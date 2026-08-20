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Трогателните планове на Хейдън Пенетиър за 37-ия ѝ рожден ден с нейната дъщеря Кая

36-годишната звезда от „Герои“ и „Нашвил“ Хейдън Пенетиър е планирала да пътува до Германия, за да отпразнува 37-ия си рожден ден с дъщеря си Кая. Актрисата почина внезапно в Южна Каролина, а властите все още разследват причините за трагедията

Стела Христова Стела Христова

20 август 2026, 16:52
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Х ейдън Пенетиър с нетърпение е очаквала да прекара 37-ия си рожден ден с 11-годишната си дъщеря Кая непосредствено преди внезапната си смърт в неделя.

„Тя планираше да прекара седмицата на рождения си ден на гости при дъщеря си в Германия“, споделя източник, близък до звездата от сериала „Нашвил“, пред изданието Page Six. „Беше изключително развълнувана, че ще я види, и казваше на всички колко много очаква тази среща.“

Пенетиър трябваше да навърши 37 години на 21 август.

Преди броени дни стана известно, че актрисата от „Герои“ е правела планове да се срещне с малката Кая, а сега се разкрива, че пътуването е било планирано точно за рождения ѝ ден.

Ерик Орелана, фризьор и близък приятел на Пенетиър, разказва, че тя с вълнение му споделила за желанието си да си вземе почивка и да замине при дъщеря си.

„За последно я видях преди няколко месеца“, казва Орелана. „Тя говореше за това как иска да си вземе глътка въздух и да отиде при дъщеря си. Дъщеря ѝ винаги е била нейният най-голям приоритет. Обичаше я безкрайно.“

Орелана, който е работил с Пенетиър в продължение на три години, споделя, че актрисата често му показвала снимки на Кая и му разказвала истории за нея.

„Дъщеря ѝ беше абсолютната светлина в живота ѝ“, допълва той. „Сияеше всеки път, когато говореше за нея. Всичко, което правеше, се въртеше около Кая.“

Кая живее в Украйна с баща си - бившия годеник на Пенетиър, световния шампион по бокс Владимир Кличко - от 2018 г. Тогава звездата от „Писък 4“ отстъпи попечителството над детето на фона на тежката си борба със следродилна депресия и зависимости.

Номинираната за „Златен глобус“ актриса поддържаше приятелски отношения с Кличко, с когото имаше връзка от 2009 до 2018 г. Малко преди смъртта си тя сподели в интервю, че с дъщеря ѝ ги свързва „изключително силна и невероятна връзка“.

Пенетиър почина в неделя в Грийнвил, Южна Каролина, потвърди нейното семейство. Тя беше на 36 години.

Полицията и екипите на спешна помощ са се отзовали на сигнал за жена в безсъзнание малко преди 14:00 часа. Въпреки оказаната медицинска помощ, Пенетиър е обявена за мъртва на място.

Властите съобщиха, че кончината ѝ все още се разследва от полицията. Първоначалният оглед не е разкрил следи от насилствена смърт или съмнителни обстоятелства.

Официалната причина за смъртта все още не е установена. Според информация на Page Six аутoпсията показва, че по тялото на актрисата няма следи от физическа травма.

„С дълбока скръб споделяме за трагичната загуба на нашата любима Хейдън“, заяви баща ѝ Скип Пенетиър в официално обръщение. „Тя беше невероятна светлина и сила на природата, която донесе неизмерима любов и радост на всички, които я познаваха, както и на милионите, които я гледаха на екрана.“

Семейството призова за уважение към личното им пространство в този труден момент на „невъзвратима загуба“.

В снимки: Незабравимият живот и кариера на Хейдън Панетиър (1989 - 2026)
12 снимки
Хейдън Панетиър
Хейдън Панетиър
Хейдън Панетиър
Хейдън Панетиър
Редактор: Стела Христова
Хейдън Пенетиър внезапна смърт актриса дъщеря Владимир Кличко рожден ден следродилна депресия
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