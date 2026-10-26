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Дъщерята на Брус Уилис си направи генетичен тест заради деменцията на баща си

„Страшно е да чуеш истината, но информацията е сила“: 38-годишната Румър Уилис с откровена изповед за болката и страха за собственото си здраве

26 октомври 2026, 14:09
Дъщерята на Брус Уилис си направи генетичен тест заради деменцията на баща си
Източник: Getty Images

Г олямата дъщеря на Брус Уилис - 38-годишната актриса Румър Уилис - предприе сериозни мерки за здравето си, провокирана от тежката диагноза на своя баща. Вследствие на фронтотемпоралната деменция (ФТД), с която звездата от „Умирай трудно“ се бори през последните години, Румър реши да се подложи на специализиран генетичен тест за риска от развитие на Алцхаймер и други дегенеративни заболявания, пише Daily Mail.

„Понякога е наистина страшно да получиш тези отговори. Очевидно в нашето семейство има генетични предразположения - не само деменцията, но и роднини, които са се борили с рак на гърдата. Но вярвам, че когато имаш информация, имаш и сила. Когато знаеш към какво си предразположен, можеш навреме да започнеш да работиш върху намаляването на възпаленията и здравето на сърцето“, откровена е Румър.

За нейно облекчение, резултатите от теста са показали „среден риск“, което означава, че няма пряка и опасна заплаха, но тя вече взима превантивни мерки.

„Ужасно ми липсва предишният ми баща“

В изключително емоционално видео в Instagram, дъщерята на Брус Уилис и Деми Мур не успя да скрие сълзите си, говорейки за настоящото състояние на екшън легендата: „Ужасно много ми липсва баща ми. Липсва ми онази версия на това, което беше той. Има дни, които са просто толкова трудни... Но се опитвам да бъда тук и сега, до него, такъв какъвто е в момента. Истината е, че да бъдеш силен означава да се научиш да приемаш и болката, и обичта едновременно“.

Румър, която е майка на 3-годишната Луета, споделя, че майчинството я е накарало да бъде още по-отговорна към своето тяло и ум. „Приемаме здравето си за даденост, докато не го загубим. Ако правиш малки крачки днес, с годините няма да се сринеш рязко от скалата“, допълва тя.

Хрониката на една тежка битка

През 2022 г. семейството на Брус Уилис за първи път съобщи, че той се оттегля от киното заради афазия - състояние, което засяга говорните умения. Година по-късно, през февруари 2023 г., диагнозата бе уточнена като прогресираща фронтотемпорална деменция (ФТД), засягаща паметта, поведението и речта.

Днес за 71-годишния актьор неуморно се грижат настоящата му съпруга Ема Хеминг Уилис, бившата му съпруга Деми Мур и петте му дъщери, превръщайки се в символ на семейна подкрепа и любов в най-трудните моменти.

Източник: Daily Mail    
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