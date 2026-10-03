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Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

В подкаст на Джо Роган бившият американски разузнавач Дейвид Гръш обяви, че чужди видове се бият в небето ни, свалят си корабите и са убивали американски войници на местата на катастрофи

3 октомври 2026, 20:15
Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач
Източник: iStock

Г олямо разнообразие от извънземни видове кръстосват Земята с различни типове НЛО - включително същества, изглеждащи като гръцки богове, 2-метрови рептили и т.н. „сиви извънземни“. Някои от тях дори са убивали американски военнослужещи, твърди информаторът за НЛО Дейвид Гръш в сензационно гостуване в подкаста на Джо Роган, съобщава The Post.

Гръш, пенсиониран офицер от Военновъздушните сили и бивш разузнавач в Националната агенция за геопространствено разузнаване на САЩ, заявява, че е научил тези шокиращи подробности по време на работата си за специалната работна група за НЛО (UAP Task Force) през 2020 г.

„Дори аз, като бивш разузнавач, си казвам: Не мога да повярвам, че говоря за това при Джо Роган. Знам, че звучи откачено, но един ден хората ще си пуснат този подкаст и ще кажат: „Мислехме го за луд, а то се оказа истина“, коментира Гръш.

Извънземни като „гръцки богове“ и 2-метрови рептили

Бившият разузнавач разкрива, че е гледал видеоклип, показващ военни на мястото на скорошно срутване на НЛО с формата на полумесец, в което са намерени телата на четирима загинали хуманоиди. По думите му те са имали перфектни човешки пропорции и са изглеждали като „гръцки богове“.

Други видове обаче били значително по-опасни:

  • Рептили-горили: Същества с височина над 2,10 метра, люспеста кожа и визия на горила.
  • Сблъсък с войници: Гръш твърди, че рептили са били застреляни от американски войници, след като извънземните нападнали и убили техни колеги на мястото на катастрофа.
  • „Сивите“: Малки извънземни същества, които според сведенията са в конфликт с рептилите.

Война в небето и катастрофи на НЛО

 

 

На въпроса на Джо Роган защо толкова високотехнологични апарати продължават да катастрофират на Земята, Гръш дава изненадващ отговор - сблъсъци между самите извънземни видове.

„Някои от катастрофите са резултат от битки между самите извънземни разумни форми. Човек би си помислил, че след като са толкова развити, ще се разбират, но разполагаме със данни, че те се атакуват взаимно“, обяснява той.

Според него извънземните използват най-разнообразни летателни апарати - от известните цилиндрични НЛО тип „Тик-Так“ (Tic Tac) и дискове до форми на яйца, бумеранги и полумесеци. Гръш е категоричен, че пълната истина за възстановените технологии и извънземните тела ще бъде официално разкрита пред обществеността през следващите години.

Източник: The Post    
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