Свят

Пезешкиан обяви, че преговорите със САЩ „нямат смисъл“

Пезешкиан: Досега те ни атакуваха три пъти след преговори

Николай Киров Николай Киров

5 октомври 2026, 22:39
Пезешкиан обяви, че преговорите със САЩ „нямат смисъл“
Източник: AP/БТА

П реговорите със САЩ „нямат смисъл“, заяви тази вечер иранският президент Масуд Пезешкиан, цитиран от иранската държавна телевизия ИРИБ, предаде Франс прес.

„Досега те ни атакуваха три пъти след преговори, което показва, че не търсят диалог“, заяви Пезешкиан, според телевизията.

Тръмп плаши Иран с „обезглавяване“, Пезешкиан обяви, че не иска разширяване на войната

„Преговорите нямат смисъл с враг, който ежедневно извършва убийства, налага санкции, оказва натиск и не спазва ангажиментите си“, добави иранският президент.

Повече от седем месеца след първите удари на САЩ и Израел срещу Иран преговорите между Вашингтон и Техеран изглеждат в задънена улица, отбелязва АФП.

Иран опроверга Тръмп: Не водим никакви преговори със САЩ

Въпреки сключването на споразумение за прекратяване на огъня през април, подписването на меморандум за разбирателство през юни и разговорите в рамките на Общото събрание на ООН през септември, САЩ и Иран продължават да са в конфликт по въпроса за стратегическия Ормузки проток, като редовно си отправят взаимни заплахи за нови удари.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Светослав Танчев    
Масуд Пезешкиан Иран САЩ
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Футболист почина по време на мач в Чипровци

Футболист почина по време на мач в Чипровци

Тръмп: Украйна е виновна за поскъпването на горивата

Тръмп: Украйна е виновна за поскъпването на горивата

Германия взе над 10 млн. евро активи на Ружа Игнатова

Германия взе над 10 млн. евро активи на Ружа Игнатова

Кремъл заяви, че Украйна ще си плати

Кремъл заяви, че Украйна ще си плати

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Колата търси клиента: как Atara.bg обръща модела за продажба на автомобили

Колата търси клиента: как Atara.bg обръща модела за продажба на автомобили

carmarket.bg
Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил
Ексклузивно

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Преди 2 дни
Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха
Ексклузивно

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Преди 2 дни
Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач
Ексклузивно

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тежка самолетна катастрофа с 32 жертви в Нигерия

Тежка самолетна катастрофа с 32 жертви в Нигерия

Свят Преди 50 минути

Самолетът е изпълнявал „рутинен полет“ от Бенин Сити

Мексико праща армия на границата със САЩ след стрелба

Мексико праща армия на границата със САЩ след стрелба

Свят Преди 1 час

Американски служители са попаднали под обстрел

Руски удар рани молдовски граничар

Руски удар рани молдовски граничар

Свят Преди 4 часа

Тофан: Ситуацията със сигурността около Молдова стана по-тежка

Почина известният български музикант Ицо Петрофф

Почина известният български музикант Ицо Петрофф

България Преди 5 часа

МОН представи платформа за STEM и изкуствен интелект

МОН представи платформа за STEM и изкуствен интелект

България Преди 5 часа

Тя е предназначена за учителите в цялата страна

Кремъл отказа коментар дали "Лукойл“ е в сделката за Украйна

Кремъл отказа коментар дали "Лукойл“ е в сделката за Украйна

Свят Преди 5 часа

Песков: Няма да коментирам конкретно този доклад

Учени откриха „златната среда“ на съня за предпазване от деменция

Учени откриха „златната среда“ на съня за предпазване от деменция

Любопитно Преди 5 часа

Изследване над 4,5 милиона души показва как точният брой часове в леглото, заедно с физическата активност, могат значително да намалят риска от мозъчни заболявания

Без пари за черни дни: Близо 60% от българите нямат никакви спестявания

Без пари за черни дни: Близо 60% от българите нямат никакви спестявания

Парите ни Преди 6 часа

Едва един от десет би издържал повече от половин година без доход, а инвестират само 8%. При възможност хората избират имоти, злато и земя, показва проучване на „Тренд“

Илон Мъск отново е трилионер

Илон Мъск отново е трилионер

Свят Преди 6 часа

Голяма част от богатството на Мъск е свързана с неговите дялове в компании

Владимир Путин

Newsweek: Това ли е кризата „Чернобил“ на Путин?

Свят Преди 6 часа

Смъртта на лаборантка в Сибир и изтритите предупреждения за чума възродиха сянката на „Чернобил“. Докато Кремъл твърди, че няма опасност, противоречивите съобщения и затегнатият граничен контрол в съседните страни засилват глобалното безпокойство

,

Може ли Албания да скъса с корупцията

Свят Преди 6 часа

Ръководителка на службите, бивш президент и бивш премиер - в Албания повдигането на обвинения на високопоставени политици и служители вече не е табу

Научен пробив: Ще използват AI и нанотехнологии в търсенето на извънземен живот

Научен пробив: Ще използват AI и нанотехнологии в търсенето на извънземен живот

Любопитно Преди 6 часа

Търсенето на извънземен живот отдавна се фокусира върху откриването на „биосигнатури“ – химически следи, оставени от живи организми

Учени започват мащабни ДНК анализи на останките на цар Самуил и семейството му

Учени започват мащабни ДНК анализи на останките на цар Самуил и семейството му

България Преди 6 часа

Екип от учени подготви пренасянето на тленните останки от Гърция в България, а новите данни ще бъдат представени на пресконференция на 8 октомври

"Мяра": При избори днес Йотова-Вълчев вземат 46,9%

"Мяра": При избори днес Йотова-Вълчев вземат 46,9%

България Преди 6 часа

Oчакваната изборна активност е от 35,4%

Йотова: Варна ще се превърне в голям технологичен център

Йотова: Варна ще се превърне в голям технологичен център

България Преди 7 часа

Йотова обърна внимание и на стратегическото значение на Черно море

Граната откъсна ръката на ученик при протест във Франция

Граната откъсна ръката на ученик при протест във Франция

Свят Преди 7 часа

Правителството се опитва да отговори на исканията на учениците

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

Пропофол е открит в организма на Йоргос Мазонакис - лекарството, свързано със смъртта на Майкъл Джексън

Edna.bg

Новият живот на Хари и Меган в Обединеното кралство: Между идилия и битка за сигурност

Edna.bg

Задържаха началника на Клиниката по ревматология в пловдивската болница „Св. Георги“

Nova.bg

Военен самолет се разби в Нигерия, загинаха всички 32 души на борда (ВИДЕО)

Nova.bg