България

Овладян е пожарът край ямболското село Победа

Oгънят е опустошил около 400 декара

Николай Киров Николай Киров

5 октомври 2026, 21:07
Овладян е пожарът край ямболското село Победа
Източник: БГНЕС

О владян е пожарът, възникнал в землището на село Победа, община Тунджа (Ямболско) и по южния склон на връх Бакаджик. „Спокойно е вече, има само тлеещи огнища, оставаме дежурни екипи да следим ситуацията", съобщи за БТА директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) комисар Иван Динев.

Кметът на община Тунджа Станчо Ставрев също потвърди, че пожарът е овладян. Кметът изрази благодарност към огнеборците, институциите и към местните хора за помощта им за овладяването на пожара. 

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Мащабът на щетите и обхватът на засегнатите площи тепърва ще се уточнява, каза още комисар Динев. По първоначални данни той обяви, че огънят е опустошил около 400 декара сухи треви и храсти. Към момента няма официална информация за причините за пожара.

Огнената стихия се разрази този следобед в землището на село Победа, намиращо се южно от местността Бакаджик. Първоначално огънят е тръгнал в три фронта – към самия връх в гористата местност, към село Победа и село Челник, посочи по-рано кметът на община Тунджа Станчо Ставрев. По думите му със съвместни усилия на пожарникари, военнослужещи и на земеделски производители огънят е ограничен само в подножието на хълмистата местност.

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По информация от Министерство на отбраната в действията по погасяването участваха и 140 военнослужещи от 42-ри механизиран батальон от състава на Втора механизирана бригада. В късния следобед на помощ беше изпратен и хеликоптер „Кугър”.

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Севдалина Кръстева    
пожар община Тунджа
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