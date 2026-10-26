Заловиха цигари за над 1,8 млн. евро в камион край Петрич

М ащабен опит за контрабанда на цигари беше пресечен на автомагистрала „Струма“, където митнически служители задържаха товарна композиция с 480 000 кутии цигари без български акцизен бандерол. Според съобщение на прокуратурата, общата стойност на задържаната стока надхвърля 1,8 милиона евро.

Акцията е проведена в полунощ на 23 октомври 2026 г. в района на село Марикостиново, община Петрич. Служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ при Агенция „Митници“ са спрели за проверка товарен камион с влекач и хладилно полуремарке, който е пътувал от Гърция към България. Превозното средство е било с български регистрационни номера.

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Според представените от водача транспортни документи, камионът е трябвало да превозва домакински стоки. Последвалият рентгенов контрол и щателна митническа проверка обаче разкриват съвсем различна картина. Установено е, че всичките 32 палета в ремаркето са били натоварени с кашони с цигари от известна търговска марка, но без задължителния за страната бандерол.

Общото количество на контрабандната стока е 480 000 кутии, а точната им стойност е изчислена на 1 838 400 евро. Водачът на товарната композиция – 59-годишен мъж., е привлечен в качеството на обвиняем.

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Под ръководството и надзора на Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Петрич, е образувано досъдебно производство. Разследването се води за държане на акцизни стоки без бандерол в големи размери.