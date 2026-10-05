Дрон удари турски кораб край Румъния, има загинали

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Д вама членове на екипажа на товарния кораб, който беше ударен от дрон в Черно море, са загинали. 11 от членовете на екипажа са спасени.

Това съобщи румънското Министерство на вътрешните работи, предаде АФП.

„Около 11.00 часа служители на граничната полиция към бреговата охрана са били уведомени, че на борда на търговски кораб, намиращ се в изключителната икономическа зона на Румъния, е избухнал пожар. Плавателният съд се е намирал на около 30 морски мили южно от Сфънту Георге“, се посочва в съобщение на ведомството.

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Инцидентът е станал днес, 5 октомври, в района на офшорната платформа Pescăruș, експлоатирана от OMV Petrom, на около 20 морски мили от румънския бряг.

Корабът Royad Mammadov е плавал от украинското пристанище Измаил към италианското пристанище Равена, когато е бил поразен. След удара на борда е избухнал пожар.

По информация на румънските власти сигналът за инцидента е постъпил в Морския координационен център в Констанца около 10:37 часа местно време. Незабавно е започнала спасителна операция.

Към момента се съобщава, че част от екипажа е била евакуирана, а спасителните служби продължават издирването на хора, които са в неизвестност. Капитанът на кораба е ранен.

Първоначалните данни сочат, че причината за инцидента е удар от дрон. Румънските власти продължават проверката на обстоятелствата около атаката и все още няма официално потвърждение от кого е бил изстрелян дронът.

Според румънските медии корабът не е под турски флаг, а плава под флага на Сейнт Китс и Невис. Определянето му като турски е свързано с неговата собственост, оператор или екипаж.

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Инцидентът е поредният случай на опасно разрастване на рисковете за търговското корабоплаване в западната част на Черно море след началото на руската война срещу Украйна

Районът край румънското крайбрежие е от особено значение за износа на украинско зърно, което се транспортира по море към международните пазари.

Румънските власти следят ситуацията и продължават спасителната операция в района на инцидента.