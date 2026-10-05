Руски удар рани молдовски граничар

С наряд, изстрелян по време на руска атака срещу Западна Украйна, е ударил граничен пункт на границата с Молдова, като е ранил молдовски граничар.
Инцидентът е станал на пункта между Маяки-Удобне от украинска страна и Паланка от молдовска, съобщиха от Граничната полиция на Молдова.
„Около 09:38 ч. снаряд падна близо до пункта Паланка, след което, ударил се в земята, рикошира и попадна в микробус, паркиран близо до бариерата“, се посочва в полицейското съобщение. При инцидента леко е пострадал един молдовски граничар.
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Граничният пункт е затворен до приключване на разследването, а гражданите са призовани да избягват района.
Инцидентът стана два дни след като пет „руски средства за въздушно нападение, включително ракети „Бандерол“ и дронове“, са се взривили на територията на Молдова, заяви президентът Мая Санду.
„Москва поставя в опасност живота на хората в цяла Европа и трябва да бъде спряна“, написа Санду в социалната мрежа X.
I condemn Russia's attack on Ukraine this morning. Its war is dangerously reaching Moldova. 5 Russian air attack weapons, including Banderol missiles and drones, violated our airspace and exploded on our soil. Moscow is putting lives at risk across Europe and must be stopped.— Maia Sandu (@sandumaiamd) October 3, 2026
Министър-председателят на Молдова Василе Тофан също предупреди за нарастващата опасност.
„Ситуацията със сигурността около Молдова стана по-тежка“, заяви той на съвместна пресконференция в Брюксел с върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас. „Руските дронове и ракети представляват сериозен риск за населението и инфраструктурата ни.“
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Калас се съгласи с оценката, като заяви, че Русия се опитва да „създаде страх и да парализира вземането на решения“, което тя определи като „напълно неприемливо“.