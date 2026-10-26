Свят

Пентагонът разреши тестове на оръжие с топлинен лъч по границата с Мексико

Системата предизвиква силно усещане за парене по кожата. Министерството на вътрешната сигурност ще може да я използва за тестове в рамките на седем месеца

26 октомври 2026, 13:45
Пентагонът разреши тестове на оръжие с топлинен лъч по границата с Мексико
Източник: iStock/Getty Images
  • Пентагонът разреши временното предоставяне на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ на система за топлинен лъч, която може да предизвиква силно парене, за тестване и разработване на тактики за гранични операции.
  • Оръжието може да въздейства на хора от разстояние над 800 метра, но досега не е използвано за разпръскване на тълпи по границата между САЩ и Мексико.
  • Бивши служители предупреждават за рискове от наранявания, удавяне и правни проблеми, а някои гранични служители поставят под въпрос необходимостта от системата.

Перфектното оръжие за потушаване на бунтове

Пентагонът е разрешил на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ да тества военно оръжие, което излъчва топлинен лъч, и да разработи тактики за евентуалното му използване при операции по южната граница на страната. Това става ясно от меморандум, подписан от министъра на отбраната Пийт Хегсет миналия месец и получен от CNN.

Оръжието, официално известно като система за активно отблъскване (Active Denial System, ADS), е несмъртоносно средство, което излъчва невидим лъч от електромагнитни вълни с обсег малко над 800 метра, съобщават американските военни.

Енергийният лъч предизвиква усещане за парене при контакт с човешката кожа. В миналото представители на Пентагона са сравнявали ефекта с усещането за силна горещина при отваряне на нагорещена фурна. По думите на военни служители последвалото „мравучкане“ продължава между 10 и 15 минути, но същевременно поражда „инстинктивен и неудържим порив човек да избяга от въздействието“.

Разполагането на подобно оръжие по американската граница би било безпрецедентна стъпка дори за администрацията на Доналд Тръмп, която постави охраната на границите и ограничаването на имиграцията сред основните си приоритети.

В искането на Министерството на вътрешната сигурност не се уточнява къде и как ще бъде тествана системата, нито по какъв начин може да бъде използвана впоследствие. По данни на настоящи и бивши служители на Митническата и гранична служба на САЩ обаче през годините са водени вътрешни обсъждания за евентуалното ѝ използване за разпръскване на тълпи по границата между САЩ и Мексико.

Американски представители са обмисляли използването на системата и по време на вътрешни безредици. Това включва и периода в края на първия президентски мандат на Доналд Тръмп, когато избухнаха протести след убийството на Джордж Флойд, съобщи пред CNN бивш американски служител, запознат с тези обсъждания.

Меморандумът разрешава системата ADS да бъде предоставена временно на Министерството на вътрешната сигурност за срок от седем месеца, считано от септември. В документа изрично се посочва, че тя „не трябва да бъде управлявана от персонала на Министерството на войната“, наименование, използвано в меморандума за Министерството на отбраната на САЩ. Така изглежда, че Пентагонът се освобождава от отговорност за начина, по който системата за насочена енергия в крайна сметка може да бъде използвана.

В документа се уточнява също, че Министерството на вътрешната сигурност носи изключителна отговорност за „използването на системата, нейното прилагане и разработването на тактики, техники и процедури“.

След изтичането на седеммесечния срок ведомството може да подаде допълнително искане за по-нататъшно използване на системата на Пентагона при гранични операции, в зависимост от нуждите, съобщи пред CNN представител на Министерството на отбраната.

„Митническата и гранична служба на САЩ непрекъснато оценява нови технологии, особено такива, които повишават оперативната ефективност и укрепват способностите за изпълнение на мисията“, заяви говорител на службата в изявление до CNN.

От Пентагона са препратили телевизията към Министерството на вътрешната сигурност за коментар.

Преди близо две десетилетия американските военни за кратко разположиха системата в Афганистан, но в крайна сметка се отказаха от използването ѝ в активни бойни операции. Военните са обмисляли и прилагането ѝ за контрол на тълпи в американски съоръжения в чужбина, където по онова време са били задържани заподозрени в тероризъм. И в този случай обаче в крайна сметка са се отказали от употребата ѝ, съобщи източник, запознат с предишните вътрешни обсъждания.

Представители на Митническата и гранична служба и преди са разглеждали възможността системата да бъде използвана в райони с висока концентрация на незаконни преминавания на границата. Граничните власти периодично са обсъждали потенциала ѝ като средство за разпръскване на тълпи, но досега тя никога не е била използвана за тази цел.

Устройството се монтира към стандартните автоматични карабини М-4, с които са въоръжени сухопътните сили на САЩ

  • Опасения за ефективността и законността

В миналото служителите са се сблъсквали с редица пречки, свързани със законността на подобна употреба, правилата за използване на сила, ефективността на системата и потенциални проблеми със суверенитета. Последният въпрос е особено важен, ако оръжието бъде използвано срещу хора на мексиканска територия, които все още не са преминали в САЩ.

Основното опасение обаче е било дали системата може да причини вреди на хората, пряко или косвено.

„Дори ако ги преследвате обратно към реката, не искате те да влязат във водата и да се удавят“, заяви пред CNN бивш служител на Митническата и гранична служба. „Струва ли си усилието предвид разходите, обучението и правилата, които ще трябва да създадете“, допълни служителят.

Според служител на Митническата и гранична служба секторът Ел Сентро, който обхваща около 113 километра от границата между САЩ и Мексико, е оценявал системата преди няколко години. По това време секторът е бил ръководен от Родни Скот, който сега оглавява службата.

Тогава властите са обсъждали дали системата може да помогне на граничните служители да се справят с увеличения брой незаконни преминавания в района на близката река, като възпрепятства хората да опитват да я пресичат или ги принуждава да излязат от водата.

Едно от опасенията е било, че технологията може да доведе до увеличаване на спасителните операции, ако хората бъдат обездвижени или неспособни да се придвижват заради въздействието ѝ, посочи служителят. Не е ясно защо в крайна сметка системата не е била използвана.

През 2018 г., преди междинните избори в САЩ, представители на Митническата и гранична служба също са обсъждали възможността оръжието да бъде използвано срещу мигранти. Тогавашният министър на вътрешната сигурност Кирстен Нилсен обаче отхвърлила идеята.

„Проблемът беше в това, че имигрантите и гражданите се третират като вражески бойци“, заяви пред CNN бивш служител на Министерството на вътрешната сигурност, запознат с предишните обсъждания за използването на оръжието срещу мигранти. „Подобни действия, които се възприемат като нехуманно отношение, обикновено биват отхвърляни“, допълни той.

Някои служители на граничния патрул напоследък изразяват съмнения дали изобщо има нужда от подобно средство на фона на малкия брой преминавания на границата и увеличаването на персонала, съобщи друг бивш служител на Митническата и гранична служба.

Източник: CNN    
топлинен лъч несмъртоносно оръжие Пентагон граница САЩ Мексико гранична сигурност мигранти Система за активно отблъскване разпръскване на тълпи Министерство на вътрешната сигурност имиграция
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

10-годишно дете почина в „Пирогов“, прокуратурата разследва случай за немарливост

10-годишно дете почина в „Пирогов“, прокуратурата разследва случай за немарливост

Дъщерята на Брус Уилис си направи генетичен тест заради деменцията на баща си

Дъщерята на Брус Уилис си направи генетичен тест заради деменцията на баща си

Асен Василев с остри критики към Румен Радев

Асен Василев с остри критики към Румен Радев

Уцелен в главата от руски куршум: Мъжът, който никога повече не заспа през следващите 40 години

Уцелен в главата от руски куршум: Мъжът, който никога повече не заспа през следващите 40 години

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Рали звярът - Peugeot E-T16 с три ел. мотор – може да излезе на пазара. Догодина

Рали звярът - Peugeot E-T16 с три ел. мотор – може да излезе на пазара. Догодина

carmarket.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 3 дни
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 3 дни
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 3 дни
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Наводнения и кални свлачища блокираха тайландския остров Пукет

Наводнения и кални свлачища блокираха тайландския остров Пукет

Свят Преди 3 минути

Наводненията идват в момент, когато Тайланд се бори с последиците от продължителни мусонни дъждове

Опасен вредител по дърветата е засечен в Европа

Опасен вредител по дърветата е засечен в Европа

Свят Преди 22 минути

Ясеновият агрилус е засечен в Унгария и Словакия. В България присъствието му не е установено, но институциите засилват контрола и наблюдението

Лидери от Европа и света поздравиха победителите на изборите в Сърбия

Лидери от Европа и света поздравиха победителите на изборите в Сърбия

Свят Преди 40 минути

Държавни представители и европейски политици реагираха на резултатите от парламентарните избори в Сърбия

Иванка Тръмп и Джаред Кушнер

„Най-добрата сделка, която направихме“: Любовната история на Иванка Тръмп и Джаред Кушнер

Любопитно Преди 55 минути

Иванка Тръмп и Джаред Кушнер отбелязват 17 години от сватбата си. От първата среща през 2007 г. и кариерата им в Белия дом до сбогуването с политиката и спокойния живот в Маями - вижте любовната им история, разказана в снимки

Франция - „най-болният човек в Европа“

Франция - „най-болният човек в Европа“

Свят Преди 1 час

Втората по големина икономика в Европейския съюз е въвлечена в порочен кръг от бюджетни и социални кризи, които взаимно се задълбочават

Кремъл: Мирните преговори не означават спиране на бойните действия в Украйна

Кремъл: Мирните преговори не означават спиране на бойните действия в Украйна

Свят Преди 1 час

Дмитрий Песков заяви, че руската армия ще продължи ударите си. Москва обяви готовност за допълнително хуманитарно примирие след договореното спиране на огъня в Олешки

10 пъти повече столетници: Италианско село разкри рецептата за дълъг живот

10 пъти повече столетници: Италианско село разкри рецептата за дълъг живот

Любопитно Преди 1 час

Концепцията за „сини зони“ отдавна привлича вниманието на учени и демографи, опитващи се да разгадаят тайните на здравословния и продължителен живот

КФН предупреди за измама с фалшиви профили във Facebook и инвестиционни предложения

КФН предупреди за измама с фалшиви профили във Facebook и инвестиционни предложения

България Преди 1 час

Измамници използват името и логото на Българската асоциация на управляващите дружества, за да привличат потребители с обещания за управление на парите им

Банани

Вечно жълти банани и домати с витамин D: Готови ли сме за ерата на прецизните храни

Любопитно Преди 2 часа

Генното редактиране се различава леко от генетичната модификация (ГМО), последната включва въвеждане на изцяло чужда ДНК в даден вид, докато първата се фокусира върху много по-специфични промени в рамките на собствения геном на организма

Кажи ми как се събуждаш, за да ти кажа кой си: 6 сутрешни типа според психолозите

Кажи ми как се събуждаш, за да ти кажа кой си: 6 сутрешни типа според психолозите

Любопитно Преди 2 часа

Начинът, по който прекарваме първите часове на деня, не е просто въпрос на навик, а може да разкрие съществени аспекти от нашата психология и вътрешни нужди

Луис Инасио Лула да Силва

Драматичен обрат в Бразилия: Лула победи Болсонаро, който отказва да признае резултата

Свят Преди 2 часа

81-годишният ляв президент спечели безпрецедентен четвърти мандат, но съперникът му Флавио Болсонаро отказа да признае поражението си

„Ще има много кръв“: Хайди Клум подсказа какъв ще бъде костюмът ѝ за Хелоуин

„Ще има много кръв“: Хайди Клум подсказа какъв ще бъде костюмът ѝ за Хелоуин

Любопитно Преди 2 часа

Супермоделът Хайди Клум отново е готова да шокира феновете за Хелоуин. Седмица преди легендарното си парти, звездната водеща показа първи кадри от изключително сложния си и кървав костюм, по който работи цял екип от професионалисти

Нови доказателства след 5000 години пренаписват историята за първата жена фараон на Египет

Нови доказателства след 5000 години пренаписват историята за първата жена фараон на Египет

Любопитно Преди 2 часа

Нови дигитални анализи на древни йероглифи потвърдиха, че Меритнейт е била първата жена фараон в историята на Древен Египет, управлявала самостоятелно преди повече от 5000 години

14-годишно момче взе „Мерцедеса“ на баща си и се вряза в ограда в Заветско

14-годишно момче взе „Мерцедеса“ на баща си и се вряза в ограда в Заветско

България Преди 2 часа

Бащата и непълнолетният му син направили опит да укрият катастрофиралия автомобил в село Острово. Полицията свали регистрационните табели на колата и състави актове

Тръмп нарече Норвегия „скапана страна“, обяви, че не иска никого оттам

Тръмп нарече Норвегия „скапана страна“, обяви, че не иска никого оттам

Свят Преди 2 часа

Американският президент свърза отказа да му бъде присъдена Нобеловата награда за мир с отношението си към норвежците. Осло припомни, че комитетът е независим от правителството

21-годишен младеж основа държава на Дунав, Хърватия го изгони, а ООН го награди

21-годишен младеж основа държава на Дунав, Хърватия го изгони, а ООН го награди

Свят Преди 2 часа

Даниел Джаксън основава Свободна република Вердис върху ничия земя край река Дунав. В момента той управлява в изгнание заради забрана от Хърватия, но вече получава международни признания за хуманитарната си дейност

Всичко от днес

От мрежата

10 малки кучета с голям характер и ярка индивидуалност

dogsandcats.bg

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg
1

Украсиха зооцентъра в Добрич с рисунки

sinoptik.bg
1

Рила крие красиво, но хищно растение

sinoptik.bg

Лорина Камбурова и тъжната история на едно момиче, което щеше да навърши 35

Edna.bg

От пухкав тийнейджър до любим телевизионен готвач: Шеф Никола показа стара снимка и изненада всички

Edna.bg

Гюров и Кандев сезираха ЦИК за предизборна агитация на Румен Радев чрез каналите на МС

Nova.bg

Разследват смъртта на дете, починало в „Пирогов”

Nova.bg