Кремъл отказа коментар дали "Лукойл“ е в сделката за Украйна

Г оворителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да коментира твърденията на "Ню Йорк Таймс", че продажбата на чуждестранните активи на "Лукойл“ е тема на разговор между Москва и Вашингтон за разрешаване на войната в Украйна, предаде "Фокус".

"Няма да коментирам конкретно този доклад“, заяви говорителят на руския президент по време на брифинг, добавяйки само, че темата за евентуално сътрудничество в енергийния сектор наистина е била повдигната по време на разговори с американски колеги.

Тръмп и Путин обсъждат „Лукойл“, а България е част от сметката

Припомняме, че преди дни "Ню Йорк Таймс" съобщи, че в преговорите между специалните пратеници на Доналд Тръмп и Москва за прекратяване на войната е била обсъдена и сделката за международните активи на руския петролен гигант "Лукойл“.

Според "Ню Йорк Таймс" руският лидер Владимир Путин лично е повдигнал въпроса за продажбата на активите по време на срещата в Кремъл от 5 септември, за да демонстрира възможност за бизнес отношения със САЩ.