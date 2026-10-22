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Студентско протестно движение разтърсва Сърбия от две години. Този уикенд то ще се опита да вземе властта

Нетрадиционна кампания оспорва 14-годишното управление на управляващата партия с дръзък демократичен експеримент

22 октомври 2026, 11:36
Студентско протестно движение разтърсва Сърбия от две години. Този уикенд то ще се опита да вземе властта
Александър Вучич   
Източник: Getty Images
  • Студентското движение в Сърбия оспорва властта на Александър Вучич с кампания срещу корупцията и управляващата Сръбска прогресивна партия.
  • Протестите започнаха след трагедията на гарата в Нови Сад през 2024 г., при която загинаха 16 души.
  • Изборите са оспорвани, а контролът на властта върху медиите и опасенията от следизборни сблъсъци поставят под въпрос демократичния процес.

В хладна есенна вечер група сръбски студенти доброволци обикаляха жилищните комплекси в Крняча, предградие на Белград, за да разговарят с избирателите. Те носеха ленти с надпис „Победа“, предварително подготвен списък с въпроси и мобилно приложение, което отбелязваше посетените домове и степента на подкрепа във всеки от тях, пише Guardian.

Доброволците бяха част от масовото студентско движение „Студентска листа“, което разтърсва Сърбия с непрестанни протести вече две години. В неделя движението ще отправи най-сериозното предизвикателство досега към Александър Вучич през неговите 12 години на власт, белязани от все по-авторитарно управление, като издигне свои кандидати на парламентарните избори.

Студентите се надяват да повторят поражението на съюзника на Вучич, Виктор Орбан, в съседна Унгария преди шест месеца. Така те биха могли да предизвикат ефект на доминото, който да доведе до демократично възраждане в Централна Европа.

Социологическите проучвания дават силно разминаващи се резултати, но много експертни наблюдатели смятат, че оспорвана надпревара е напълно възможна. Нито една от двете страни не изглежда готова да приеме евентуална загуба като легитимен резултат, което повишава риска от безредици и сблъсъци след изборите.

За да спечели, листата на студентите с 250 кандидати ще трябва да промени установения модел на сръбската политика и да разклати хватката на Вучич върху страната. Миналия месец той се оттегли от президентския пост, пет месеца преди края на втория си и последен според конституцията мандат. Целта му обаче е да удължи задържането си на власт като министър-председател начело на своята Сръбска прогресивна партия (SNS).

В района на предградието, определен за тяхната кампания, студентът по право Зак Величкович и фотографката на кампанията Даниела Радойкович бяха посрещнати с изключително силна подкрепа. С изключение на няколко учтиви отказа на прага на домовете на хора, които твърдяха, че не се интересуват от политика, жителите се възползваха от възможността да изразят недоволството си.

Повечето обещаха да гласуват за студентите, а значителна част предложиха и помощ. Някои таксиметрови шофьори, живеещи в ниските жилищни блокове, заявиха, че ще помагат с превозването на избиратели до секциите.

„Избирателната активност е ключът“, каза един от тях и добави: „Орбан падна при 80% активност“, препратка към изборите в Унгария през април.

Величкович започваше всеки разговор с въпроса кой е най-големият проблем на сръбското общество. Въпросът често предизвикваше смях и отговори като: „Колко време имаш?“

Корупцията беше най-често споменаваният конкретен проблем. В индекса за възприятие на корупцията на организацията „Трансперънси интернешънъл“ Сърбия се представя значително по-зле от всички свои съседи и е най-корумпираната страна в Европа след диктатурите в Беларус и Русия.

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Често се отправят обвинения за връзки между SNS и организираната престъпност. Слоганът на „Студентска листа“ се изправя директно срещу това широко разпространено обществено възприятие с въпроса: „Сърбия или мафия?“ Правителството отхвърля всички обвинения и официално твърди, че се бори с организираната престъпност.

Сред основните местни проблеми в Крняча са лошото състояние на пътния мост, свързващ предградието с центъра на Белград, и канализационната система, която многократно отказва при проливни дъждове. Това се случва въпреки личното обещание на Вучич да реши проблема. По думите на местните жители той е посетил района преди няколко години и е поел този ангажимент.

Икономиката на страната нараства през последните години, но широко разпространено е мнението, че ползите от този растеж не се разпределят справедливо. В Крняча са открити автосалони на Porsche и Land Rover, но обществените пространства изглеждат занемарени. Някои от трамваите в Белград са на повече от 50 години.

Именно сериозен провал в инфраструктурата предизвика студентските протести, срутването на бетонна козирка на железопътната гара в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Данните сочеха към некачествено извършени промени по време на ремонтните дейности, но досега няма официално заключение за причината и никой представител на властите не е понесъл отговорност.

Когато три седмици след трагедията студенти от Белград блокираха път в памет на жертвите, те бяха нападнати от група привърженици на SNS и протестното движение обхвана цялата страна.

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Първоначално студентите се разграничиха от опозиционните партии и избягваха всякаква йерархия или традиционна структура на ръководство. Това беше отчасти идеологически избор, но и практическа необходимост. SNS и контролираните от държавата медии упражняват властта си отчасти чрез очерняне на опонентите, а колективният подход на студентите предоставя по-малко конкретни мишени за подобни атаки.

Вучич се издига на политическата сцена през 90-те години като радикален националист, подкрепящ политиката на сръбска експанзия и етническо прочистване, провеждана от Слободан Милошевич. Милошевич почина от сърдечен удар, докато беше задържан в Хага и срещу него се водеше съдебен процес по обвинения в геноцид и престъпления срещу човечеството, извършени в Хърватия, Босна и Косово. Вучич беше министър на информацията в правителството на Милошевич през целия конфликт в Косово.

Като президент Вучич не повтори милитаристичния курс на своя предшественик, но запази националистическия подход във вътрешната политика, като отхвърля опозицията като марионетка на неопределени чуждестранни сили.

Досега тези добре познати тактики не са дали резултат срещу студентите. Проучване, публикувано през юли от сръбската продемократична организация Център за изследване, прозрачност и отчетност (CRTA) съвместно със Станфордския университет, показа значително по-висока подкрепа за студентите - 45%, в сравнение с 36% за SNS. То обаче беше проведено доста преди Вучич да обяви оттеглянето си на 27 септември и преди предизборната машина на управляващите да заработи на пълни обороти.

Други, по-скорошни социологически проучвания в страната показват преднина за SNS, макар че опозицията смята съответните социологически агенции за близки до правителството.

Самият Вучич показва признаци, че приема политическата заплаха достатъчно сериозно, за да се включи лично в кампанията. През август той е направил 129 телевизионни участия на живо, повече от четири пъти над общия брой за предходния месец.

„Сърбия е била електорална автокрация, а в електоралните автокрации могат да печелят само управляващите партии“, заяви Раша Неделков, програмен директор на CRTA. Той обаче добави, че статуквото вече е застрашено.

„Това, което наблюдаваме през последните дни, седмици и месеци, е промяна в съотношението на силите. Единното правителство, с което Вучич разполагаше преди, вече не съществува в същия вид. Той се изправя срещу напълно нетрадиционен политически играч, а инструментариумът, който усъвършенства през годините след идването си на власт, вече не е ефективен“, каза още Неделков.

След като не успя да смаже студентското движение със сила, чрез разединение или очерняне, Вучич предприе рискован ход, обяви оттеглянето си от президентския пост и свика предсрочни избори, очевидно с надеждата да изненада студентите неподготвени. Те обаче реагираха, като импровизираха демократичен експеримент.

Повечето от 250-те кандидати бяха номинирани от университетски факултети, като сред тях има над 160 души с докторски степени. В листата са включени и няколко земеделски производители и представители на други професии. Всеки кандидат е трябвало да получи одобрението на пленарните събрания на студентските протести.

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Програмата също е определена чрез пленарни събрания, в резултат на което спорните въпроси, особено външната политика, са оставени на заден план. Въпросът за бъдещото членство в ЕС е оставен за решаване чрез референдум, а Косово е определено като неразделна част от Сърбия.

Една от избраните кандидатки, Милица Йованович, доцент в Белградския университет, заяви, че липсата на политически опит сред участниците в „Студентска листа“ не е непременно недостатък.

„Ние сме политически аматьори, но сме експерти. Ние сме хора, които са ръководили проекти, организации и общности. И честно казано, не виждам как бихме могли да се справим по-зле от тези политици… Единственото, което има значение, е желанието да подобриш нещо, експертните знания, за да го направиш на практика, и подкрепата, необходима за осъществяването на реална промяна“, каза Йованович. 

„Студентска листа“ се изправя срещу политическия монолит на SNS, партия, която е на власт от 14 години и контролира държавния апарат. Студентите обвиниха Министерството на външните работи в манипулиране на гласуването на сърбите в чужбина, като оставя избирателни секции отворени в райони със силна подкрепа за Вучич, например в сръбската част на Босна, докато ги затваря в части от Северна Америка, където опозицията би могла да постигне добри резултати. Министерството не отговори на запитване за коментар.

Междувременно контролът на SNS върху националните медии е очевиден навсякъде. Проучване на CRTA от септември установи, че 69% от телевизионното време в сръбските канали е било посветено на управляващото мнозинство. От останалото отразяване на опозицията 42% е било с негативен тон, а 53% неутрално.

Студентското движение се опитва да заобиколи доминацията на правителството в медиите, като, по думите му, обикаля от врата на врата и изпраща агитатори „във всяко село“. Целта е да спечели подкрепа сред твърдия електорат на Вучич в сръбските селски райони. Изходът от изборите може да зависи от това дали тези пратеници на студентите ще успеят да променят нагласите на хората там.

Нито един представител на SNS не отговори на запитване за коментар. Гордана Чомич, бивша членка на опозиционната Демократическа партия, която е била министър в правителство на SNS, заяви, че студентите преувеличават мащаба на кампанията си в селските райони и се заблуждават, ако смятат, че могат да спечелят.

„Те не са сред хората. Това е пропаганда. Нямат никаква представа кои са избирателите им“, каза Чомич. Според прогнозата ѝ „Студентска листа“ ще спечели около 80 от 250-те места в Народната скупщина, след което движението ще се разпадне.

„Те няма да имат никаква представа каква е ролята им там. Как ще работят, след като не искат да разговарят с никого от управляващите партии? Просто ще се разпаднат“, посочи Чомич. 

Радивое Груич, сръбски изборен консултант, базиран във Варшава, също изрази съмнение, че „Студентска листа“ може да постигне пробив в селските райони. Според него единственият път към победата е трагедията в Нови Сад да мобилизира сърбите, които досега са стояли настрана от политиката.

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„Тези хора казваха: „Не се занимавам с политика“, а после политиката ги уби. Това определено накара много хора да се включат и очевидно те няма да гласуват за Вучич. Мисля, че това е единственият шанс за промяна, този неизползван резерв от гласове на хора, които никога не са гласували, заяви той. 

При оспорвана надпревара се очаква да се намесят и други фактори. Партиите на малцинствата, представляващи етническите унгарци, бошняци и албанци, могат да се окажат решаващи за формирането на мнозинство.

На предишни избори бяха отправени множество обвинения в различни форми на манипулации, включително купуване на гласове, сплашване на избиратели и пускане на допълнителни бюлетини в урните. Затова „Студентска листа“ планира в неделя да изпрати безпрецедентно голям брой наблюдатели от опозицията.

Това на свой ред може да увеличи риска от сблъсъци в изборния ден. Нападенията срещу представители на опозицията от банди анонимни, едри мъже, облечени в черно, са често срещано явление по време на управлението на SNS. В дните преди изборите един от наеманите за подобни акции мъже проговори и разкри подробности за дейността си.

„Моята роля беше да водя група момчета на най-рисковите и критични места, на всякакви събирания, където от другата страна бяха студентите или опозицията“, заяви Момчило Марянович пред Балканската мрежа за разследваща журналистика. Той твърди, че му е било плащано тайно чрез фиктивно назначение в общинско комунално предприятие.

„Нашата задача, разбира се, беше в краен случай да използваме сила, макар че често се случваше това да не е крайна мярка“, каза още Марянович.

Дипломати в Белград смятат, че плановете на Вучич за домакинство на голямо международно събитие, EXPO 2027, догодина биха могли да ограничат евентуалното насилие. Ако властта му бъде застрашена, Вучич има и възможността да наложи многократни преброявания на гласовете с надеждата, че с времето инерцията на студентското движение ще отслабне.

Движението е решено да не допусне това и през последните седмици съсредоточи подготовката си върху тактики за действия на улицата след изборите, за да защити евентуална победа.

„Мисля, че има силно усещане, че сега е моментът или никога“, заяви Йелена Клеут, доцент по медийни изследвания, по време на скорошна демонстрация пред Министерството на образованието в Белград.

„Мисля, че хората наистина усетиха на собствен гръб на какво е способен режимът и разбират, че трябва да останат непреклонни, защото работата все още не е свършена“, допълни Клеут.

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Източник: Guardian    
Студентски протести Сърбия Александър Вучич Избори Корупция Студентска листа Сръбска прогресивна партия Трагедия в Нови Сад Опозиция Демокрация
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