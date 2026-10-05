Граната откъсна ръката на ученик при протест във Франция

У ченик на 15 години загуби ръката си, след като вдигна полицейска граната по време на националните протести заради условията в училищата, които от миналата седмица нарушават учебния процес в стотици училища, предаде АФП.

Някои ученици се върнаха в класните стаи, но други продължиха протестите пред училищата си в навечерието на по-мащабни демонстрации, планирани за 6 октомври.

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Властите съобщиха, че тийнейджърът е пострадал в северния град Ланс. Източник от полицейски синдикат заяви, че той вероятно е вдигнал граната със звуково-ослепителен ефект, използвана от силите за борба с безредиците, която е избухнала в ръката му.

От края на септември ученици блокират входовете на стотици училища, оплаквайки се от отсъстващи учители, претоварени учебни програми, остарели класни стаи и сгради, неподходящи за справяне с повишаващите се температури, наред с други проблеми.

Безредиците избухнаха само няколко месеца преди изборите през 2027 г., които ще определят наследника на центристкия президент Еманюел Макрон.

Правителството се опитва да отговори на исканията на учениците, като същевременно обвинява активисти от крайната левица, че са присвоили протестното движение.

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Френската лига за правата на човека (LDH) обвини силите за сигурност, че използват непропорционални методи срещу протестиращите, много от които са непълнолетни.

„Виждаме, че в инструкциите към полицията няма указание за проявяване на сдържаност, въпреки че става дума за деца“, заяви президентът на LDH Натали Техио.