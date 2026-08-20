Трогателните планове на Хейдън Пенетиър за 37-ия ѝ рожден ден с нейната дъщеря Кая

„Вътрешните ѝ демони бяха непоносими“: Екранната майка на Хейдън Пенетиър от „Нашвил“ скърби след смъртта ѝ

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Х ейдън Пенетиър с нетърпение е очаквала да прекара 37-ия си рожден ден с 11-годишната си дъщеря Кая непосредствено преди внезапната си смърт в неделя.

„Тя планираше да прекара седмицата на рождения си ден на гости при дъщеря си в Германия“, споделя източник, близък до звездата от сериала „Нашвил“, пред изданието Page Six. „Беше изключително развълнувана, че ще я види, и казваше на всички колко много очаква тази среща.“

Пенетиър трябваше да навърши 37 години на 21 август.

Inside Hayden Panettiere’s touching 37th birthday plans with daughter Kaya, 11, before untimely death https://t.co/6zi2cpKZEw pic.twitter.com/vXi2uL9wte — New York Post (@nypost) August 19, 2026

Преди броени дни стана известно, че актрисата от „Герои“ е правела планове да се срещне с малката Кая, а сега се разкрива, че пътуването е било планирано точно за рождения ѝ ден.

Ерик Орелана, фризьор и близък приятел на Пенетиър, разказва, че тя с вълнение му споделила за желанието си да си вземе почивка и да замине при дъщеря си.

„За последно я видях преди няколко месеца“, казва Орелана. „Тя говореше за това как иска да си вземе глътка въздух и да отиде при дъщеря си. Дъщеря ѝ винаги е била нейният най-голям приоритет. Обичаше я безкрайно.“

Орелана, който е работил с Пенетиър в продължение на три години, споделя, че актрисата често му показвала снимки на Кая и му разказвала истории за нея.

„Дъщеря ѝ беше абсолютната светлина в живота ѝ“, допълва той. „Сияеше всеки път, когато говореше за нея. Всичко, което правеше, се въртеше около Кая.“

Кая живее в Украйна с баща си - бившия годеник на Пенетиър, световния шампион по бокс Владимир Кличко - от 2018 г. Тогава звездата от „Писък 4“ отстъпи попечителството над детето на фона на тежката си борба със следродилна депресия и зависимости.

Номинираната за „Златен глобус“ актриса поддържаше приятелски отношения с Кличко, с когото имаше връзка от 2009 до 2018 г. Малко преди смъртта си тя сподели в интервю, че с дъщеря ѝ ги свързва „изключително силна и невероятна връзка“.

Hayden Panettiere recalled heartbreaking moment she signed over custody of daughter Kaya before death: I was ‘gritting my teeth’ https://t.co/cwcNSXKEBZ pic.twitter.com/RP2ZUkzGrv — New York Post (@nypost) August 18, 2026

Пенетиър почина в неделя в Грийнвил, Южна Каролина, потвърди нейното семейство. Тя беше на 36 години.

Полицията и екипите на спешна помощ са се отзовали на сигнал за жена в безсъзнание малко преди 14:00 часа. Въпреки оказаната медицинска помощ, Пенетиър е обявена за мъртва на място.

Властите съобщиха, че кончината ѝ все още се разследва от полицията. Първоначалният оглед не е разкрил следи от насилствена смърт или съмнителни обстоятелства.

Официалната причина за смъртта все още не е установена. Според информация на Page Six аутoпсията показва, че по тялото на актрисата няма следи от физическа травма.

„С дълбока скръб споделяме за трагичната загуба на нашата любима Хейдън“, заяви баща ѝ Скип Пенетиър в официално обръщение. „Тя беше невероятна светлина и сила на природата, която донесе неизмерима любов и радост на всички, които я познаваха, както и на милионите, които я гледаха на екрана.“

Семейството призова за уважение към личното им пространство в този труден момент на „невъзвратима загуба“.