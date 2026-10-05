Руски удар рани молдовски граничар

С наряд, изстрелян по време на руска атака срещу Западна Украйна, е ударил граничен пункт на границата с Молдова, като е ранил молдовски граничар.

Инцидентът е станал на пункта между Маяки-Удобне от украинска страна и Паланка от молдовска, съобщиха от Граничната полиция на Молдова.

„Около 09:38 ч. снаряд падна близо до пункта Паланка, след което, ударил се в земята, рикошира и попадна в микробус, паркиран близо до бариерата“, се посочва в полицейското съобщение. При инцидента леко е пострадал един молдовски граничар.

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Граничният пункт е затворен до приключване на разследването, а гражданите са призовани да избягват района.

Инцидентът стана два дни след като пет „руски средства за въздушно нападение, включително ракети „Бандерол“ и дронове“, са се взривили на територията на Молдова, заяви президентът Мая Санду.

„Москва поставя в опасност живота на хората в цяла Европа и трябва да бъде спряна“, написа Санду в социалната мрежа X.

I condemn Russia's attack on Ukraine this morning. Its war is dangerously reaching Moldova. 5 Russian air attack weapons, including Banderol missiles and drones, violated our airspace and exploded on our soil. Moscow is putting lives at risk across Europe and must be stopped. — Maia Sandu (@sandumaiamd) October 3, 2026

Министър-председателят на Молдова Василе Тофан също предупреди за нарастващата опасност.

„Ситуацията със сигурността около Молдова стана по-тежка“, заяви той на съвместна пресконференция в Брюксел с върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас. „Руските дронове и ракети представляват сериозен риск за населението и инфраструктурата ни.“

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Калас се съгласи с оценката, като заяви, че Русия се опитва да „създаде страх и да парализира вземането на решения“, което тя определи като „напълно неприемливо“.