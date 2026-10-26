КФН предупреди за измама с фалшиви профили във Facebook и инвестиционни предложения

К омисията за финансов надзор (КФН) предупреждава за опити за финансова измама чрез фалшиви профили във Facebook. Неизвестни лица се представят за Българската асоциация на управляващите дружества и се свързват с потребители с предложения за инвестиции и управление на средства.

Фалшиви имейли мамят от името на Комисията за финансов надзор

За да изглеждат достоверни, измамниците използват името, логото и други отличителни елементи на организацията. Чрез фалшивите профили те изпращат съобщения и отправят предложения за сключване на сделки с финансови инструменти и за управление на активи.

От КФН предупреждават, че подобни контакти могат да подведат потребителите и да доведат до финансови загуби.

Как да се предпазим от измама

Финансовият регулатор призовава гражданите да бъдат особено внимателни при получаване на непоискани инвестиционни предложения в социалните мрежи. Преди да предприемат действия, те трябва да проверят дали профилът е автентичен и дали лицето действително представлява съответната организация.

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От КФН съветват потребителите:

Да не изпращат лична информация, пароли или данни за банкови и инвестиционни сметки.

Да не превеждат пари, преди да са потвърдили самоличността на лицето, което се свързва с тях.

Да проверяват информацията за инвестиционните посредници и управляващите дружества в публичните регистри на КФН.

При съмнение за измама да прекратят комуникацията и да подадат сигнал до МВР и Комисията за финансов надзор.

В публичните регистри на КФН могат да бъдат проверени данните за лицензираните дружества, включително официалните им интернет страници и канали за комуникация. При съмнения гражданите могат да потърсят допълнителна информация и да я сверят с независими източници.

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Какво представлява Българската асоциация на управляващите дружества

Българската асоциация на управляващите дружества е създадена през 2004 г. и обединява компании, които професионално управляват инвестиционни фондове.

По предоставената информация в нея членуват 28 дружества, които представляват 146 фонда с активи на обща стойност близо 2,2 млрд. евро.

Ръст на измамите в социални мрежи - как да се пазим

Използването на името и логото на реална организация не доказва, че даден профил е официален. Затова КФН призовава потребителите да проверяват внимателно източника на всяко инвестиционно предложение, особено когато то е получено чрез социалните мрежи.