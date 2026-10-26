Пентагонът разреши тестове на оръжие с топлинен лъч по границата с Мексико

Пентагонът разреши временното предоставяне на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ на система за топлинен лъч, която може да предизвиква силно парене, за тестване и разработване на тактики за гранични операции.

Оръжието може да въздейства на хора от разстояние над 800 метра, но досега не е използвано за разпръскване на тълпи по границата между САЩ и Мексико.

Бивши служители предупреждават за рискове от наранявания, удавяне и правни проблеми, а някои гранични служители поставят под въпрос необходимостта от системата.

Перфектното оръжие за потушаване на бунтове

Пентагонът е разрешил на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ да тества военно оръжие, което излъчва топлинен лъч, и да разработи тактики за евентуалното му използване при операции по южната граница на страната. Това става ясно от меморандум, подписан от министъра на отбраната Пийт Хегсет миналия месец и получен от CNN .

Оръжието, официално известно като система за активно отблъскване (Active Denial System, ADS), е несмъртоносно средство, което излъчва невидим лъч от електромагнитни вълни с обсег малко над 800 метра, съобщават американските военни.

Енергийният лъч предизвиква усещане за парене при контакт с човешката кожа. В миналото представители на Пентагона са сравнявали ефекта с усещането за силна горещина при отваряне на нагорещена фурна. По думите на военни служители последвалото „мравучкане“ продължава между 10 и 15 минути, но същевременно поражда „инстинктивен и неудържим порив човек да избяга от въздействието“.

Разполагането на подобно оръжие по американската граница би било безпрецедентна стъпка дори за администрацията на Доналд Тръмп, която постави охраната на границите и ограничаването на имиграцията сред основните си приоритети.

Pentagon grants DHS permission to test heat ray weapon for potential use at border https://t.co/Do4D43bF3C — Between Skies (@StrongFixion) October 22, 2026

В искането на Министерството на вътрешната сигурност не се уточнява къде и как ще бъде тествана системата, нито по какъв начин може да бъде използвана впоследствие. По данни на настоящи и бивши служители на Митническата и гранична служба на САЩ обаче през годините са водени вътрешни обсъждания за евентуалното ѝ използване за разпръскване на тълпи по границата между САЩ и Мексико.

Американски представители са обмисляли използването на системата и по време на вътрешни безредици. Това включва и периода в края на първия президентски мандат на Доналд Тръмп, когато избухнаха протести след убийството на Джордж Флойд, съобщи пред CNN бивш американски служител, запознат с тези обсъждания.

Меморандумът разрешава системата ADS да бъде предоставена временно на Министерството на вътрешната сигурност за срок от седем месеца, считано от септември. В документа изрично се посочва, че тя „не трябва да бъде управлявана от персонала на Министерството на войната“, наименование, използвано в меморандума за Министерството на отбраната на САЩ. Така изглежда, че Пентагонът се освобождава от отговорност за начина, по който системата за насочена енергия в крайна сметка може да бъде използвана.

В документа се уточнява също, че Министерството на вътрешната сигурност носи изключителна отговорност за „използването на системата, нейното прилагане и разработването на тактики, техники и процедури“.

След изтичането на седеммесечния срок ведомството може да подаде допълнително искане за по-нататъшно използване на системата на Пентагона при гранични операции, в зависимост от нуждите, съобщи пред CNN представител на Министерството на отбраната.

Pentagon grants DHS permission to test heat ray weapon for potential use at border https://t.co/yHKdJF3dS7 — WanderinWoodsman🗺🌐🇺🇸🥋in support of 🇦🇫🇺🇦 (@WanderNWoodsman) October 21, 2026

„Митническата и гранична служба на САЩ непрекъснато оценява нови технологии, особено такива, които повишават оперативната ефективност и укрепват способностите за изпълнение на мисията“, заяви говорител на службата в изявление до CNN.

От Пентагона са препратили телевизията към Министерството на вътрешната сигурност за коментар.

Преди близо две десетилетия американските военни за кратко разположиха системата в Афганистан, но в крайна сметка се отказаха от използването ѝ в активни бойни операции. Военните са обмисляли и прилагането ѝ за контрол на тълпи в американски съоръжения в чужбина, където по онова време са били задържани заподозрени в тероризъм. И в този случай обаче в крайна сметка са се отказали от употребата ѝ, съобщи източник, запознат с предишните вътрешни обсъждания.

Представители на Митническата и гранична служба и преди са разглеждали възможността системата да бъде използвана в райони с висока концентрация на незаконни преминавания на границата. Граничните власти периодично са обсъждали потенциала ѝ като средство за разпръскване на тълпи, но досега тя никога не е била използвана за тази цел.

Устройството се монтира към стандартните автоматични карабини М-4, с които са въоръжени сухопътните сили на САЩ

Опасения за ефективността и законността

В миналото служителите са се сблъсквали с редица пречки, свързани със законността на подобна употреба, правилата за използване на сила, ефективността на системата и потенциални проблеми със суверенитета. Последният въпрос е особено важен, ако оръжието бъде използвано срещу хора на мексиканска територия, които все още не са преминали в САЩ.

Основното опасение обаче е било дали системата може да причини вреди на хората, пряко или косвено.

„Дори ако ги преследвате обратно към реката, не искате те да влязат във водата и да се удавят“, заяви пред CNN бивш служител на Митническата и гранична служба. „Струва ли си усилието предвид разходите, обучението и правилата, които ще трябва да създадете“, допълни служителят.

Според служител на Митническата и гранична служба секторът Ел Сентро, който обхваща около 113 километра от границата между САЩ и Мексико, е оценявал системата преди няколко години. По това време секторът е бил ръководен от Родни Скот, който сега оглавява службата.

Тогава властите са обсъждали дали системата може да помогне на граничните служители да се справят с увеличения брой незаконни преминавания в района на близката река, като възпрепятства хората да опитват да я пресичат или ги принуждава да излязат от водата.

Едно от опасенията е било, че технологията може да доведе до увеличаване на спасителните операции, ако хората бъдат обездвижени или неспособни да се придвижват заради въздействието ѝ, посочи служителят. Не е ясно защо в крайна сметка системата не е била използвана.

През 2018 г., преди междинните избори в САЩ, представители на Митническата и гранична служба също са обсъждали възможността оръжието да бъде използвано срещу мигранти. Тогавашният министър на вътрешната сигурност Кирстен Нилсен обаче отхвърлила идеята.

„Проблемът беше в това, че имигрантите и гражданите се третират като вражески бойци“, заяви пред CNN бивш служител на Министерството на вътрешната сигурност, запознат с предишните обсъждания за използването на оръжието срещу мигранти. „Подобни действия, които се възприемат като нехуманно отношение, обикновено биват отхвърляни“, допълни той.

Някои служители на граничния патрул напоследък изразяват съмнения дали изобщо има нужда от подобно средство на фона на малкия брой преминавания на границата и увеличаването на персонала, съобщи друг бивш служител на Митническата и гранична служба.