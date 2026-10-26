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"Приятелите ме спасиха": Брад Пит с изповед за "тъмните дни" и развода с Анджелина Джоли

62-годишният актьор разкри как е преживял най-тежките си житейски кризи, докато децата му едно по едно се отказват от неговата фамилия

26 октомври 2026, 15:39
"Приятелите ме спасиха": Брад Пит с изповед за "тъмните дни" и развода с Анджелина Джоли
Източник: Getty Images

Х оливудският любимец Брaд Пит направи рядка и изключително откровена изповед за болката, загубите и най-трудните си моменти, последвали бурния и продължил с години развод с бившата му съпруга Анджелина Джоли, съобщава Daily Mail.

По време на промотирането на новия си филм Heart of the Beast („Сърцето на звяра“), в който играе пенсиониран офицер от специалните части, оцеляващ след самолетна катастрофа в дивата природа на Аляска, 62-годишният актьор направи паралел между оцеляването на екран и в реалния си живот.

„Когато се сетя за най-тъмните си дни, разчитах изключително много на най-близките си хора - шепа истински приятели и семейството. Бях напълно открит пред тях за цялата си битка. Да имаш свободата да бъдеш искрен пред хората, които те обичат и ти пазят гърба, е всичко“, споделя Пит. 

Трънливият път и стратегията на „малките победи“

Актьорът разкрива, че експертите по оцеляване, с които е работил по филма, са му дали ценен урок, който е приложил и в личния си живот: „Специалистите ни казваха, че всичко се свежда до малките победи. Ще имаш загуби, ще изпитваш болка, но важното е просто да стигнеш до следващата малка победа. Помислих си, че това идеално приляга на живота ни - когато преминаваш през огромни предизвикателства, не трябва да гледаш голямата картина, а да се фокусираш върху това да спечелиш следващата малка стъпка“.

Изповедта на актьора идва малко след като близки до него източници разкриха пред медиите, че бракът му с Джоли е изпратил живота му в „връхлитаща спирала“.

„Той никога е нямал проблем с алкохола, имаше проблем с Анджелина. Брaд работи много върху себе си и най-накрая се намира на наистина добро място“, твърдят негови приятели.

Анджелина напуска САЩ, а децата зачеркват фамилията Пит

Разводът между Брaд Пит и 51-годишната Анджелина Джоли бе финализиран едва през 2024 г., след осемгодишна съдебна сага.

Днес актрисата вече планира да напусне САЩ и да живее „номадски живот“, след като и най-малките им деца - близнаците Нокс и Вивиан - вече навършиха 18 години. С това отпаднаха и съдебните ограничения Джоли да живее близо до Лос Анджелис заради споразумението за попечителство.

Ударът за актьора обаче остава дълбок. Вече всички шест деца от брака им са пълнолетни, а четири от тях - Мадокс (25), Захара (21), Шайло (20) и Вивиан (18) - вече официално предприеха правни стъпки, за да премахнат фамилията Пит и да останат само с Джоли.

Брад Пит се появи с Инес де Рамон на бляскава премиера в Ню Йорк
6 снимки
Брад Пит Инес
Брад Пит Инес
Брад Пит Инес
Брад Пит Инес

Докато Джоли разширява модния си бранд Atelier Jolie по света, Брaд Пит постепенно изгражда новия си живот до 33-годишната си приятелка Инес де Рамон, с която са заедно вече близо четири години.

Източник: Daily Mail    
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