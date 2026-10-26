Свят

Опасен вредител по дърветата е засечен в Европа

Ясеновият агрилус е засечен в Унгария и Словакия. В България присъствието му не е установено, но институциите засилват контрола и наблюдението

26 октомври 2026, 15:14
Опасен вредител по дърветата е засечен в Европа
Източник: iStock
  • Опасният вредител ясенов агрилус е открит за първи път в ЕС.
  • БАБХ координира превантивни мерки, засилен контрол върху вноса на дървен материал и поставяне на допълнителни уловки.
  • В България вредителят не е установен, а наблюденията се извършват ежегодно от 2014 г.

В Европейския съюз е установено за първи път присъствието на опасен вредител по дърветата, което накара българските власти да предприемат спешни превантивни мерки. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) вече координира действия за засилване на контрола и превенцията срещу евентуалното му навлизане у нас.

Огнища на така наречения ясенов агрилус (Agrilus planipennis) са открити в Унгария и Словакия, съобщават от NOVA. Въпреки че насекомото все още не е засечено на територията на България, институциите вече обсъждат допълнителни мерки за предотвратяване на появата и разпространението му.

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  • Каква е заплахата?

Ясеновият агрилус е включен в списъка на приоритетните карантинни вредители за Европейския съюз. Според Focus News, той е сред най-опасните вредители за ясеновите дървета, като напада всички европейски видове ясен и може да причини загиването им само в рамките на няколко години. Потенциалното му разпространение би могло да унищожи цели гори.

Евентуалното му навлизане в страната би застрашило не само горските масиви, но и дърветата в парковете и градските зелени площи. Това би имало сериозни последици както за икономиката, така и за биоразнообразието в страната. От БАБХ уточняват, че официални наблюдения за вредителя се извършват ежегодно още от 2014 г. и до момента присъствието му в България не е установено.

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  • Координиран отговор на институциите

По повод заплахата, Българската агенция по безопасност на храните е организирала работна среща с представители на ключови държавни институции и научни организации. Срещата, ръководена от заместник изпълнителния директор на БАБХ Невена Петрова, е събрала експерти от Изпълнителната агенция по горите, Министерството на околната среда и водите, Лесотехническия университет и научни институти към Българската академия на науките.

По време на дискусията са обсъдени конкретни стъпки за ранно откриване на насекомото и действията, които трябва да се предприемат, ако то бъде засечено на българска територия. Особено внимание е обърнато на контрола върху вноса и придвижването на дървен материал, който представлява основен риск за разпространението на вредителя. Разгледани са и възможностите за поставяне на повече специализирани уловки на подходящи места в страната, за да се подпомогне наблюдението.

Институциите са се договорили да продължат обмена на информация и съвместната си работа. Според експертите, цитирани от медиите, навременните проверки, научните изследвания и информираността на обществото са от ключово значение за успешното предотвратяване на разпространението на ясеновия агрилус. Представени са и мерките, прилагани в други държави, както и европейските правила за ограничаване на опасни вредители по растенията.

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