваме Промяната“.

„Въпросът не е дали искаш мир, а дали знаеш как да го постигнеш“, посочи Василев.

„Защо в момента нямаме система за защита...Колко професионално си е свърши г-н Радев работата - като шеф на ВВС, като главнокомандващ, за да може България да е реално подготвена. Моята работа като финансов министър съм си я свършил, намерихме пари за отбрана тогава, въпреки само 3% дефицит“, добави Василев.