Смъртта на Хейдън Пенетиър: Агенцията за борба с наркотиците се включи в разследването

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А генцията за борба с наркотиците (DEA) вече е включена в разследването на смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър, която почина в неделя едва на 36 години, съобщава списание People.

Източник споделя, че DEA се е присъединила към разследването на смъртта на актрисата от „Герои“, която почина в Грийнвил, Южна Каролина, само броени дни преди 37-ия си рожден ден.

Новините около разследването идват четири дни след като представител на актрисата потвърди нейната смърт. Официалната причина за смъртта все още не е оповестена.

Полицейското управление в Грийнвил по-рано потвърди, че полицията и спешна помощ са реагирали на сигнал за „жена в безсъзнание“ около 13:50 ч. местно време в неделя. Пристигналите на място екипи са оказали медицинска помощ, а говорител на управлението заяви, че Пенетиър е била обявена за мъртва на място.

Говорителят на полицията също така потвърди, че първоначалното разследване „не е установило следи от насилие или съмнителни обстоятелства“. Аудиозапис на спешните повиквания съдържа разговори между официалните лица за възможно „предозиране“ и „сърдечен арест“ по време на инцидента.

Според полицейския доклад, приятелят на Пенетиър, с когото тя имаше пвръзка с прекъсвания, Брайън Хикърсън, и неговият брат Зак са били идентифицирани като присъстващи в жилището, когато тя е получила сърдечен арест. Твърди се, че Брайън е показал на пристигналите полицаи „плик с лекарства“, които Пенетиър е приемала. В доклада се отбелязва още, че властите разполагат със записи от охранителни камери, показващи как тримата „влизат и излизат“ от мястото.

На 17 август източник съобщи, че на мястото е бил намерен Наркан (Narcan). Наркан е лекарство, предназначено за бързо блокиране на ефектите при животозастрашаващи състояния, свързани с предозиране с опиоиди. В миналото Пенетиър е говорила открито за борбата си с зависимостите.

В интервю за NBC News отчуждената майка на Пенетиър, Лесли Фогел, коментира присъствието на Хикърсън до дъщеря ѝ, когато е била намерена, наричайки го „човек в живота ѝ, от когото се опитваме да се отървем от доста време“. „В миналото има много случаи, в които Брайън е улеснявал пороците на Хейдън, и ето защо баща ѝ и аз отдавна се притеснявахме за него“, заяви Фогел пред медията.

Хикърсън не е отговорил на запитванията на изданието за коментар.

В понеделник, 17 август, от офиса на съдебния лекар на окръг Грийнвил обявиха, че аутопсията е приключила и е установила, че „няма следи от травми, които да са допринесли за смъртта“. Патологът Майк Елис потвърди, че „причината и начинът на настъпване на смъртта остават неясни до извършването на допълнителни разследвания и изследвания“ и че разследването продължава.

Той отбеляза също, че първите отзовали се екипи са открили Пенетиър в състояние на „сърдечен арест“ и незабавно са започнали „разширени мерки за реанимация“.

Бащата на Хейдън Пенетиър, Алън „Скип“ Пенетиър, излезе с изявление след нейната смърт. „С дълбока скръб споделяме за трагичната загуба на нашата любима Хейдън. Тя беше невероятна светлина и природна стила, която носеше необятна любов и радост на всички, които я познаваха и на милионите, които я гледаха на екрана“, написа той.

Тялото на Пенетиър е било предадено на семейството във вторник вечерта.