България

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Политическите лидери са единодушни, че това историческо събитие е от огромно значение за съхранението на родовата памет и отношенията ни с Гърция

3 октомври 2026, 19:47
„Разчистване на терен за нов играч?“: Наталия Киселова проговори за убийството в Пловдив и Пеевски

„Разчистване на терен за нов играч?“: Наталия Киселова проговори за убийството в Пловдив и Пеевски
„Двойнственост в политиката“: Къде стои България между дипломацията и военната помощ

„Двойнственост в политиката“: Къде стои България между дипломацията и военната помощ
Тежка катастрофа между ТИР и коли затвори АМ „Тракия“, кацна въздушна линейка

Тежка катастрофа между ТИР и коли затвори АМ „Тракия“, кацна въздушна линейка
С оптичен мерник и заглушител: Снайперисти пазеха от БНБ церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил (СНИМКИ)

С оптичен мерник и заглушител: Снайперисти пазеха от БНБ церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил (СНИМКИ)
Премиерът Румен Радев от летището в Солун: Отиваме да си вземем царя

Премиерът Румен Радев от летището в Солун: Отиваме да си вземем царя
Историк: Няма ДНК доказателство, че останките са на цар Самуил

Историк: Няма ДНК доказателство, че останките са на цар Самуил

"Елените" година след потопа: "Призрачен град", четири жертви, 70 тома разследване и спор за незаконно строителство
Какво показват изследванията на останките на цар Самуил

Какво показват изследванията на останките на цар Самуил

К овчегът с тленните останки на цар Самуил бе положен в мраморния саркофаг в базиликата „Света София" след заупокойната молитва. Представители на властта и видни общественици се поклониха и отдадоха почит. Политическите лидери са единодушни, че това историческо събитие е от огромно значение за съхранението на родовата памет и отношенията ни с Гърция, съобщи NOVA.

От управляващото мнозинство определиха събитието като възможност за национално обединение и сигнал с външнополитическо значение. „Има каузи, които ни обединяват отвътре политическите различия. А във външнополитически план няма никакво съмнение, че с подписаното споразумение Гърция легитимира историята, в която всички ние сме учили и в която вярваме, и делегитимира претенциите на колегите ми от съседната на нас Северна Македония“, заяви Петър Витанов от ПГ на “Прогресивна България”.

От „Продължаваме Промяната“ определиха деня като паметен за българската история и призоваха вниманието да остане върху значението на събитието. „Днес е паметен ден за българската история. Мисля, че никога не трябва да забравяме завета на Самуил. В момента, в който всички са вярвали, че българската държава е загинала, Самуил и братята му 40 години са се борили, за да остане България“, заяви Асен Василев.

„Аз мисля, че това е български празник. Няма нужда да говорим за други държави в този момент. Освен за Гърция, която ясно показа, че уважава българската история. Аз мисля, че това е страхотен жест от тяхна страна“, допълни той.

Международната преса: София посрещна цар Самуил - символ на българската идентичност

„Това е исторически ден за всички нас, но това, което трябва да подчертаваме, е, че цар Самуил не е напускал пределите на нашата родина. Това, че по определени превратности на историята изконни български земи днес не са в територията на България. Не приемаме изявления, че той се завръща в родината, просто защото никога не я е напускал“, заяви Ангел Георгиев от “Възраждане”.

От партията заявиха и намерение да инициират поставянето на паметна плоча, свързана с цар Самуил, на остров Свети Ахил.

Бившият премиер Симеон Сакскобургготски е бил в чужбина и не успял да се върне в страната за посрещането на тленните останки на цар Самуил, които бяха положени в базиликата "Света София".  Това става ясно от пост на негови представители в социалните мрежи.

В публикацията се уточнява, че 89-годишният Симеон Сакскобугготски е получил съобщението за събитието "едва във вторник привечер".

 

Източник: NOVA    
Цар Самуил тленни останки българска история национално обединение родова памет базилика Света София външна политика Гърция Северна Македония българска идентичност
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Пети провал: Шефът на затворите в Тенеси подаде оставка след провалената екзекуция на Криста Пайк

Пети провал: Шефът на затворите в Тенеси подаде оставка след провалената екзекуция на Криста Пайк

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Шеф на Toyota: Пазарът на EV е като увеселително влакче

Шеф на Toyota: Пазарът на EV е като увеселително влакче

carmarket.bg
България и 16 държави се обявиха против съкращенията в бюджета на ЕС
Ексклузивно

България и 16 държави се обявиха против съкращенията в бюджета на ЕС

Преди 22 часа
Илон Мъск и Шивон Зилис скъсаха
Ексклузивно

Илон Мъск и Шивон Зилис скъсаха

Преди 1 ден
Германският посланик в България: Русия е най-голямата заплаха
Ексклузивно

Германският посланик в България: Русия е най-голямата заплаха

Преди 22 часа
Зеленски обяви кога Путин ще ескалира войната
Ексклузивно

Зеленски обяви кога Путин ще ескалира войната

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Учени: Животът на Земята може да е започнал 200 млн. години по-рано

Любопитно Преди 20 минути

Най-старите известни животни, установени чрез фосилния летопис, датират отпреди около 574 милиона години

„Боинг“ връща капсулата „Старлайнър“ в Космоса през декември, но без астронавти

„Боинг“ връща капсулата „Старлайнър“ в Космоса през декември, но без астронавти

Любопитно Преди 1 час

Космическата агенция отпуска нови 359 милиона долара за отстраняване на дефектите след инцидента през 2024 г., като през декември предстои карго полет без екипаж

Освободиха 325 милиона барела петрол от резервите заради кризата на пазара

Освободиха 325 милиона барела петрол от резервите заради кризата на пазара

България Преди 3 часа

Страните членки на МАЕ вече са пуснали над 80% от обещаните 400 милиона барела, докато Г-7 се договори за незабавното освобождаване на още 100 милиона барела заради напрежението в Близкия изток

.

Москва призова дипломатите да напуснат Киев, предупреди за масирани удари

Свят Преди 3 часа

Руското външно министерство отправи призив към чуждите дипломати да напуснат украинската столица, докато руските сили атакуват ключови мостове над река Днепър и транспортна инфраструктура

.

Повдигнаха обвинения на петима души във Франция за финансиране на „Хамас“

Свят Преди 4 часа

Френското вътрешно разузнаване задържа петима души, заподозрени в превеждането на средства за палестинската групировка под прикритието на благотворителни сдружения

„Рене все още е тук“: Трогателният жест на Селин Дион към покойния й съпруг

„Рене все още е тук“: Трогателният жест на Селин Дион към покойния й съпруг

Любопитно Преди 4 часа

За завръщането си на сцената в Париж Селин Дион заблестя с уникална огърлица с 10-каратов диамант. Скъпоценното бижу носи дълбока символика и е специален жест към починалия ѝ съпруг Рене Анжелил

.

Пуснаха под гаранция заподозрения британско-ирански гражданин за осуетения атентат срещу американска база

България Преди 5 часа

25-годишният мъж с двойно гражданство бе задържан след евакуация около базата „Феърфорд“, ползвана от американските бомбардировачи, но полицията го пусна под гаранция

АТВ се заби във фонтан в Горна Оряховица

АТВ се заби във фонтан в Горна Оряховица

България Преди 5 часа

Пробата за алкохол на шофьора е положителна

Снимката е илюстративна

Как Сърбия отрази завръщането на цар Самуил в България

Свят Преди 6 часа

ТАНЮГ съобщава за тържественото посрещане на тленните останки на владетеля в София

Владимир Путин и Доналд Тръмп

Тръмп и Путин преговарят за войната, но на масата е и „Лукойл“ за $20 млрд.

Свят Преди 6 часа

Предложението обхваща международните активи на руската компания, сред които е и рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“

Разследват смъртта на мъж, заклещен във вратите на метрото в Ню Йорк

Разследват смъртта на мъж, заклещен във вратите на метрото в Ню Йорк

Свят Преди 7 часа

57-годишният Яв Боахене е бил затиснат при потеглянето на влака и е получил фатални наранявания

<p>Дженифър Лопес хвана за ръка красивия си бодигард</p>

Дженифър Лопес хвана за ръка красивия си бодигард, разпали слухове за нов романс

Любопитно Преди 7 часа

Атрактивният мъж от охраната ѝ засенчи Седмицата на модата, а певицата лично качи негови снимки в мрежата

„Тя винаги ми е харесвала“: Тръмп смекчи тона към Мелони

„Тя винаги ми е харесвала“: Тръмп смекчи тона към Мелони

Свят Преди 7 часа

Американският президент заяви, че Мелони винаги му е харесвала след месеци на публично напрежение между двамата

<p>Почина Кашпировски, хипнотизаторът, гледан от милиони в СССР</p>

Почина Анатолий Кашпировски, хипнотизаторът, гледан от милиони в СССР

Свят Преди 8 часа

Кашпировски е починал на 86 години, съобщиха неговият представител и шоуменът Андрей Малахов

Подът пропадна, таванът рухна: Бар се срути в Испания, има пострадали

Подът пропадна, таванът рухна: Бар се срути в Испания, има пострадали

Свят Преди 8 часа

Инцидентът е станал в Сан Висенте де ла Сонсиера, а между 25 и 30 души са останали блокирани в сградата

<p>Топ готвач и модел от Vogue отвориха гурме ресторант в село Стакевци</p>

Тя е с корица на Vogue, той готви за кралски особи - днес живеят на село в Северозапада

Любопитно Преди 8 часа

Филип се завръща от Норвегия, а Яна оставя модната кариера зад граница, за да създадат собствен бизнес в Северозапада

Всичко от днес

От мрежата

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

Родена на днешния ден: 10 от най-разтърсващите предсказания и житейски послания на Баба Ванга

Edna.bg

На 57 и все така неустоима: невероятната трансформация на Гуен Стефани

Edna.bg

Последният дом на Самуил: "Света София" - църквата, в която вероятно владетелят е приел християнството

Nova.bg

„Темата на NOVA”: Къде е млякото? (ВИДЕО)

Nova.bg